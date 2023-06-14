Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии на 25 млн евро в год. Он хочет остаться в «Интере»

Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, он хочет остаться в «Интере».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в следующем сезоне «Интер» хочет бороться за скудетто. Президент клуба сообщил , что доволен его работой. Тренер в ответ попросил усилить команду в каждой зоне.

Индзаги попросил руководство «Интера» сделать все возможное, чтобы сохранить . Кроме того, он хочет, чтобы в команде остались и Стефан де Врей. По поводу будущего Ачерби тренер получил все гарантии, а де Врей в ближайшие дни продлит контракт до 2025 года.

Скоро руководство «Интера» встретится с представителями «Челси», чтобы обсудить будущее Лукаку. Встречу с «Аль-Хилалем» в Париже посетил не юрист или представитель игрока, а посредник. Ромелу предложили контракт на 25 млн евро за сезон, но форвард отказался от перехода в саудовский клуб. Он хочет играть за «Интер» и ждет действий со стороны клуба.

«Интер» и «Челси» обсудят будущее не только Лукаку, но и многих других игроков. Это Андре Онана и Дензел Думфрис, которые интересны лондонцам, и Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои, которые интересны «Интеру».

Индзаги и руководство «Интера» считают Кулибали идеальной заменой Милану Шкриньяру, который близок к переходу в «ПСЖ». Проблемой может стать зарплата защитника – в «Челси» он получает почти 10 млн евро в год чистыми, и «Интер» не готов столько платить. Отмечается, что итальянцы готовы лишь на аренду.

Если договориться о переходе или новой аренде Лукаку удастся, следующей целью «Интера» станет центральный полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези. Представители клубов уже встречались по поводу его возможного трансфера. «Интер» считает, что лидирует в борьбе за игрока, и предложил «Сассуоло» двух молодых игроков: 20-летнего полузащитника Джованни Фаббиана, который играл за «Реджину» в аренде, и 22-летнего нападающего Самуэле Мулаттьери, выступавшего за «Фрозиноне». Фраттези оценен примерно в 30 млн евро.

Из «Интера», скорее всего, уйдет Эдин Джеко. Кроме того, клуб ищет покупателей на Хоакина Корреа. Также покинуть команду могут Робин Гозенс, интерес к которому проявляет «Вольфсбург», а также Дензел Думфрис и Марцело Брозович. Если Гозенс уйдет из клуба, «Интер» попытается подписать Карлоса Аугусто из «Монцы».