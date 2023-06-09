Василий Уткин: «У Дзюбы вышел сиквел программы «Ну так нельзя». Называется «Но если очень хочется, то можно»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия ахахаха Футбол

Василий Уткин пошутил о сливе новых интимных видео Артема Дзюбы.

«У Артема Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя».

Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», – написал журналист и блогер Василий Уткин.

Напомним, что Дзюба и экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ведут юмористическое шоу в YouTube «Ну, так нельзя, ###».

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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32 комментария

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schwein
Артему если хочется, то можно. А вот Васе даже если хочется - нельзя. Руки не дотягиваются.
+25
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T622222
Артем конечно умеет даже в перерыве держать нас в тонусе 🤣
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+15
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Красная стрела
Ответ Alex_Polishchuk
Потому что уровень кринжа в новых видео на порядок выше, чем в старом. А их еще и несколько к тому же)
Ну поздравляю, наслаждайся 🤷‍♂️
+16
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+12
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Очки Дани Алвеса
А в чем такой интерес-то к этой новости опять? Ну да, два года назад стал ясно, что Дзюба любитель таких видео. Кто-то думал, что это единоразово было? Да конечно нет! Вы же не ###чите раз в два года. Нет, надо снова все это на поверхность вытащить и заново Артема обосрать. Это уже даже не остроумно и не смешно.
Дзюба - фигура более, чем спорная. Но такого ада никому не пожелаешь.
+20
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+8
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Cruel Snake
Ужасающий сиквел 😱 , который в списках новинок не значился
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+7
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Колыван
Можно, конечно, пошутить над Дзюбой в этой ситуации.
Но слив видео личного характера аморален в любом случае, так что тут стоит поискать тех, кто это выложил в общий доступ
+7
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molot p
ну для дзюбы в принципе ничего не поменяется, так что плевать уже
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Добрый Ретроград
«Ну так нельзя». - и сменил руку.
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Borillaz
Ответ Очки Дани Алвеса
А в чем такой интерес-то к этой новости опять? Ну да, два года назад стал ясно, что Дзюба любитель таких видео. Кто-то думал, что это единоразово было? Да конечно нет! Вы же не ###чите раз в два года. Нет, надо снова все это на поверхность вытащить и заново Артема обосрать. Это уже даже не остроумно и не смешно. Дзюба - фигура более, чем спорная. Но такого ада никому не пожелаешь.
Честно говоря, я бы разделил ваше мнение, но последние пару месяцев он ходил по всяким шоу на Ютубе и как павлин распушал свой хвост, оскорбительно шутил про окружающих иногда даже за гранью фола. Так что это просто карма) и довольно иронично теперь выглядит)
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Alexandr Kondratev
Ответ Очки Дани Алвеса
А в чем такой интерес-то к этой новости опять? Ну да, два года назад стал ясно, что Дзюба любитель таких видео. Кто-то думал, что это единоразово было? Да конечно нет! Вы же не ###чите раз в два года. Нет, надо снова все это на поверхность вытащить и заново Артема обосрать. Это уже даже не остроумно и не смешно. Дзюба - фигура более, чем спорная. Но такого ада никому не пожелаешь.
да мы то теребонькаем, это понятно. но много ли тут тех, кто делает это на камеру?
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Hong Kil
Васька за неимением подруги похоже подсел на видео голых мужиков.
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Andrew Petrov
одну карьеру он перезагрузил,теперь во второй самореализуется авось🤣
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.ru
Дзюбу он не смотрел, тот матч ЦСКА в Ростове не смотрел... вечно с Васей такое
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Cruel Snake
Ну каждому своё... Василий принимает на грудь, а Артём на 😝
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Пепси пеналдувич
Жалко Артема, уже поржали над ним, думаю это оочень неприятно, все таки ничего такого не сделал.
Да персонаж очень противоречивый, но такое врагу не пожелаеш.
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Jeicob Harlon
Возвращение Джедая, и не более
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juventus97@vk.com
По ходу это из старых запасов, кто-то сливает в инфо пространство
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Красная стрела
И что хочу сказать, публика на спорт ру, в этих вопросах, очень адекватна. Редко ее хвалишь, но большинство либо просто по приколу, посмеяться, либо осуждает сливы. Что там творится в телеграмм каналах, например , страшно представить.
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Spaten
Приквел вызвал больший ажиотаж
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Zlatan Ibra
Это продолжение истории "о кошельке Быстрова"!
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Bashibuzuck
Каждый по своему с ума сходит
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Сергей Жарковский
Лишь бы голы забивать не перестал!
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инок
Все с радостью стебутся над Дзюбой, которого назначили героем страны!
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ZarvuR2020
Кузбасс уже небось поэму сочиняет
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Михаил1970
Тихонов и Уткин отреагировали. Следующий будет Анзор.
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