Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»
Бывший главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о долгах по зарплатам.
Ранее стало известно, что экс-защитник команды Дмитрий Тихий подал на клуб жалобу в ФИФА. По словам Юрана, российские легионеры команды Кирилл Гоцук и Илья Берковский также готовятся подобное обращение.
– Была договоренность, мы подписали бумаги. Первая выплата должна была быть 15 ноября. Клуб попросил разбить зарплату на три платежа, я согласился. В ноябре выплата не пришла. Здесь понятно, что нужно подавать иск, и две с половиной недели назад мы отправили письмо.
– Обсуждаете ли вы с вашими бывшими игроками эту ситуацию?
– Я на связи с российскими легионерами «Серик Беледиеспор», ситуация такая же, выплат нет. Разговаривал с Берковским и Гоцуком, их юристы направили такое же письмо в клуб и готовят бумаги для отправки в ФИФА.
– Что может сделать ФИФА в этой ситуации?
– В худшем случае, если клуб перестанет существовать, у ФИФА есть страховка, есть деньги, тогда она выплатит нам задолженность за турецкую команду в течение полутора лет. В любом случае, мы получим зарплату, которую нам не платили.
К сожалению, такого нет в России. Недавно было подобное в «Химках». Игроки и персонал год отработали и ничего не получат, – сказал Юран, тренировавший «Химки» в прошлом.
«Серик Беледиеспор» из второго по силе дивизиона Турции Юран возглавлял с июля по октябрь 2025 года.