Самедов об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не чувствовал себя там комфортно. Не мой формат»

Теги Локомотив Артем Дзюба Александр Самедов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Коммент.Шоу Футбол

Александр Самедов недоволен участием в шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого.

«Шоу Дзюбы и Слуцкого с моим участием? Не мой формат. Эти люди делают шоу, это их история. Я не чувствовал себя там комфортно. Но сходил и сходил. Для других будет опыт. Видео не смотрел и не собираюсь.

В принципе, по отношению ко мне Дзюба и Слуцкий не перегибали, но понятно, что в диалоге должна соблюдаться субординация. Видимо, у них такие отношения, что для них нормально так общаться. Но обиды на Слуцкого и Дзюбу нет», — сказал экс-игрок сборной России.

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