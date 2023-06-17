Тедеско о Лукаку: «Один из лучших нападающих мира уже 10 лет. Удивлен, что его так критикуют»

Доменико Тедеско считает Ромелу Лукаку одним из лучших нападающих мира.

«Мы поговорили, хоть у меня и не было впечатления, что он нуждался в этом. Ромелу очень силен ментально.

Знаете, я удивлен, что его так критикуют. Это зашло слишком далеко. Лукаку – один из лучших нападающих мира уже 10 лет. В нем нет абсолютно никаких сомнений», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

Сегодня сборная примет Австрию в 3-м туре отбора Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21:45 по московскому времени.

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