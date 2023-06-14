Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии на 25 млн евро в год. Он хочет остаться в «Интере»

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Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, он хочет остаться в «Интере».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в следующем сезоне «Интер» хочет бороться за скудетто. Президент клуба Стивен Чжан сообщил Симоне Индзаги, что доволен его работой. Тренер в ответ попросил усилить команду в каждой зоне.

Индзаги попросил руководство «Интера» сделать все возможное, чтобы сохранить Ромелу Лукаку. Кроме того, он хочет, чтобы в команде остались Франческо Ачерби и Стефан де Врей. По поводу будущего Ачерби тренер получил все гарантии, а де Врей в ближайшие дни продлит контракт до 2025 года.

Скоро руководство «Интера» встретится с представителями «Челси», чтобы обсудить будущее Лукаку. Встречу с «Аль-Хилалем» в Париже посетил не юрист или представитель игрока, а посредник. Ромелу предложили контракт на 25 млн евро за сезон, но форвард отказался от перехода в саудовский клуб. Он хочет играть за «Интер» и ждет действий со стороны клуба.

«Интер» и «Челси» обсудят будущее не только Лукаку, но и многих других игроков. Это Андре Онана и Дензел Думфрис, которые интересны лондонцам, и Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои, которые интересны «Интеру».

Индзаги и руководство «Интера» считают Кулибали идеальной заменой Милану Шкриньяру, который близок к переходу в «ПСЖ». Проблемой может стать зарплата защитника – в «Челси» он получает почти 10 млн евро в год чистыми, и «Интер» не готов столько платить. Отмечается, что итальянцы готовы лишь на аренду.

Если договориться о переходе или новой аренде Лукаку удастся, следующей целью «Интера» станет центральный полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези. Представители клубов уже встречались по поводу его возможного трансфера. «Интер» считает, что лидирует в борьбе за игрока, и предложил «Сассуоло» двух молодых игроков: 20-летнего полузащитника Джованни Фаббиана, который играл за «Реджину» в аренде, и 22-летнего нападающего Самуэле Мулаттьери, выступавшего за «Фрозиноне». Фраттези оценен примерно в 30 млн евро.

Из «Интера», скорее всего, уйдет Эдин Джеко. Кроме того, клуб ищет покупателей на Хоакина Корреа. Также покинуть команду могут Робин Гозенс, интерес к которому проявляет «Вольфсбург», а также Дензел Думфрис и Марцело Брозович. Если Гозенс уйдет из клуба, «Интер» попытается подписать Карлоса Аугусто из «Монцы».

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34 комментария

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Жирный Лукаку
Свинину люблю
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Артём Ларсон
Пусть выкупает свой трансфер и играет, где хочет
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Red_Marlboro_
Правильно,Лукаку сейчас и в Челси столько может получать если вернётся 😃
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гилберт
25 это смех.
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DolJun
ну в таком случае пусть продавливает интер, иначе молодежка челси ждет)
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гилберт
Ответ Жирный Лукаку
Свинину люблю
Добро пожаловать в Спартак.
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rigobersong
Ответ Black Phoenix
Вангую, что на фоне неудачи в финале Лукаку впадёт в уныние и тоску, захандрит, и провалит следующий сезон минимум до зимы. Ставка Индзаги не сработает.
В чем неудача Лукаку?:) Вышел и оживил мертвую атаку Интера?:)
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Yri Yrov
Лукаку учел свои прошлые ошибки и хочет остаться там где настоящий футбол, хоть это радует
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skytent1
Лукаку проваливает важные матчи, со средними командами и днарями он вполне пригоден проламывать автобусы
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korysh
после контрактов на несколько сотен миллионов, контракт на 25 лямов в год выглядит как плевок в Лукаку)
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savik-A.M.
Ответ Red_Marlboro_
Правильно,Лукаку сейчас и в Челси столько может получать если вернётся 😃
Вот согласен , он реально был хорошо , просто не везло , а движение впереди намного усилилось
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Black Phoenix
Вангую, что на фоне неудачи в финале Лукаку впадёт в уныние и тоску, захандрит, и провалит следующий сезон минимум до зимы. Ставка Индзаги не сработает.
+5
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Егор Плотников
Ответ Е.Р.
Лакаку можно оставить на след сезон чисто под Сериал. А для европейских ночей кого-то надо посерьезнее: Фирмино какой-нибудь с ШупоМотингом. Ну и Лапушаро первый на выход. Он ни для Европы, ни для Сериала. Ничто и ни о чем.
Иди и покупай себе горе мотингов и деревянных фирмино и играй с ними ,Интеру такой мусор не нужен , команда прошла в финал сильнейшего турнира вообще бы рты закрыли по поводу состава Интера ,где все ,,топы ,,за бортом кроме Сити .Лапушаро это ты по скольку этого игрока хотят купить многие клубы но он как и Лукаку не хочет уходить из команды.Таких игроков надо ценить если ты конечно не болельщик другой команды .
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DolJun
Ответ <~Inter~>
Маротту никто не продавит. Лукаку сам должен на двухкратное сокращение зарплаты пойти и Челси согласится на максимально дешёвую аренду
а это не его продавили когда покупали лучшего игрока чемпионской команды серии а?
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DolJun
Ответ <~Inter~>
Там решал президент Чжан. Маротта был против, но китайцы слишком были заинтересованы в деньгах.
ну тогда искренне надеюсь что интер он любит больше чем деньги
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DolJun
Ответ <~Inter~>
Непонятно конечно насколько он любит, но вот долг который клуб должен закрыть следующим летом думаю для него важнее. Интер этим летом будет покупать игроков лишь в случае какой-либо крупной продажи
если бы не последние слухи что поч доволен кепой, то как по мне четко просматривался вариант с обменом на онану, но сейчас уже хз. вроде как был слух про лаутаро, но маловероятно что он захочет уходить
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