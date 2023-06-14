«Интер» попросил «Челси» об аренде Лукаку и Кулибали. Лондонцы хотят продать игроков

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Калиду Кулибали Футбол

«Интер» попросил «Челси» об аренде Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители «Интера» и «Челси» провели встречу, на которой итальянский клуб попросил отдать Лукаку и Кулибали в аренду.

В свою очередь, «Челси» рассчитывает на продажу форварда и защитника. Отмечается, что решение во многом зависит от воли самих футболистов.

Ранее сообщалось, что Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, потому что хочет остаться в «Интере».

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25 комментариев

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David Aprasidze
Итальянские попрошайки как всегда пытаются развести англичан.
+37
-15
+22
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Spaten
У них там команду по сумо собирают что ли?
+12
-1
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Давид Agabekyan
Ответ Пирс Морган
Лучший игрок Сити финала ЛЧ и лучший защитник сборной Хорватии - Лукаку Лукакович, скоро решит, куда пойдёт дальше
А говорили что у Сити хорвата нет
+10
0
+10
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Пирс Морган
Ответ kaka10
Зачем интересно Челси продавать сразу двух крупных защитников
Повар не справляется
+3
0
+3
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Febos_
даже если не остаётся ни одного выбора в продаже не нужных игроков , все равно лучше будет отдать в аренду или отпустить бесплатно в другую лигу , или континент чем отдать в очередную аренду итальянским бомжам попрошайкам
+5
-3
+2
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London.is.blue
Там Колвилл возвращается с аренды, один из лучших защитников АПЛ в 20 лет.
Так что с Кулибали нужно прощаться. Он свой пик прошел, трансфер был ошибкой.
В Серии А ему будет комфортней уже.
+2
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Axs Men
Ответ Febos_
да они задолбали реально, сначала Милан, теперь картон . а когда ты интересуешься их игроками то все они стоят от статысячмиллиардов до куимиллиард евро
А если ты ещё и Сити, то цена умножается на 10. D
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kaka10
Зачем интересно Челси продавать сразу двух крупных защитников
+2
-1
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
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Интер с Миланом доказано нарушали ФФП и выплачивали штраф. Не припомню подобную историю с Челси.
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DolJun
Ответ СуперКонь
А подскажите, чего кулибали продают? Особо не следил, он настолько плох?
нет, но травмы в этом сезоне не дали стабильно провести сезон, а на его место уже бадьяшиль и колвил пришли
+3
-2
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Pitkin
Ответ СуперКонь
А подскажите, чего кулибали продают? Особо не следил, он настолько плох?
За Кули в своё время слишком много заплатили. Потому и стараются спихнуть по примерно той же цене.
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David Aprasidze
Ответ СуперКонь
А подскажите, чего кулибали продают? Особо не следил, он настолько плох?
Не проходит в основу команды с 12-ого места, уступая 38 летнему Сильва. А был лучшим в Италии. Все что нужно знать об уровне сериала
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rigobersong
Ответ David Aprasidze
Итальянские попрошайки как всегда пытаются развести англичан.
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Ann Tretiakova
Ответ Febos_
даже если не остаётся ни одного выбора в продаже не нужных игроков , все равно лучше будет отдать в аренду или отпустить бесплатно в другую лигу , или континент чем отдать в очередную аренду итальянским бомжам попрошайкам
А зп ты сам будешь платить игроком которые будут сидеть на лавке ...и не нужны тренеру ?)зп двоих с учетом налогов будет под 50 лямов за сезон ...

ну да , давай будет из вредности держать игроков на лавке и платить им конскую зп )
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Axs Men
Ответ Febos_
даже если не остаётся ни одного выбора в продаже не нужных игроков , все равно лучше будет отдать в аренду или отпустить бесплатно в другую лигу , или континент чем отдать в очередную аренду итальянским бомжам попрошайкам
Согласен. Они словно издеваются.
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Ann Tretiakova
Ответ Pitkin
За Кули в своё время слишком много заплатили. Потому и стараются спихнуть по примерно той же цене.
погугли амортизацию стоимости футболиста ... ) даже если они продадут на 25 % дешевле чем купили ...клуб уже будет в "плюсе"))
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Joey Ramone
Почетино же его встраивать куда-то собрался.
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Акира_1
Очень неплохо. Кулибали и Лукаку в аренду, Онана же за 50 лямов, а может это Челси заплатить Интеру за аренду своих игроков? 🤭
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Пирс Морган
Лучший игрок Сити финала ЛЧ и лучший защитник сборной Хорватии - Лукаку Лукакович, скоро решит, куда пойдёт дальше
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ARIGAMI ARIGAMI
Садомазохисты. После того перформанса, который Ромелу устроил с Сити, они хотят его оставить
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СуперКонь
А подскажите, чего кулибали продают? Особо не следил, он настолько плох?
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