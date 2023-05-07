«Севилье» интересен 19-летний хавбек «Сочи» Коваленко, но летом он перейдет в «Зенит», «Локо» или «Динамо» («РБ Спорт»)
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко интересен «Севилье».
На протяжении всего сезона за 19-летним футболистом пристально наблюдали испанские скауты. «Севилья» всерьез заинтересована в Коваленко, но в летнее трансферное окно футболист точно не перейдет в испанский клуб, пишет «РБ Спорт».
Активную борьбу за Коваленко ведут сразу три топ-клуба Мир РПЛ – «Зенит», «Локомотив» и «Динамо». Летом игрок практически наверняка окажется в одной из этих команд.
Сообщалось, что «Зенит» готов предложить игроку зарплату около 1 миллиона евро в год.
Коваленко – воспитанник «Чертаново». Футболист принадлежит «Сочи», сейчас он выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.
В этом сезоне у центрального полузащитника 2 гола и 2 результативные передачи в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Статистику игрока можно найти здесь.
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У нас не любят тех, кто что-то делает успешно, но при этом никак не относится к государству. Всё должно быть прогосударственное…
а сколько Чертаново за них получило? не подскажешь? адекватную цену?
там комментарии соседа, у которого корова даёт мало молока..