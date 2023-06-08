Путин о легионерах в футболе: «Это тоже неплохо, но все хорошо в меру»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Владимир Путин Вторая лига лимит на легионеров Футбол

Владимир Путин не возражает против приглашения легионеров в команды из России.

Сегодня Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Среди прочего в ходе встречи они обсудили развитие футбола в регионе.

«Мы как раз открыли Академию имени Юрия Павловича Семина. Он к нам часто приезжает, помогает. Мы поставили задачу этого года – победить в Центральном федеральном округе в своей лиге и выйти во Вторую лигу, потому что жители поддерживают. Уверен, что это будет хороший подарок.

Но я пошел немножко по другому пути. Я с первого дня работы говорил: где профессиональный футбол? Я пытался людям доказать, – мне кажется, доказал, – что вначале нужно построить базу. Мы в каждом районе построили крытые спортивные поля, они зимой под каток, летом – под футбол. И, создав базу для массового спорта, перешли к профессиональному», – сказал Клычков.

«Это точно, потому что на этой собственной базе и будете взращивать футбол, который у нас так любят», – ответил Путин.

«Но тут у меня условие для наших болельщиков, большая команда, что все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнем с этого», – отметил губернатор

«Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», – сказал Путин.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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48 комментариев

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faragoot
Я тоже могу говорить банальности например: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным»
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Savardus
Более насущных проблем в стране нет
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Уся Ваткин
– Всё, я в бункер.
– А мы?
— А вы в рай!
+17
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Уся Ваткин
Ответ Амин Чич
Комменты стоя писать ?
на коленях
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Ебздрогыч
Главное - олимпиаду выиграть, добавил президент
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Павел Мельников
Все хорошо в меру - это о президентских сроках стоит сказать. Но, видимо, уже не получится.
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LaffyTaffy
Ответ faragoot
Я тоже могу говорить банальности например: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным»
Вино полезно, но в меру
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Амин Чич
Комменты стоя писать ?
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Gustav Forsberg
подожду, пока комментарии настоятся, чтобы оценить любовь и уважение публики к сказочному
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Aleksey Yashin
Ответ LaffyTaffy
Вино полезно, но в меру
Пиво не только вредно, но и полезно
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krokodilych
Ответ Ростовский
Нет, реалист. А вы в секте всепропальщиков?
Я не понимаю, как можно сказать, что страна на вершине, и называть себя при этом реалистом.

"Вы или крестик снимите, или трусы наденьте" ©
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Такие дела
Ответ Alexander p.
Иди страну со дна вытаскивай, какой тебе футбол
А оно ему надо?
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Gustav Forsberg
Ответ Амин Чич
Комменты стоя писать ?
так точно. с колен-то встали
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Severfan
как же бесят всякие клоуны, которые футболистов из других регионов России называют «легионерами». Каждый житель страны имеет право работать в любом регионе этой же страны
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Veld
выборность это конечно неплохо....хотя стоп
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Pol Belov
похоже на диалог из Камеди-Клаб пятилетней давности... просто можно даже не редактировать, дать Батрутдинову и Харламову как есть - и зал ляжет от смеха... но самое смешное - что цензура не пропустит...
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Ramin Mamedov
"Мы в каждом районе построили крытые спортивные поля, они зимой под каток, летом – под футбол. " - и он ведь реально гордится этим)
прям вижу, как люди имея возможность нормально играть в футбол пол года потом влюбляются в игру и становятся профессионалами..
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Fullhouse
Президентские сроки тоже хороши в меру. Иначе может появиться очередной поехавший узурпатор, развязывающий войны
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БляхаджинсКарпина
«все хорошо в меру просто»
ну например два срока и на покой
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Екн Лор
Владим Владимыч занят вопросом легионеров в футобле, какое ему дело до ваших Шмякино?
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cektor
очередной президентский срок ? - Это тоже неплохо, но все хорошо в меру
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alexey alexeev
жители белгородской области очень рады открытию Академии имени Юрия Павловича Семина, и в целом поддерживают развитие футбола в стране
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Alexander p.
Иди страну со дна вытаскивай, какой тебе футбол
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Зверёк
Ждём лимит 10+1
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shishovv
просто не суйте свои носы и засыхающие мозги с «суперидеями» в футбол 🤝
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