Врио главы ДНР Пушилин о «Шахтере»: «Симулякр, который блуждает по разным регионам, – уже не наша команда. Настоящий будет играть на «Донбасс-Арене»
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал украинский «Шахтер» симулякром.
В 2014 году клуб переехал из Донецка в Харьков, в 2022 году – во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.
«Всему свое время, но донецкому «Шахтеру» быть. Настоящему «Шахтеру», нашему.
Это не тот симулякр, который получился, который блуждает по разным регионам, ищет себе пристанище – это уже не наша команда.
Это что-то чужое, что, наоборот, явилось определенным финансовым спонсором в том числе той агрессии, которая осуществляется сейчас против жителей Донбасса.
«Донбасс-Арена» подлежит восстановлению, разрушения не являются критичными. Все восстановим, когда будут созданы все необходимые условия безопасности, и «Шахтер» будет играть там», – сообщил Пушилин.
А вот вы хотите создать какой-то симулякр
2. В США более миллиона русских. Когда начнете решать вопрос ущемления "бедолаг", который вынуждены по-английски говорить?)