Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал украинский «Шахтер» симулякром.

В 2014 году клуб переехал из Донецка в Харьков, в 2022 году – во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.

«Всему свое время, но донецкому « » быть. Настоящему « », нашему.

Это не тот симулякр, который получился, который блуждает по разным регионам, ищет себе пристанище – это уже не наша команда.

Это что-то чужое, что, наоборот, явилось определенным финансовым спонсором в том числе той агрессии, которая осуществляется сейчас против жителей Донбасса.

«Донбасс-Арена» подлежит восстановлению, разрушения не являются критичными. Все восстановим, когда будут созданы все необходимые условия безопасности, и «Шахтер» будет играть там», – сообщил Пушилин.