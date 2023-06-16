Генсек РФС: «С 3-й попытки добились от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам»

Генсек РФС рассказал, как добились от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам.

Генсек РФС рассказал о том, как удалось добиться от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам

– ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ – это полностью результат переговоров РФС с ФИФА.

– Насколько сложно было этого достичь?

– С третьей попытки.

– Почему так?

– Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарем, заместителем генерального секретаря – в итоге дали несколько раз посменную позицию.

В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и все поменяли, – сказал Максим Митрофанов.