Слуцкий пошутил о роликах с Дзюбой: «Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов». Артем ответил: «Пришлось бы лупы доставать»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба пошутили насчет интимных видеозаписей.

Вчера в интернете появились фотографии и видеоролики интимного содержания с участием нападающего.

Сегодня экс-тренер сборной России и игрок «Локомотива», комментирующие финал Лиги чемпионов в одном из московских фуд-кортов, высказались на этот счет.

– Если я запишу интимное видео,  это будет фильм ужасов, мне кажется, – сказал Слуцкий.

– Всем пришлось доставать бы лупы, – ответил Дзюба.

Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»

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9 комментариев

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Инженер Управляющий
Самоирония это хорошо, а вот обсасывание этой темы со сливом видео мерзкое
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igls54
Два дзюбилы это сила. Осталось взятся за лупу
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angry horse
Место Рубина в таблице при Леониде точно можно было найти только с помощью лупы😁
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Андрей Хенто
С самоиронией у них все в полном порядке)
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Shock In
Невероятный уровень диалогов
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Streetbor
Какое шоу ведут, такие и шутки. В камеди пусть дуэтом идут.
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svft
слышал, что Дзюба в новом видео говорит: "Хочу, чтобы Бобровский в одно жало вытащил финал Кубка Стэнли!"
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Фан Рубина
И это деградировавшее после европки существо возглавляло мой любимый клуб... Хорошо, что избавились, наконец.
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ТрактоПоктер
Походу следующие интимное видео Дзюбы будет со Слуцким ....
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