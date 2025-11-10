  • Спортс
Горшков о «Зените»: «Потеря очков в матчах с «Крыльями» и «Акроном» может сыграть злую шутку. Может, не хватает настроя на таких соперников»

Александр Горшков: потеря очков с «Крыльями» и «Акроном» может аукнуться  «Зениту».

Александр Горшков допустил, что ничьи «Зенита» с «Крыльями Советов» (1:1) и «Акроном» (1:1) повлияют на чемпионскую гонку в РПЛ.

– Почему «Зениту» так тяжело против самарских команд: ничьи против «Крыльев» и «Акрона» в последних матчах РПЛ?

– Можно понять настрой команд соперника, которые играют у себя дома против «Зенита». У них всегда сверхмотивация в 200 процентов. Эти команды играют на максимум самоотдачи. 

Почему у «Зенита» не получается? Возможно, поле влияет. Может, наоборот, у сине-бело-голубых не хватает максимального настроя на таких соперников.

– Сегодняшняя потеря очков говорит о том, что «Зенит» не готов к борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне?

– «Зенит» все равно остается одним из претендентов на титул. Команда находится в борьбе, в группе лидеров. У «Зенита» опытная команда. Конечно, нежелательно терять очки. Но они умеют в решающий момент собираться, как это было в противостоянии с «Локомотивом» в одном из последних матчей. «Зенит», конечно, теряет очки, но не выпадает из претендентов на чемпионство.

– Не наблюдаете ли вы в развитии нынешнего сезона повторения сценария предыдущей кампании, когда «Зениту» фактически не хватило для чемпионства очков, потерянных с «Акроном» и «Крыльями Советов»?

– В прошлом сезоне «Зенит» потерял очки с этими командами дома. Тогда была реальная потеря очков, сейчас хотя бы на выезде это произошло. Параллель можно провести, что по итогу может сыграть злую шутку потеря очков с такими командами, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
