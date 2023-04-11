«Зенит», «Динамо» и «Локо» интересуются хавбеком «Сочи» Коваленко. Петербуржцы готовы платить ему около 1 млн евро в год

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Сочи Александр Коваленко Футбол

«Зенит», «Динамо» и «Локомотив» поборются за Александра Коваленко.

Эти клубы заинтересованы в подписании полузащитника «Сочи», сообщает «РБ Спорт». Нынешний сезон 19-летний футболист проводит в «Крыльях Советов» на правах аренды. 

Утверждается, что «Сочи» попытается продать хавбека в летнее трансферное окно. «Зенит» готов предложить игроку зарплату около 1 миллиона евро в год. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Коваленко провел 22 матча, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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28 комментариев

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Ковид 07.10.52
Угадайте куда свалит?
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Amalfitano
Ответ Three Days Grace
Он и справа может играть и вносить импакт. Необязательно с Промесом конкурировать
Может играть. А может не играть. А в Локо играет точно.
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ДМ-1чемпион
Этой "новости" уже полгода!
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Любовь Мелехова
За сегодняшний день я уже сбилась со счета, кого Зенит хочет купить! Весеннее обострение целую стаю уток породило.
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Three Days Grace
Ответ Amalfitano
А вот лично мне плевать куда переходят молодые игроки. Главное, чтобы они прогрессировали. И если Пиняев в Локо прогрессирует - я доволен. Смысл покупать Пиняева и сажать его на лавку или отдавать в аренду? Он же зачахнет.
Он и справа может играть и вносить импакт. Необязательно с Промесом конкурировать
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schwein
Ответ Spartakus1984
Опять зенит))).Смена курса или журналисты в ударе))?
Даже если у вас есть сомнения в адекватности этих новостей, то мне кажется тут все максимально очевидно.
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Олег Сагайдачный
Зобнин Джентльмен тура.
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Dinamik1
Коваленко надо идти в Динамо к молодежи Захаряну Тюкавину Гладышеву.Ни к старперу дзюбе же идти.
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Amalfitano
Ответ ZarvuR2020
У спартачей видать пятая точка отвалится, если про админ ресурс не поныть? Алло, носились с этим сочи, втирали про фарм, зачем вообще нужен админресурс чтобы забрать игрока из фарма?
Админ ресурс нужен, чтобы иметь фарм в рпл. А остальное это производные. И я не спартач.
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schwein
А остальные сколько ему готовы платить?
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justbored
Это уже даже не смешно. Предлагаю объявить Юрьев день. Гулять так гулять, я считаю.
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Spartakus1984
Ответ Варлампий Варлампий
7,5 миллионов рублей в месяц, как 19-летнему пацаненку удержаться от соблазнов
Отдать деньги родителям почти все.
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ezhik38
Ну если у Зобнина под 4 млн. евро зарплата...))
То Саша явно на 1 млн. наработал...
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ZarvuR2020
Ответ Amalfitano
Если говорить о развитии парня, то надо переходить в Локо. Там более привычная для него среда. Много молодых игроков, знакомые по КС Пиняев и Глущенков, тренер который даёт играть молодняку. Но тут видимо включат админ ресурс и парень отправится в Питер.
У спартачей видать пятая точка отвалится, если про админ ресурс не поныть? Алло, носились с этим сочи, втирали про фарм, зачем вообще нужен админресурс чтобы забрать игрока из фарма?
+2
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Amalfitano
Ответ Three Days Grace
учитывая отношение Андреева с клубом не взять Пиняева это просто провал. Можно же было вариант с арендой придумать
А вот лично мне плевать куда переходят молодые игроки. Главное, чтобы они прогрессировали. И если Пиняев в Локо прогрессирует - я доволен. Смысл покупать Пиняева и сажать его на лавку или отдавать в аренду? Он же зачахнет.
+3
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Жорег Борщофф
Ответ Spartakus1984
Опять зенит))).Смена курса или журналисты в ударе))?
Я уже не знаю смеяться или плакать. =)
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Варлампий Варлампий
7,5 миллионов рублей в месяц, как 19-летнему пацаненку удержаться от соблазнов
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Жорег Борщофф
Давненько новостей про Зенит не было. =)
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Spartakus1984
Ответ Three Days Grace
учитывая отношение Андреева с клубом не взять Пиняева это просто провал. Можно же было вариант с арендой придумать
Оотношения Андреева были с Федуном и Заремой,она четко же сказала,если бы они не покинули клуб то был большой шанс забрать Пиняева.
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Zenith forever
Несомненно, Зенит купит футболиста, который даже Сочи не нужен.
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Лагер
И в Питере Андреев тоже пропишет сумму отступных?)
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Amalfitano
Если говорить о развитии парня, то надо переходить в Локо. Там более привычная для него среда. Много молодых игроков, знакомые по КС Пиняев и Глущенков, тренер который даёт играть молодняку. Но тут видимо включат админ ресурс и парень отправится в Питер.
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Three Days Grace
Ответ Spartakus1984
Спартаку Пиняева некуда было брать,позиции заняты и даже дублируются.Мозес,Промес,Бальде(оба левые вингеры),Хлусевич(им затыкают првого защитника но он атакующий полузащитник каким был в Туле),Зиньковский и даже Мартинс с Игнатовым сейчас часто играют правого полузащитника.Сначала бы состав разгрести а потом покупки делать.Хотя рискнуть можно было,но посчитали видимо,что дорого.
учитывая отношение Андреева с клубом не взять Пиняева это просто провал. Можно же было вариант с арендой придумать
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Spartakus1984
Ответ sp.msk.86
Спартак, как и с Пиняевым проспит всё...
Спартаку Пиняева некуда было брать,позиции заняты и даже дублируются.Мозес,Промес,Бальде(оба левые вингеры),Хлусевич(им затыкают првого защитника но он атакующий полузащитник каким был в Туле),Зиньковский и даже Мартинс с Игнатовым сейчас часто играют правого полузащитника.Сначала бы состав разгрести а потом покупки делать.Хотя рискнуть можно было,но посчитали видимо,что дорого.
+1
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Алексей Александрович
Это который сейчас в КС играет?
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