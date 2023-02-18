«Локомотиву» интересен 19-летний хавбек «Сочи» Коваленко. Отступные – 200 млн рублей (Иван Карпов)

Теги Локомотив Крылья Советов возможные трансферы Сочи Александр Коваленко Футбол

«Локомотиву» интересен Александр Коваленко.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники заинтересованы в подписании полузащитника «Сочи» в летнее трансферное окно. В контракте 19-летнего игрока прописана сумма отступных – 200 миллионов рублей.

Этот сезон Коваленко проводит в «Крыльях Советов» на правах аренды. Он планирует принять решение о своем будущем летом. 

В текущем розыгрыше Мир РПЛ хавбек провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
если только вписать в сделку по баринову,так его не отдаст сочи))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Ответ Лагер
Андреев каждый год будет перепродавать его, главное сумма отступных. Из Самары особо не рвался. Теперь из Локо сделают агентскую команду.
Если молодые игроки будут получать достаточно игрового времени, в следствии чего будут выходить на новый уровень, а клуб будет зарабатывать на них, то почему нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LynxDP71
Ответ LLiriKK
Просто нереально, когда один из видов спорта ТАК дико и нелепо оторван от реальной жизни страны, а у не добившихся ничего в своем деле молокососов из «Сочи» сумма отступных равняется каким-нибудь джудам беллингемам. Наш футбол будет в дерьме ровно до тех пор, пока это издевательство над здравым смыслом не прекратится.
200млн по нынешнему курсу это всего то около 3млн евро, даже меньше. Такие отступные копейки в Европе.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Только долги выплатили и опять за покупками?))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илюха аналитик
Отступные какие-то слишком маленькие за перспективного игрока.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лагер
Андреев каждый год будет перепродавать его, главное сумма отступных. Из Самары особо не рвался. Теперь из Локо сделают агентскую команду.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Просто нереально, когда один из видов спорта ТАК дико и нелепо оторван от реальной жизни страны, а у не добившихся ничего в своем деле молокососов из «Сочи» сумма отступных равняется каким-нибудь джудам беллингемам. Наш футбол будет в дерьме ровно до тех пор, пока это издевательство над здравым смыслом не прекратится.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caniball
На самом деле очень интересный и перспективный игрок. 200 миллионов вменяемая сумма за него.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ar Monohrom
опять этот клоун. если что, отступные свчевого в Оренбурге - 100 млн рублей
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий