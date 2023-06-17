Тедеско о Лукаку: «Один из лучших нападающих мира уже 10 лет. Удивлен, что его так критикуют»
Доменико Тедеско считает Ромелу Лукаку одним из лучших нападающих мира.
«Мы поговорили, хоть у меня и не было впечатления, что он нуждался в этом. Ромелу очень силен ментально.
Знаете, я удивлен, что его так критикуют. Это зашло слишком далеко. Лукаку – один из лучших нападающих мира уже 10 лет. В нем нет абсолютно никаких сомнений», – сказал главный тренер сборной Бельгии.
Сегодня сборная Бельгии примет Австрию в 3-м туре отбора Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21:45 по московскому времени.
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Что Тедди должен был сказать? "Ахаха, Лакака пипец конечно чо чудит?"
Нельзя-с !
Его команда была.
У Конте тоже был в порядке.
Просто он не нападающий хай-класса.
Жезус судя по тому что я видел в Сити и сейчас в Арсенале,тоже такой же.
Не его вина,что за него столько платили.
В отсутствии старания,его не упрекнуть.