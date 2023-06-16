В РФС не собираются менять лимит: «Наличие легионеров – это еще и возможность показать мировому сообществу открытость и уровень чемпионата»

В РФС не видят оснований для пересмотра лимита на легионеров.

«Не видим оснований для его пересмотра. Наличие в легионеров – это еще и возможность показать всему мировому футбольному сообществу свою открытость и уровень национального чемпионата.

Отмечу, что лимит на легионеров – это не обязательство клубов включать в заявку то или иное количество иностранцев.

Более того, при разработке нынешнего лимита на легионеров в регламент РПЛ было введено требование об обязательном наличии в составе команд доморощенных игроков, подготовленных в системе клубов и в национальной ассоциации.

Это должно стимулировать клубы развивать собственных воспитанников», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В Мир РПЛ действует лимит на количество легионеров в заявке клубов – не более 13. На поле одновременно может находиться не более восьми иностранцев. Лимит подразумевает также наличие в заявке 12 доморощенных игроков, из которых минимум четверо должны быть воспитанниками клуба, восемь – воспитанниками национальной ассоциации.