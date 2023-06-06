«Зенит» хочет не менее 5 млн долларов за Сутормина. Хавбек интересен «Рубину» и ЦСКА

«Зенит» желает получить за Алексея Сутормина не меньше 5 миллионов долларов.

О том, что такую сумму петербуржцы называют при общении с другими клубами, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в подписании хавбека заинтересованы «Рубин» и ЦСКА.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства

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