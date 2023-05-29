Гурцкая о Коваленко: «В «Динамо» его сейчас не отпустят. Пойдет на полгода в «Сочи», есть предчувствие»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Динамо Москва Павел Андреев Даниил Фомин Сочи Тимур Гурцкая Александр Коваленко Артем Карпукас Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Александр Коваленко вряд ли перейдет в «Динамо» .

Полузащитник принадлежит «Сочи», но выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

– Коваленко интересен «Динамо», «Локомотиву» и «Зениту».

– Есть предчувствие, что он пойдет на первые полгода в «Сочи». В «Динамо» его сейчас не отпустят, это невыгодно группе Павла Андреева.

– Почему отпустить в «Динамо» невыгодно?

– В «Динамо» ты отдаешь его надолго, остаешься без игрока и длинных денег. Сейчас состояние за Коваленко никто не заплатит.

– Почему ты думаешь, что за него не заплатят, если после такого сезона Фомина появится более разносторонний и изобретательный полузащитник?

– В таком случае надо куда-то деть Фомина, потому что он приходит на эту позицию. В «Локомотиве» Карпукас в этом году подтверждает свое качество в большой команде. Менять его на Коваленко нет смысла, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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7 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ Arturitto
Каждый раз читая фамилию Гурцкая,думаю,что речь про певицу идёт.Почему бегемот не Гурцкой,а Гурцкая?
Грузинская фамилия же, а не просто женская.
Кецбая, Лепсая - много таких.
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Dmitry Orlov
А можно я, как бегемот, буду давать инсайды с объянением "у меня есть предчувствие"? Авось, какая-то часть из этого сбудется, и меня люди будут слушать.
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валя_стакан
Зачем нам Фомина ради кого то убирать? пусть конкурируют. Да и тот же Гагнидзе сильнее и разностороннее Коваленко
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Tigo_Volchara93
Ответ Dmitry Orlov
Грузинская фамилия же, а не просто женская. Кецбая, Лепсая - много таких.
Мегрельская фамилия.
Как-то в армии мне русский мужик контрактник говорит :
Знаешь я чем разница между грузином и мегрельцем?
Чем?
Грузин ночью если залезет к тебе в огород, сп***ит яблоко, и пойдет к себе, а если мегрелеу зайдет к тебе в огород, сп***ит дерево вместе с корнем
+1
0
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Arturitto
Каждый раз читая фамилию Гурцкая,думаю,что речь про певицу идёт.Почему бегемот не Гурцкой,а Гурцкая?
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Коваленко можно попробовать у Сочи выкупить, а им отдать героев матча с нн их достаточно...
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Arturitto
Ответ Dmitry Orlov
Грузинская фамилия же, а не просто женская. Кецбая, Лепсая - много таких.
Понял,спасибо.
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