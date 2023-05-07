Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко интересен «Севилье».

На протяжении всего сезона за 19-летним футболистом пристально наблюдали испанские скауты. « » всерьез заинтересована в Коваленко, но в летнее трансферное окно футболист точно не перейдет в испанский клуб, пишет «РБ Спорт».

Активную борьбу за Коваленко ведут сразу три топ-клуба Мир РПЛ – «Зенит», « » и « ». Летом игрок практически наверняка окажется в одной из этих команд.

Сообщалось, что « » готов предложить игроку зарплату около 1 миллиона евро в год.

Коваленко – воспитанник «Чертаново». Футболист принадлежит « », сейчас он выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

В этом сезоне у центрального полузащитника 2 гола и 2 результативные передачи в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Статистику игрока можно найти здесь.

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