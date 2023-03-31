Дивеев об интересе к нему: «Про «Арсенал» и «Зенит» не знаю, про «Наполи» читал где-то. «Салернитана» была»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Олег Еремин Салернитана Константин Генич Уфа агенты Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев ответил на вопрос про интерес европейских клубов к нему.

– Это правда, что тобой лондонский «Арсенал» интересовался, когда ты еще в «Уфе» был? Твой агент Олег Еремин мне говорил, – сказал Константин Генич.

– Я не знаю, честно. Я узнавал, он говорит: «Может быть». Я: «Ну ладно». Он: «Это не твое дело – знать. Твое дело – тренироваться, работать, доказывать и совершенствоваться.

– Сейчас самая популярная тема – Дивеев скоро подпишет контракт с «Зенитом». Или продлит контракт с ЦСКА.

– С «Зенитом»? Я даже сам об этом не знаю. А по ЦСКА – идут переговоры с клубом.

– Тебя каждое трансферное окно связывают с Италией. Был предметный слух о том, что Дивеевым интересуется «Наполи». Когда там тренировал Гаттузо.

– «Наполи»? Читал где-то, на «Чемпионате» вроде.

– А перед этим сезоном был интерес кого, «Салернитаны»?

– «Салернитана» была, – сказал защитник ЦСКА и сборной России в «Коммент.Шоу».

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9 комментариев

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Александр Зубков
Ответ Алексей Зиновьев
«Это не твое дело – знать. Твое дело – тренироваться, работать, доказывать и совершенствоваться". "Ты мой раб", – добавил агент.
О да мон синьор. - ответил Дивеев.
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Sarumian
про «Наполи» читал где-то.

На заборе ?
Там ещё было кое-что написано.
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Алексей Павлюков
Сейчс меня заклюют, наверное, но хотелось бы чтобы подписал контракт с ЦСКА(достойный) , год. другой бы поиграл. Может к этому времени что-нибудь в мире изменится(или нет) что бы появилось больше выбора для продолжения карьеры и клуб смог бы на нём заработать без заморочек.
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Матрёшка Ефросиьевна
середняк серии А вполне Игорю подходит как трамплин
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Ростов-на-Дону
Дивеев хороший, но где он такое читал?
В общественном лазурном туалете
Есть надписи на русском языке!
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Назар Игорь
Салерно хороший вариант, весëлая команда, авторитетов не признаëт.
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Алексей Зиновьев
«Это не твое дело – знать. Твое дело – тренироваться, работать, доказывать и совершенствоваться".

"Ты мой раб", – добавил агент.
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p6yk3ypzzx
Игорю 23 года,он и джикия- лучшие защитники в РПЛ. вполне может уехать в европу, если не потянется за газпромовскими деньгами.
удачи, Игорь и поменьше травм
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Григорий Геник
Он хороший парень! И отличный игрок! Только добра желаю и без травм!
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