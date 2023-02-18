«Локомотиву» интересен 19-летний хавбек «Сочи» Коваленко. Отступные – 200 млн рублей (Иван Карпов)

« » интересен .

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники заинтересованы в подписании полузащитника « » в летнее трансферное окно. В контракте 19-летнего игрока прописана сумма отступных – 200 миллионов рублей.

Этот сезон Коваленко проводит в «Крыльях Советов» на правах аренды. Он планирует принять решение о своем будущем летом.

В текущем розыгрыше Мир РПЛ хавбек провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь.