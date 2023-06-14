«Интер» попросил «Челси» об аренде Лукаку и Кулибали. Лондонцы хотят продать игроков
«Интер» попросил «Челси» об аренде Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители «Интера» и «Челси» провели встречу, на которой итальянский клуб попросил отдать Лукаку и Кулибали в аренду.
В свою очередь, «Челси» рассчитывает на продажу форварда и защитника. Отмечается, что решение во многом зависит от воли самих футболистов.
Ранее сообщалось, что Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, потому что хочет остаться в «Интере».
Так что с Кулибали нужно прощаться. Он свой пик прошел, трансфер был ошибкой.
В Серии А ему будет комфортней уже.
ну да , давай будет из вредности держать игроков на лавке и платить им конскую зп )