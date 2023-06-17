«Зенит» давал Дивееву 4 млн евро бонуса и контракт на 2,5 млн в год. Он получит 1,7 млн от ЦСКА за продление контракта (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вторая лига Олег Еремин Уфа агенты Игорь Дивеев Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Зенит» предлагал Игорю Дивееву подписной бонус в размере 4 млн евро.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник и его агенты получат за продление контракта с ЦСКА примерно 1,7 млн евро бонуса. В эту сумму включен выкуп у «Уфы» опциона на 20% от суммы перепродажи игрока. Теперь в случае трансфера ЦСКА достанутся 100% от суммы.

Торги начались с суммы в 4 млн евро, потому что такой бонус Дивееву предложил «Зенит», который давал ему контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год. Переговоры по новому контракту между Дивеевым и ЦСКА длились так долго из-за такого предложения от «Зенита».

В контракте Дивеева с ЦСКА прописаны отступные, которые будут действовать только для европейских топ-клубов. Это принципиальная позиция игрока, который не отказался от желания поиграть в Европе.

Олег Еремин, агент Дивеева, прокомментировал эти сведения.

«Таких цифр не было. В принципе с «Зенитом» диалога не было об этом. Даже комментировать нечего. Эти цифры для меня какая-то новость», – сказал Еремин «Спорт-Экспрессу».

Сообщалось, что зарплата Дивеева по новому контракту с ЦСКА составит 1,5 млн евро в год. Статистику 23-летнего центрального защитника можно изучить здесь.

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57 комментариев

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ZlomSpb
не надоело набрасывать? Не верю в 4 мульта и 2.5 ляма в год. В принципе агент подтверждает, что это хня и даже не питерская.
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MstAndreev
5 абзацев про бонус в 4 ляма, и в конце один абзац про то, что 5 абзацев про бонус - полная туфта. Журналистика)
+36
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шатанледс 12
9 июня этот Карп писал что Зенит предлагал 2 млн. Эдак к к июлю до десятки добьём
+26
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Роман Буянов
@Как сообщает инсайдер Иван Карпов
@Закрываем страницу
+18
-2
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Антон Клёстов
Иван Карпов не может остановиться. Очередной инсайд про Зенит.
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Алексей Кузнецов
Агент Дивеева заявил что никаких контактов с "Зенитом" не было, но Остапа, т.е. Карпа это не останавливало. И он продолжал выдумывать все новые факты.
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kulik13
Межсезонье...
Надо выдумывать новости из пальца.
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ZlomSpb
Ответ Михаил1970
А можно было просто позвонить. Из Кремля наверное)
Естесно, я же говорю вброс. Карп опять перебухал просто.
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Алексей Кузнецов
Ответ Тайосич
У Зенита огромнейший зарплатный бюджет, самый большой в лиге с большим отрывом от других, но газовые адепты не верят в такие большие зарплаты футболистов. Смешно.
Написал болельщик клуба, чьи игроки не хотят уходить из клуба в Европу без урезания ЗП.
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Seyit Canlyyew
Почему то не верится
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Artem Ka
Ох уж эти инсайдеры. Мои инсайдеры из Кремля часто меня спрашивают: с чего ты взял, что мы твои инсайдеры? С чего ты взял, что мы вообще из Кремля?))
+4
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Fjordy
Алкаш Карп продолжает набрасывать
+3
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Александр Жердин
Что не вброс от Карпова, то очередная порция фекалий на Зенит. А его фамилия точно Карпов, а не Салихова? Тем более агент Дивеева опроверг очередную ложь этого, с позволения сказать, унитайзера Карпова.
+3
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Verhovn
Брехня...
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Михаил1970
Ответ ZlomSpb
не надоело набрасывать? Не верю в 4 мульта и 2.5 ляма в год. В принципе агент подтверждает, что это хня и даже не питерская.
А можно было просто позвонить. Из Кремля наверное)
+4
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fil_spb
Ответ MstAndreev
5 абзацев про бонус в 4 ляма, и в конце один абзац про то, что 5 абзацев про бонус - полная туфта. Журналистика)
Ну а почему нет? В предыдущей то мегановости, на пару часов раньше этой, народ "инсайды" от Карпа ест и причмокивает. Зачем тогда утруждать себя, если и такое вот работает.
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zyba50@mail.ru
Карпов перестань врать про Зенит и Дивеева , прошу очень вежливо и корректно - заткнись
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napoli_14
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален модератором
Ага, Карпов - это тот еще правдоруб )
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Михаил Иванов
Ответ llolishe
Как же это смешно учитывая что не еврокубков у росс клубов
Ты и дальше верь Карпову и всем им подобным.
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Фёдор Кузнецов
Что то не так, видимо ВЭБ не ответили, а то как это игрок не перешёл в Зенит, нам уже в новости про Коваленко расписали что с ним тогда сделают
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KOT_B_yHTAX
Утка, ставшая в итоге Карпом )
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Алексей Кузнецов
Ответ Тайосич
Причём тут это, если речь идёт о Зените, у которого зарплатный бюджет почти вдвое превосходит ближайших конкурентов? Забавно наблюдать, как газовых коробит от правды.
Какая правда, Тася? Прочитай новость до конца.
Там агент Дивеева заявил что Карп врёт как дышит, а ты повелся.
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justburn
У Карпова сегодня "стоит" на Зенит что ли
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Виталик Украинский
Иван Карпов - один из сценический псевдонимов Заремы.
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fil_spb
Ответ Тайосич
Только дураки верят словам агентов. Впрочем, другие за Зенит не болеют. Правда в том, что у Зенита раздутый до невозможности зарплатный бюджет, почти в два раза превышающий таковой у конкурентов. От этой правды газовых коробит и они пытаются перевести тему на якобы большие зарплаты у соперников, что совершенно смешно.
Ахаха. Правильно, дураки верят словам агентов, т.е. официальной стороне уже завершившихся переговоров, которая в курсе всех нюансов. А просветлённые спартаковцы верят всяким Карпам и Борзыкиным. Хорошо, что разобрались.
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