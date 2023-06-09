Василий Уткин: «У Дзюбы вышел сиквел программы «Ну так нельзя». Называется «Но если очень хочется, то можно»
Василий Уткин пошутил о сливе новых интимных видео Артема Дзюбы.
«У Артема Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя».
Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», – написал журналист и блогер Василий Уткин.
Напомним, что Дзюба и экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ведут юмористическое шоу в YouTube «Ну, так нельзя, ###».
Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Дзюба - фигура более, чем спорная. Но такого ада никому не пожелаешь.
Но слив видео личного характера аморален в любом случае, так что тут стоит поискать тех, кто это выложил в общий доступ
Да персонаж очень противоречивый, но такое врагу не пожелаеш.