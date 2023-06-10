Слуцкий пошутил о роликах с Дзюбой: «Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов». Артем ответил: «Пришлось бы лупы доставать»

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба пошутили насчет интимных видеозаписей.

Вчера в интернете появились фотографии и видеоролики интимного содержания с участием нападающего.

Сегодня экс-тренер сборной России и игрок « », комментирующие финал Лиги чемпионов в одном из московских фуд-кортов, высказались на этот счет.

– Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов, мне кажется, – сказал Слуцкий.

– Всем пришлось доставать бы лупы, – ответил Дзюба.

Дзюба о новом сливе интимных видео: «Я эту страницу перевернул, мне это неинтересно. Вымогали деньги последние 2-3 дня, угрожали»