Генсек РФС: «С 3-й попытки добились от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам»
Генсек РФС рассказал, как добились от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам.
Генсек РФС рассказал о том, как удалось добиться от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам
– ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ – это полностью результат переговоров РФС с ФИФА.
– Насколько сложно было этого достичь?
– С третьей попытки.
– Почему так?
– Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарем, заместителем генерального секретаря – в итоге дали несколько раз посменную позицию.
В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и все поменяли, – сказал Максим Митрофанов.
11 комментариев