Врио главы ДНР Пушилин о «Шахтере»: «Симулякр, который блуждает по разным регионам, – уже не наша команда. Настоящий будет играть на «Донбасс-Арене»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Донбасс Арена Политика ТАСС Денис Пушилин Футбол

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал украинский «Шахтер» симулякром.

В 2014 году клуб переехал из Донецка в Харьков, в 2022 году – во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.

«Всему свое время, но донецкому «Шахтеру» быть. Настоящему «Шахтеру», нашему.

Это не тот симулякр, который получился, который блуждает по разным регионам, ищет себе пристанище – это уже не наша команда.

Это что-то чужое, что, наоборот, явилось определенным финансовым спонсором в том числе той агрессии, которая осуществляется сейчас против жителей Донбасса.

«Донбасс-Арена» подлежит восстановлению, разрушения не являются критичными. Все восстановим, когда будут созданы все необходимые условия безопасности, и «Шахтер» будет играть там», – сообщил Пушилин. 

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123 комментария

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Ебздрогыч
Симулякр - это ДНР и сам Пушилин
+175
-39
+136
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&_Bishep_&
Команда которая "блуждает" имеет своего частного владельца, продает дорого раскрученных своих звезд и не сидит на шее государства, а "ваш Шахтер" будет пилорамой для распила бюджетных денег .
+119
-13
+106
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
Симулякр - это ДНР и сам Пушилин
МММ РФ👏
+36
-8
+28
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Mikas7
Ответ Сергей Пацаваца
На открытие стадиона Шахтёра приезжала Шакира вот это уровень стадион шикарный был,а, например, на открытие стадиона БАТЭ приезжал Газманов
то была Рианна
+22
-1
+21
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Сергей Пацаваца
На открытие стадиона Шахтёра приезжала Шакира вот это уровень стадион шикарный был,а, например, на открытие стадиона БАТЭ приезжал Газманов
А БАТЭ и Шахтер в финансовом плане всегда были на одном уровне же, ага.
+24
-4
+20
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Илья Савчук
бывший мммщик квазигосударства что-то еще говорит про ненастоящий клуб...
+27
-10
+17
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banchik1
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Чо как с бомбежками Грозного в свое время, это что было?
+22
-5
+17
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Caerly
Ответ &_Bishep_&
Команда которая "блуждает" имеет своего частного владельца, продает дорого раскрученных своих звезд и не сидит на шее государства, а "ваш Шахтер" будет пилорамой для распила бюджетных денег .
Ахметов столько нахапал, что "не сидит на шее государства" звучит жёстким глумом
+21
-7
+14
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Spasibov
Ох ты ж! Он знает слово "симулякр"! (дальше должен быть "весьма удивленный смайлик")
+17
-7
+10
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prus_3
Ответ &_Bishep_&
Команда которая "блуждает" имеет своего частного владельца, продает дорого раскрученных своих звезд и не сидит на шее государства, а "ваш Шахтер" будет пилорамой для распила бюджетных денег .
Команда имеет частного владельца, который имеет государство, которое имеет народ.
+13
-3
+10
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Крыс Пол
Планируется новый МММ проект "Шахтер" от прожженого мастера в этом деле.
+10
-2
+8
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МТБ
Та команда это и есть настоящий шахтёр. И именно для той команды и строили Донбас-Арену.

А вот вы хотите создать какой-то симулякр
+11
-4
+7
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Mikas7
Ответ Влад Путман
Комментарий удален модератором
Денис неплохо людей кидал когда работал в МММ,никто ему денег не даст
+7
-1
+6
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timber dolphin
Ответ Spasibov
Ох ты ж! Он знает слово "симулякр"! (дальше должен быть "весьма удивленный смайлик")
Начитаются своих Бодрийяров и прочих Жил был Делёзов и как давай новые "шахтёры" создавать.
+6
0
+6
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Виталий
Ответ Great ManUtd
Ну так а кто раздербанил? Не нацики украинские? Думали и в исконно русских землях бандерить, амеров там хозяевами сделать, а получили отпор.
Исконно русские земли, вы с какого времени считаете?
+5
0
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Alex Vieri
Ответ Caerly
Ахметов столько нахапал, что "не сидит на шее государства" звучит жёстким глумом
Тоже никогда этого не понимал. Ахметов - человек, который по сути всю энергетику под себя подмял. Сейчас рекордным ростом платежек и тарифов за энергию, сводит людей в еще большую нищету. Поэтому про якобы частного владельца и отсутствие распила бюджетных денег - это очень смешно. Типа, сейчас нужно ЖКХ, Энергетику в России отдать такому же ушлому товарищу и все наладится. Хотя итогом будет только одно, что простые люди деньги будут не государству платить, а сразу в карман одному частному владельцу.
+5
-1
+4
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Mikas7
Ответ Сергей Пацаваца
Загуглил и оказалось вообще Бейонс выступала
https://youtu.be/uxHO43EdfiI
+3
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&_Bishep_&
Ответ dereds
смотри конституцию там все написано.
Конституцию за какое число?
+3
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Angel LABRUNA
МММ-шник закукарекал.
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Игорь Новиков
Ответ 99cm5djnc4
А ты знаешь сколько русских живет на этих территориях уже не один век? Русских, не Эстонцев, а Русских. Так и запиши в блокнотик себе, эстонец сопереживающий)
1. Я не эстонец, а русский, так что буду переживать. И вас мои переживания не касаются)

2. В США более миллиона русских. Когда начнете решать вопрос ущемления "бедолаг", который вынуждены по-английски говорить?)
+6
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Игорь Лисовский
Ответ МТБ
Та команда это и есть настоящий шахтёр. И именно для той команды и строили Донбас-Арену. А вот вы хотите создать какой-то симулякр
Донбасс-Арена строилась не для команды, а для зрителей.
+3
-1
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Павел Мельников
Ответ Антон Ивонов
да нет, мил человек... это вы все скоро будете валить лес на благо России в лесах Магадана
А вы наивно думаете, что вам надзирать доверят
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andzay
для начала сразу создай и построй своё, а потом делай заявления
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Игорь Новиков
Ответ Caerly
В своей - пусть. В границах, признанных Россией.
В границах, признанных мировым сообществом.
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Caerly
Ответ Alex Vieri
Тоже никогда этого не понимал. Ахметов - человек, который по сути всю энергетику под себя подмял. Сейчас рекордным ростом платежек и тарифов за энергию, сводит людей в еще большую нищету. Поэтому про якобы частного владельца и отсутствие распила бюджетных денег - это очень смешно. Типа, сейчас нужно ЖКХ, Энергетику в России отдать такому же ушлому товарищу и все наладится. Хотя итогом будет только одно, что простые люди деньги будут не государству платить, а сразу в карман одному частному владельцу.
По сути, Украина - это страна, застрявшая в российских 90х. У нас это всё проходили)
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