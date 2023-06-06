«Зенит» хочет не менее 5 млн долларов за Сутормина. Хавбек интересен «Рубину» и ЦСКА
«Зенит» желает получить за Алексея Сутормина не меньше 5 миллионов долларов.
О том, что такую сумму петербуржцы называют при общении с другими клубами, сообщает «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что в подписании хавбека заинтересованы «Рубин» и ЦСКА.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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