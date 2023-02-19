«Зенит» может подписать 19-летнего хавбека «Сочи» Коваленко, если Кузяев уйдет

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Чемпионат.com Сочи Александр Коваленко Футбол

«Зениту» интересен 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко.

Сине-бело-голубые рассматривают Коваленко, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи», в качестве возможного усиления на случай, если из «Зенита» уйдет Далер Кузяев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Коваленко – один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу.

Вчера стало известно, что интерес к Коваленко также проявляет «Локомотив». В контракте полузащитника прописаны отступные в размере 200 млн рублей.

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20 комментариев

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PalPal
Точно лучше чем Баринов, последнего если и брать то свободным агентом.
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окечуква
Кузяева надо оставлять без вариантов. Никакие Бариновы, а уж тем более пацаны из Сочи и рядом не валялись. Это не оскорбление Баринова или ребят из Сочей, просто объективно так дела обстоят.
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Spaten
Кузяев на пике не ушёл, сейчас то куда?
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Zenith forever
Ну конечно, парень на Сочи не тянет, значит Зенит его непременно купит, причем за большие деньги. У писак таких новостей похоже последняя извилина распрямилась.
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здоровяк
главный критерий для замены - вьющиеся волосы
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suwor
Когда в подобных новостях сообщается, что источником является всего лишь "источник", знакомый с ситуацией, возникает резонный вопрос, - а на сколько правдива информация? Да. бесспорно, Далер серьёзно подумывает покинуть "Зенит" и, естественно, на его место кого-то пригласят. А вот у самого Коваленко точно голова идёт кругом. Всё было спокойно, до конца сезона в "Крыльях", далее всё как бы зависит от Бердыева и вдруг сразу два претендента на пацана! П.Андреев, на что уж ушлый в таких делах и то поди засуетился не на шутку. 😂
+2
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Onion
Генератор случайных "новостей" в действии. Зенит может подписать Пупкина, если уйдет Караваев. Зенит может подписать Думбия (сразу десятерых Думбия), если уйдет Барриос. Если уйдет Медведев, Зенит может выкупить у Федуна Зарему Салихову.
И ведь не придерешься, правда может...
+14
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+13
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Dan Kennedy
Ответ Макс Голубев
Как по мне, Кузяев легенда Зенита – воспитанник, плюс еще 5 чемпионств с командой выиграл
Четыре, а не пять.
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CoMoBo3
Ответ Макс Голубев
Как по мне, Кузяев легенда Зенита – воспитанник, плюс еще 5 чемпионств с командой выиграл
Поэтому и не надо препятствовать его желанию поиграть в Европе
+1
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Дмитрий9779
Скорее всего Кузяев не уйдет,но Коваленко надо брать+ Козлова наигрывать.
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CoMoBo3
Ну вот, это уже больше на правду похоже 😎
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Фёдор Кузнецов
Ответ KaPZeN43
У нас свой Кравцов есть, может, лучше его вернуть из Сочи?
Игроки разного плана
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Макс Голубев
Как по мне, Кузяев легенда Зенита – воспитанник, плюс еще 5 чемпионств с командой выиграл
+2
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Verhovn
Ответ Юрий Кечко
А подпишут Ковалиньо)))
А может и Кузя никуда не свалит))
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Юрий Кечко
А подпишут Ковалиньо)))
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ЗЕНИТ65
Какой такой "источник" и какое отношение он имеет к Зениту? Опять ОБС?
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Verhovn
Ну это более приемлемый вариант нежели Баринов.
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Алексей Нежинский
Ответ KaPZeN43
У нас свой Кравцов есть, может, лучше его вернуть из Сочи?
Кравцов сидит на банке в Сочах
+1
-2
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AMORR 987
Ответ KaPZeN43
У нас свой Кравцов есть, может, лучше его вернуть из Сочи?
Кравцов более оборонительного плана и медленный. А у Коваленко есть дриблинг.
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KaPZeN43
У нас свой Кравцов есть, может, лучше его вернуть из Сочи?
+5
-1
+4
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