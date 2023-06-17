Тедеско о Лукаку: «Один из лучших нападающих мира уже 10 лет. Удивлен, что его так критикуют»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско считает Ромелу Лукаку одним из лучших нападающих мира.

«Мы поговорили, хоть у меня и не было впечатления, что он нуждался в этом. Ромелу очень силен ментально.

Знаете, я удивлен, что его так критикуют. Это зашло слишком далеко. Лукаку – один из лучших нападающих мира уже 10 лет. В нем нет абсолютно никаких сомнений», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

Сегодня сборная Бельгии примет Австрию в 3-м туре отбора Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21:45 по московскому времени.

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17 комментариев

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Dzhansug Bukiya
Засрал своими сумасшедшими промахами финал кубка уефа, финал лч и чм 2022 для бельгии, как его не критиковать ?!
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ID89
Помню Тедди удивлялся почему Кутепова критикуют)
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bevooch
Ответ ID89
Помню Тедди удивлялся почему Кутепова критикуют)
Тренер команды должен поддерживать своих игроков в прессе. Особенно, когда активно травят.
Что Тедди должен был сказать? "Ахаха, Лакака пипец конечно чо чудит?"
+4
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+4
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OldRedWhite
Ответ Dzhansug Bukiya
Засрал своими сумасшедшими промахами финал кубка уефа, финал лч и чм 2022 для бельгии, как его не критиковать ?!
Он - негр !
Нельзя-с !
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-2
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Armen Aleksanyan
Из его моментов, где он отбивает удары своих же игроков по воротам, можно 30-минутную подборку создать. Я таких еще не встречал 😂
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Спартак Уокер
Раньше Лукаку и правда топ был но после 21 года какая то череда не удач его преследует
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Доминатор3000
Он в Эвертоне хорошо играл.
Его команда была.
У Конте тоже был в порядке.
Просто он не нападающий хай-класса.
Жезус судя по тому что я видел в Сити и сейчас в Арсенале,тоже такой же.
Не его вина,что за него столько платили.
В отсутствии старания,его не упрекнуть.
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Ноно Гомес
Хахаахах
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Kubinec_
Лукака без Конте средний игрок
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Семён Жуйло
Он был одним из лучших нападающих мира, но всё проходит. Прошло и это. Все стареют, а он еще и толстеет.
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OldRedWhite
Ответ Los Galácticos
Лукаку личность многогранная, с одной стороны он показывает чудеса результативности в сборной а с другой чудеса нереализации 100% моментов как в финале ЛЧ против МС.
В Сборной в Кувейте на ЧМ )))
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badaboom
Ответ Великий Алонсо
У Лукаку один из самых больших 🍆 среди в футболистов за последние годы
Дала бы?
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