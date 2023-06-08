Путин о легионерах в футболе: «Это тоже неплохо, но все хорошо в меру»

Владимир Путин не возражает против приглашения легионеров в команды из России.

Сегодня Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Среди прочего в ходе встречи они обсудили развитие футбола в регионе.

«Мы как раз открыли Академию имени Юрия Павловича Семина. Он к нам часто приезжает, помогает. Мы поставили задачу этого года – победить в Центральном федеральном округе в своей лиге и выйти во Вторую лигу, потому что жители поддерживают. Уверен, что это будет хороший подарок.

Но я пошел немножко по другому пути. Я с первого дня работы говорил: где профессиональный футбол? Я пытался людям доказать, – мне кажется, доказал, – что вначале нужно построить базу. Мы в каждом районе построили крытые спортивные поля, они зимой под каток, летом – под футбол. И, создав базу для массового спорта, перешли к профессиональному», – сказал Клычков.

«Это точно, потому что на этой собственной базе и будете взращивать футбол, который у нас так любят», – ответил Путин.

«Но тут у меня условие для наших болельщиков, большая команда, что все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнем с этого», – отметил губернатор

«Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», – сказал Путин.

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