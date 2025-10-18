  • Спортс
  • Титов о тренерах «Спартака»: «Есть статистика, что в среднем никто не работал больше года, это шок. Любому тренеру надо минимум 2-3 года для создания команды, но их никто не даст. Тупик»
Титов о тренерах «Спартака»: «Есть статистика, что в среднем никто не работал больше года, это шок. Любому тренеру надо минимум 2-3 года для создания команды, но их никто не даст. Тупик»

Егор Титов недоволен частой сменой тренеров в «Спартаке».

– Вы продолжаете придерживаться мнения о том, что Станковича не нужно убирать?

– Я всегда говорил и говорю, что любому тренеру надо минимум два-три года, чтобы он сделал команду. Сегодня два-три года тебе никто не даст, потому что требуют. Это тупик.

«Спартак» – одна из самых быстро меняющих главных тренеров команд. Есть статистика, по которой в клубе в среднем никто не работал больше года. Кто-то полтора года, кто-то два или полгода. Для меня это спортивный шок.

Должна быть стабильность – как в тренерском штабе, так и у футболистов. Пришел один тренер – нужны такие футболисты. Пришел другой – этих убрать, взять других. Сегодня есть такие финансовые возможности, когда это можно делать. Но есть возможность все это поменять: сэкономить, брать качественных легионеров, поставить тренера, который будет работать и со временем даст результат.

Самое главное – больше доверять российским футболистам. Это то, за что я «топлю». Хочется, чтобы наши играли как можно чаще, – сказал экс-хавбек «Спартака».

