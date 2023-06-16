Генсек РФС: «С 3-й попытки добились от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам»

Теги премьер-лига Россия ФИФА РФС Максим Митрофанов лимит на легионеров Футбол

Генсек РФС рассказал, как добились от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам.

Генсек РФС рассказал о том, как удалось добиться от ФИФА запрета приостанавливать контракты легионерам

– ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ – это полностью результат переговоров РФС с ФИФА.

– Насколько сложно было этого достичь?

– С третьей попытки.

– Почему так?

– Долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарем, заместителем генерального секретаря – в итоге дали несколько раз посменную позицию.

В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и все поменяли, – сказал Максим Митрофанов.

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11 комментариев

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Ксения Лисенкова
Ответ Артём Амирджанян
Теперь нельзя приостанавливать контракт?
Тем легионерам,которые подписали контракт или переподписали после 30 июня 2022 года
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Никому_никабельный
В рублях брать не хотели?
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Фан Рубина
Там вообще какие-то додики сидят в этой фифе, если им надо объяснять, что прецедент с беспричинной и немотивированной приостановкой контрактов по вине внешней организации приведёт или к тому, что просто в мире будут куда аккуратнее вкладываться в футбол (раз игроков могут просто по велению левой пятки забрать, а ты на них потратил трансферный бюджет), или к тому, что фифу пинком отправят с её места и вопрос контрактов перейдёт в юрисдикцию каждой страны (как это и должно быть).
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.ru
кто молодец... толстый школьник молодец
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Спартак Уокер
Вот хорошая новость
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Фёдор Кузнецов
Ответ Артём Амирджанян
Теперь нельзя приостанавливать контракт?
Можно только тем кто уже пользовался этим, тем кто сейчас играет в лиге и кто перейдёт уже нельзя
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