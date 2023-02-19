«Зенит» может подписать 19-летнего хавбека «Сочи» Коваленко, если Кузяев уйдет
«Зениту» интересен 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко.
Сине-бело-голубые рассматривают Коваленко, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи», в качестве возможного усиления на случай, если из «Зенита» уйдет Далер Кузяев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Коваленко – один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт», – рассказал источник.
Ранее сообщалось, что Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу.
Вчера стало известно, что интерес к Коваленко также проявляет «Локомотив». В контракте полузащитника прописаны отступные в размере 200 млн рублей.
И ведь не придерешься, правда может...