Слуцкий пошутил о роликах с Дзюбой: «Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов». Артем ответил: «Пришлось бы лупы доставать»
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба пошутили насчет интимных видеозаписей.
Вчера в интернете появились фотографии и видеоролики интимного содержания с участием нападающего.
Сегодня экс-тренер сборной России и игрок «Локомотива», комментирующие финал Лиги чемпионов в одном из московских фуд-кортов, высказались на этот счет.
– Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов, мне кажется, – сказал Слуцкий.
– Всем пришлось доставать бы лупы, – ответил Дзюба.
Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»
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