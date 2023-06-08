Путин о легионерах в футболе: «Это тоже неплохо, но все хорошо в меру»
Владимир Путин не возражает против приглашения легионеров в команды из России.
Сегодня Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Среди прочего в ходе встречи они обсудили развитие футбола в регионе.
«Мы как раз открыли Академию имени Юрия Павловича Семина. Он к нам часто приезжает, помогает. Мы поставили задачу этого года – победить в Центральном федеральном округе в своей лиге и выйти во Вторую лигу, потому что жители поддерживают. Уверен, что это будет хороший подарок.
Но я пошел немножко по другому пути. Я с первого дня работы говорил: где профессиональный футбол? Я пытался людям доказать, – мне кажется, доказал, – что вначале нужно построить базу. Мы в каждом районе построили крытые спортивные поля, они зимой под каток, летом – под футбол. И, создав базу для массового спорта, перешли к профессиональному», – сказал Клычков.
«Это точно, потому что на этой собственной базе и будете взращивать футбол, который у нас так любят», – ответил Путин.
«Но тут у меня условие для наших болельщиков, большая команда, что все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнем с этого», – отметил губернатор
«Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», – сказал Путин.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
– А мы?
— А вы в рай!
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прям вижу, как люди имея возможность нормально играть в футбол пол года потом влюбляются в игру и становятся профессионалами..
ну например два срока и на покой