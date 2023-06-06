«Зенит» хочет не менее 5 млн долларов за Сутормина. Хавбек интересен «Рубину» и ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин деньги Футбол

«Зенит» желает получить за Алексея Сутормина не меньше 5 миллионов долларов.

О том, что такую сумму петербуржцы называют при общении с другими клубами, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в подписании хавбека заинтересованы «Рубин» и ЦСКА.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства

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32 комментария

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Криштиану Роналду
Хороший навар получится с 50 тысяч рублей.
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+38
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Сергей Орлов
Подорожал всего-то в 8000 раз)
+14
-4
+10
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OldRedWhite
Ответ Криштиану Роналду
Хороший навар получится с 50 тысяч рублей.
Так то Рублей !
А мы уж последние 100 лет как в курсе - доллар это только резаная бумага !
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Roman
С ума сошли? 1 лям максимум
+6
-3
+3
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Ярик01
Старенький чтобы за деньги брать в чемпионат без еврокубкового смысла
+4
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Собиратель хаоса
Вот, отличный пример, как можно зарабатывать на покупке перспективных талантов, их развитии и последующей продаже☝
+3
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Mbest77
5 млн долларов это 406250000 руб! Или 8125 Сутормина!
8125 Сутормина за Сутормина? Они с ума сошли что ли?
+4
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Уся Ваткин
50 р. красная цена
+7
-5
+2
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Павел Колесников
Ответ Bangal88
За счет развития каких скиллов он так подорожал?
Послушное поведение не скамейке
+2
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Bangal88
За счет развития каких скиллов он так подорожал?
+2
0
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Softer06
ROI зашкаливает)))
+3
-2
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Spartak ist besser
Ответ Mitro
Йося??)
Нет, Жека.
+1
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Slavnov
5 млн долларов, за 29 летнего днаря со скамейки,купленного за 50 тысяч рублей,ахаха,ну это если ржд и газпром захотят попилить,других объяснений не может быть
действительно, лучше подкопить и купить Рошу. или Тила. Или Крала. Или Дуарте))
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Новый Орлеан
Ответ Mitro
Йося??)
Вагнер. Милля ждёт когда ему кувалду пришлют.
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Max9999
За что купили, за то и продают!
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Denchik_RED-BLUE
100 край, брат
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Блицын
А говорят инфляция в стране 4 процента
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Timbaland
ахахах,смешно.
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igls54
Почти в тысячу раз подорожал Леха
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Valentin Grabenovsky
хм, сверхприбыльная инвестиция)
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