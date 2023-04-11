«Зенит», «Динамо» и «Локо» интересуются хавбеком «Сочи» Коваленко. Петербуржцы готовы платить ему около 1 млн евро в год

«Зенит», «Динамо» и «Локомотив» поборются за Александра Коваленко.

Эти клубы заинтересованы в подписании полузащитника « », сообщает «РБ Спорт». Нынешний сезон 19-летний футболист проводит в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Утверждается, что «Сочи» попытается продать хавбека в летнее трансферное окно. « » готов предложить игроку зарплату около 1 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Мир РПЛ Коваленко провел 22 матча, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.