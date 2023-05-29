Гурцкая о Коваленко: «В «Динамо» его сейчас не отпустят. Пойдет на полгода в «Сочи», есть предчувствие»
Агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Александр Коваленко вряд ли перейдет в «Динамо» .
Полузащитник принадлежит «Сочи», но выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.
– Коваленко интересен «Динамо», «Локомотиву» и «Зениту».
– Есть предчувствие, что он пойдет на первые полгода в «Сочи». В «Динамо» его сейчас не отпустят, это невыгодно группе Павла Андреева.
– Почему отпустить в «Динамо» невыгодно?
– В «Динамо» ты отдаешь его надолго, остаешься без игрока и длинных денег. Сейчас состояние за Коваленко никто не заплатит.
– Почему ты думаешь, что за него не заплатят, если после такого сезона Фомина появится более разносторонний и изобретательный полузащитник?
– В таком случае надо куда-то деть Фомина, потому что он приходит на эту позицию. В «Локомотиве» Карпукас в этом году подтверждает свое качество в большой команде. Менять его на Коваленко нет смысла, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
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Кецбая, Лепсая - много таких.
Как-то в армии мне русский мужик контрактник говорит :
Знаешь я чем разница между грузином и мегрельцем?
Чем?
Грузин ночью если залезет к тебе в огород, сп***ит яблоко, и пойдет к себе, а если мегрелеу зайдет к тебе в огород, сп***ит дерево вместе с корнем