Гурцкая о Коваленко: «В «Динамо» его сейчас не отпустят. Пойдет на полгода в «Сочи», есть предчувствие»

Агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Александр Коваленко вряд ли перейдет в «Динамо» .

Полузащитник принадлежит «Сочи», но выступает за « » на правах аренды.

– Коваленко интересен «Динамо», « » и « ».

– Есть предчувствие, что он пойдет на первые полгода в « ». В « » его сейчас не отпустят, это невыгодно группе Павла Андреева.

– Почему отпустить в «Динамо» невыгодно?

– В «Динамо» ты отдаешь его надолго, остаешься без игрока и длинных денег. Сейчас состояние за Коваленко никто не заплатит.

– Почему ты думаешь, что за него не заплатят, если после такого сезона Фомина появится более разносторонний и изобретательный полузащитник?

– В таком случае надо куда-то деть Фомина, потому что он приходит на эту позицию. В «Локомотиве» Карпукас в этом году подтверждает свое качество в большой команде. Менять его на Коваленко нет смысла, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

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