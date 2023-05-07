«Севилье» интересен 19-летний хавбек «Сочи» Коваленко, но летом он перейдет в «Зенит», «Локо» или «Динамо» («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Сочи Александр Коваленко Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко интересен «Севилье».

На протяжении всего сезона за 19-летним футболистом пристально наблюдали испанские скауты. «Севилья» всерьез заинтересована в Коваленко, но в летнее трансферное окно футболист точно не перейдет в испанский клуб, пишет «РБ Спорт».

Активную борьбу за Коваленко ведут сразу три топ-клуба Мир РПЛ – «Зенит», «Локомотив» и «Динамо». Летом игрок практически наверняка окажется в одной из этих команд.

Сообщалось, что «Зенит» готов предложить игроку зарплату около 1 миллиона евро в год.

Коваленко – воспитанник «Чертаново». Футболист принадлежит «Сочи», сейчас он выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

В этом сезоне у центрального полузащитника 2 гола и 2 результативные передачи в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Статистику игрока можно найти здесь.

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83 комментария

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Metalloid
Скольких то Чертаново воспитало. И это всего один клуб под грамотным руководством. И что мы сделаем, возьмём его модель на вооружение? Конечно нет, мы посадим директора, негоже нам тут футбол развивать. Ну а пацана угробим в мешке, тоже логично.
+207
-14
+193
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Данил Луговский
19 летнему игроку, зарплата в 1 миллион. Этот чемпионат никак и никогда не спасти.
+83
-14
+69
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Юрий Кечко
Пусть в Локо идёт , там Галактионов вроде неплохо качает молодёжь
Зенит это кладбище для молодых
Динамо просто кладбище
+72
-28
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Vićtor Diaź
Ответ Metalloid
Скольких то Чертаново воспитало. И это всего один клуб под грамотным руководством. И что мы сделаем, возьмём его модель на вооружение? Конечно нет, мы посадим директора, негоже нам тут футбол развивать. Ну а пацана угробим в мешке, тоже логично.
Галицкий тоже очень хорошо развивает футбол. Но и он в опале. Прессанули, заставили продать главный актив, «магнит», госкомпании.
У нас не любят тех, кто что-то делает успешно, но при этом никак не относится к государству. Всё должно быть прогосударственное…
+58
-16
+42
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Юрий Кечко
Ответ Филипп Петров
Так, стоп. Если игрок этих денег заслуживает, возраст значения не имеет. При чём здесь 19 лет?
Ну по рынку он их не заслуживает , вот в чем дело то
+21
-6
+15
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Екн Лор
Агентский вброс
+13
-1
+12
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Tun
Какая к чёрту Севилья, когда такие претенденты)
+13
-2
+11
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Нейтральный критик
Ответ Юрий Кечко
Пусть в Локо идёт , там Галактионов вроде неплохо качает молодёжь Зенит это кладбище для молодых Динамо просто кладбище
Про Динамо, извините, фигня. Лучший клуб для молодого футболиста (ладно, один из лучших). В основе постоянно выходят полсостава молодых: Захарян, Тюкавин, Гладышев, Кутицкий, Грулев, и это без учета иностранцев: Майсторович, Гагнидзе, Фернандес, Маричаль и гламурный борцуха.
+15
-4
+11
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Константин Эсперов
Ответ Metalloid
Скольких то Чертаново воспитало. И это всего один клуб под грамотным руководством. И что мы сделаем, возьмём его модель на вооружение? Конечно нет, мы посадим директора, негоже нам тут футбол развивать. Ну а пацана угробим в мешке, тоже логично.
Чертановские готовы сидеть на скамейке запасных
+10
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Valentin Grabenovsky
цену набивает агент
+8
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Вячеслав Клименко
Ответ Metalloid
Скольких то Чертаново воспитало. И это всего один клуб под грамотным руководством. И что мы сделаем, возьмём его модель на вооружение? Конечно нет, мы посадим директора, негоже нам тут футбол развивать. Ну а пацана угробим в мешке, тоже логично.
правильно написал.
а сколько Чертаново за них получило? не подскажешь? адекватную цену?
+7
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goleodor
Скоро откроется трансферное окно. В этот период даже самыми безнадежными нашими ногомячистами интересуются все супер клубы планеты.
+6
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Торна
Ответ goleodor
Скоро откроется трансферное окно. В этот период даже самыми безнадежными нашими ногомячистами интересуются все супер клубы планеты.
Коваленко большой талант
+5
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МТБ
Ответ Metalloid
Скольких то Чертаново воспитало. И это всего один клуб под грамотным руководством. И что мы сделаем, возьмём его модель на вооружение? Конечно нет, мы посадим директора, негоже нам тут футбол развивать. Ну а пацана угробим в мешке, тоже логично.
Ну, как бы, примерно тоже самое было с академией Коноплёва, там хоть никого и не сажали, но пока были бабки о нормальные управленцы, был результат. Стоит надеяться, что хоть Акрон наведёт порядок.
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Mixet.spb
Ответ Филипп Петров
Так, стоп. Если игрок этих денег заслуживает, возраст значения не имеет. При чём здесь 19 лет?
Ему не понять. И речь вообще не о том, кем ты работаешь.. если профи, если есть талант..
там комментарии соседа, у которого корова даёт мало молока..
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валя_стакан
Ответ Юрий Кечко
Пусть в Локо идёт , там Галактионов вроде неплохо качает молодёжь Зенит это кладбище для молодых Динамо просто кладбище
Все молодые как раз в Динамо и раскрываются
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НРИ
Нормально так , готово предложить 1 млн евро зарплату х пойми кому
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Филипп Петров
Ответ МТБ
Мне просто интересно, а с чего он их заслуживает? Возраст тут притом, что игрок, как бы, юниор, по своей сути, проводящий первый сезон на взрослом уровне и делает он это не самым выдающимся образом, просто неплохой, перспективный игрок. Так это, когда он заслужить-то успел?
Я не говорю конкретно про Коваленко. Автор сказал, что в 19 лет давать 1 миллион - бред. Я ответил, что если игрок (любой) в этом возрасте достоин этих денег в соответствии с той игрой, что он показывает, то вопросов быть не может
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Артур Ганненко
Ответ San9
Слушайте, если бы он действительно был интересен Севилье, никакие конкуренты из других клубов РПЛ им бы не помешали.
Почему? Если интересен Севилье - это не значит, что они хотят его как основного игрока. А для скамейки Севилья набирает игроков с маленькой зарплатой
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Моё Моя
Ответ Metalloid
Скольких то Чертаново воспитало. И это всего один клуб под грамотным руководством. И что мы сделаем, возьмём его модель на вооружение? Конечно нет, мы посадим директора, негоже нам тут футбол развивать. Ну а пацана угробим в мешке, тоже логично.
Просто Чертаново, используя админ ресурс, пылесосит всех способных игроков из футбольных школ.
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Владислав Булгаков
Ответ добрый грек
А что мешает принять решение поехать играть в Испанию?
Просто нет таких предложений,))
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Michael Boldyrev
Ну, если вдруг не наброс...то на фига в РПЛ-то? После "Севильи", да даже после аренды из "Севильи" в условный "Кадис", работу в РПЛ российский игрок всегда найдет. А, вот обратное, неверно: не уедешь сейчас, потом будешь на контракте и дорогой, потом станешь никчемный (или совсем дорогой), наконец, кончится контракт и "свободный агент", вот только к этому моменту уже и никчемный, и "старый"...и всё - максимум Турция.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Вячеслав Клименко
проблема в том, что Крылья забрали всем скопом за копейки, когда за парней были готовы выложить большие деньги. за 2х точно. и вот тут у меня возникает основной вопрос к Ларину. Почему так дёшево продали активы?
Откат непосредственно в карман.
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Максим Прокофьев
Ответ Данил Луговский
19 летнему игроку, зарплата в 1 миллион. Этот чемпионат никак и никогда не спасти.
Мухина так же Агузаров продавал, даже в сборную вызвали с 10 матчами в проф. карьере на взрослом уровне, а Черчесов потом рассказывал что это не агент а юрист))))
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An Kr
Ответ Metalloid
Скольких то Чертаново воспитало. И это всего один клуб под грамотным руководством. И что мы сделаем, возьмём его модель на вооружение? Конечно нет, мы посадим директора, негоже нам тут футбол развивать. Ну а пацана угробим в мешке, тоже логично.
Не гони. Один удачный выпуск бывает у всех академий. Поставить на поток это не возможно.
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