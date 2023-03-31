Дивеев об интересе к нему: «Про «Арсенал» и «Зенит» не знаю, про «Наполи» читал где-то. «Салернитана» была»
Игорь Дивеев ответил на вопрос про интерес европейских клубов к нему.
– Это правда, что тобой лондонский «Арсенал» интересовался, когда ты еще в «Уфе» был? Твой агент Олег Еремин мне говорил, – сказал Константин Генич.
– Я не знаю, честно. Я узнавал, он говорит: «Может быть». Я: «Ну ладно». Он: «Это не твое дело – знать. Твое дело – тренироваться, работать, доказывать и совершенствоваться.
– Сейчас самая популярная тема – Дивеев скоро подпишет контракт с «Зенитом». Или продлит контракт с ЦСКА.
– С «Зенитом»? Я даже сам об этом не знаю. А по ЦСКА – идут переговоры с клубом.
– Тебя каждое трансферное окно связывают с Италией. Был предметный слух о том, что Дивеевым интересуется «Наполи». Когда там тренировал Гаттузо.
– «Наполи»? Читал где-то, на «Чемпионате» вроде.
– А перед этим сезоном был интерес кого, «Салернитаны»?
– «Салернитана» была, – сказал защитник ЦСКА и сборной России в «Коммент.Шоу».
На заборе ?
Там ещё было кое-что написано.
В общественном лазурном туалете
Есть надписи на русском языке!
"Ты мой раб", – добавил агент.
удачи, Игорь и поменьше травм