Василий Уткин: «У Дзюбы вышел сиквел программы «Ну так нельзя». Называется «Но если очень хочется, то можно»

Василий Уткин пошутил о сливе новых интимных видео Артема Дзюбы.

«У Артема Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя».

Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», – написал журналист и блогер .

Напомним, что Дзюба и экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ведут юмористическое шоу в YouTube «Ну, так нельзя, ###».

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

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