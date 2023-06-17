«Зенит» давал Дивееву 4 млн евро бонуса и контракт на 2,5 млн в год. Он получит 1,7 млн от ЦСКА за продление контракта (Иван Карпов)
«Зенит» предлагал Игорю Дивееву подписной бонус в размере 4 млн евро.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, защитник и его агенты получат за продление контракта с ЦСКА примерно 1,7 млн евро бонуса. В эту сумму включен выкуп у «Уфы» опциона на 20% от суммы перепродажи игрока. Теперь в случае трансфера ЦСКА достанутся 100% от суммы.
Торги начались с суммы в 4 млн евро, потому что такой бонус Дивееву предложил «Зенит», который давал ему контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год. Переговоры по новому контракту между Дивеевым и ЦСКА длились так долго из-за такого предложения от «Зенита».
В контракте Дивеева с ЦСКА прописаны отступные, которые будут действовать только для европейских топ-клубов. Это принципиальная позиция игрока, который не отказался от желания поиграть в Европе.
Олег Еремин, агент Дивеева, прокомментировал эти сведения.
«Таких цифр не было. В принципе с «Зенитом» диалога не было об этом. Даже комментировать нечего. Эти цифры для меня какая-то новость», – сказал Еремин «Спорт-Экспрессу».
Сообщалось, что зарплата Дивеева по новому контракту с ЦСКА составит 1,5 млн евро в год. Статистику 23-летнего центрального защитника можно изучить здесь.
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Надо выдумывать новости из пальца.
Там агент Дивеева заявил что Карп врёт как дышит, а ты повелся.