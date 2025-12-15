  • Спортс
  • Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»
3

Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»

Сергей Юран: выплат от «Серика» нет, нужно подавать иск.

Бывший главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о долгах по зарплатам.

Ранее стало известно, что экс-защитник команды Дмитрий Тихий подал на клуб жалобу в ФИФА. По словам Юрана, российские легионеры команды Кирилл Гоцук и Илья Берковский также готовятся подобное обращение.

– Была договоренность, мы подписали бумаги. Первая выплата должна была быть 15 ноября. Клуб попросил разбить зарплату на три платежа, я согласился. В ноябре выплата не пришла. Здесь понятно, что нужно подавать иск, и две с половиной недели назад мы отправили письмо.

– Обсуждаете ли вы с вашими бывшими игроками эту ситуацию?

– Я на связи с российскими легионерами «Серик Беледиеспор», ситуация такая же, выплат нет. Разговаривал с Берковским и Гоцуком, их юристы направили такое же письмо в клуб и готовят бумаги для отправки в ФИФА.

– Что может сделать ФИФА в этой ситуации?

– В худшем случае, если клуб перестанет существовать, у ФИФА есть страховка, есть деньги, тогда она выплатит нам задолженность за турецкую команду в течение полутора лет. В любом случае, мы получим зарплату, которую нам не платили.

К сожалению, такого нет в России. Недавно было подобное в «Химках». Игроки и персонал год отработали и ничего не получат, – сказал Юран, тренировавший «Химки» в прошлом.

«Серик Беледиеспор» из второго по силе дивизиона Турции Юран возглавлял с июля по октябрь 2025 года. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСерик Беледиеспор
logoД2 Турция
деньги
кризис
logoИлья Берковский
logoСергей Юран
logoМатч ТВ
logoКирилл Гоцук
logoпремьер-лига Россия
logoФИФА
logoХимки
