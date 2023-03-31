Дивеев об интересе к нему: «Про «Арсенал» и «Зенит» не знаю, про «Наполи» читал где-то. «Салернитана» была»

ответил на вопрос про интерес европейских клубов к нему.

– Это правда, что тобой лондонский « » интересовался, когда ты еще в «Уфе» был? Твой агент мне говорил, – сказал .

– Я не знаю, честно. Я узнавал, он говорит: «Может быть». Я: «Ну ладно». Он: «Это не твое дело – знать. Твое дело – тренироваться, работать, доказывать и совершенствоваться.

– Сейчас самая популярная тема – Дивеев скоро подпишет контракт с « ». Или продлит контракт с ЦСКА.

– С « »? Я даже сам об этом не знаю. А по ЦСКА – идут переговоры с клубом.

– Тебя каждое трансферное окно связывают с Италией. Был предметный слух о том, что Дивеевым интересуется « ». Когда там тренировал Гаттузо.

– «Наполи»? Читал где-то, на «Чемпионате» вроде.

– А перед этим сезоном был интерес кого, «Салернитаны»?

– « » была, – сказал защитник ЦСКА и сборной России в «Коммент.Шоу».