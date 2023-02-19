«Зенит» может подписать 19-летнего хавбека «Сочи» Коваленко, если Кузяев уйдет

« » интересен 19-летний полузащитник «Сочи» .

Сине-бело-голубые рассматривают Коваленко, который выступает за « » на правах аренды из « », в качестве возможного усиления на случай, если из «Зенита» уйдет , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Коваленко – один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу.

Вчера стало известно, что интерес к Коваленко также проявляет «Локомотив». В контракте полузащитника прописаны отступные в размере 200 млн рублей.