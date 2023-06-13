Олег Иванов: «Слуцкий заскучал в Первой лиге. Он хочет в клуб не из России. Здесь ему остается только прикалываться»

Хавбек «Рубина» Олег Иванов считает, что Леонид Слуцкий хочет тренировать за рубежом.

– Сейчас, в конце сезона, нужно отдать должное Леониду Слуцкому, Олегу Яровинскому и , которые смогли подобрать состав не только по игровым, но и по человеческим качествам.

Все ехали сюда за еще одним шансом и для себя, и для клуба. Про «Рубин» писали, что он всех покупает большими контрактами, но я изнутри могу сказать, что никто не приехал сюда доигрывать. Все пахали и делали все, чтобы вернуть команду под солнышко Премьер-лиги и показать себя там.

– Вы хорошо знаете Леонида Слуцкого по работе в «Крыльях» и в сборной России. На него вылет «Рубина» сильно повлиял?

– Мне кажется, он надеялся, что мы реально пройдемся катком по лиге, как все этого от нас ожидали. На деле получилось иначе, потому что эта лига не про тактику. Здесь все решается в борьбе. В какой-то момент он заскучал, и ему стало неинтересно работать дальше.

– Не казалось предательством, что он покинул команду в ответственный момент?

– Он и сам сказал, что его можно считать предателем. Признаюсь, что сначала было неприятно осознавать, что он уходит. Знаю, что многие ребята получали другие предложения из Премьер-лиги, но шли именно на помощь к Слуцкому. Мимолетные обиды были, но все быстро настроились на дальнейшую работу.

– Вы ведете колонку в СМИ, всегда оригинально отвечаете на вопросы. Не было желания уйти в какой-нибудь YouTube-проект о футболе?

– Меня постоянно куда-то зовут, но мне неинтересно. «Культ тура» была последней передачей, которая мне очень понравилась. Но проект уже много лет не выходит на «Матч ТВ». Сейчас я не вижу себя нигде в этом медиамире. Раз в год куда-то можно прийти, чаще – уже скучно. Мне ближе импровизация, чем заготовки.

– Как вам шоу Слуцкого и Дзюбы?

– Вот они как раз осмелились меня позвать, у меня пока не получается. Но им будет тяжело, когда я там появлюсь. Сначала одного заставлю покраснеть, потом – другого.

– Их критикуют за то, что они много матерятся. Что вы думаете?

– Все детство я проводил либо в Белгородской области у бабушки, либо в Подмосковье, где люди пасут коров и катаются на тракторе. Я занимался и тем, и другим, и только такие слова и слышал, которые используют Слуцкий и Дзюба. Все русские люди знают эти слова, да и они не из телевизора их произносят. Это говорит об уровне интеллекта, когда люди нажимают на видео, а потом пишут в комментариях про мат. Можно же просто не смотреть.

– Если Дзюба вместе с участием в шоу показывал сильную игру весной, то полностью забросил свою работу. Вас веселит его новая роль?

– Я только переживаю за всех глухонемых нашей необъятной родины. Если он так продолжит махать руками, то они все соберут вещи и уедут, потому что не будут понимать, что он хочет сказать. Он промолчал, когда я ему это сказал.

Если серьезно, ему всегда нравилось шоу. Еще в «Крыльях» он любил КВН, играет в квизы. Ему кажется, что он во всей этой истории как рыба в воде. А расстраивать и говорить правду лишний раз я не хочу.

– Ему будет интересно вернуться к тренерской работе?

– Сейчас ему очень нравится то, чем он занимается. По моим ощущениям, тренерская деятельность ему еще интересна, но, мне кажется, он хочет возглавить клуб не из России. Здесь ему остается только шутить и прикалываться, – сказал полузащитник « ».