«Интер» попросил «Челси» об аренде Лукаку и Кулибали. Лондонцы хотят продать игроков

«Интер» попросил «Челси» об аренде Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители « » и « » провели встречу, на которой итальянский клуб попросил отдать Лукаку и в аренду.

В свою очередь, «Челси» рассчитывает на продажу форварда и защитника. Отмечается, что решение во многом зависит от воли самих футболистов.

Ранее сообщалось, что отклонил предложение из Саудовской Аравии, потому что хочет остаться в «Интере».