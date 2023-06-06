Сергей Иванов о лимите: «Всегда был против. Наши, особенно молодые, играя с легионерами, прогрессировали и превращались в больших мастеров»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сергей Иванов лимит на легионеров Футбол

Сергей Иванов выступил против ограничения числа легионеров в Мир РПЛ.

— А зачем «Зениту» в нынешней обстановке, когда нет еврокубков, такое количество иностранцев? И вообще нашему чемпионату?

— Я всегда был резко против ограничения числа легионеров в наших чемпионатах. И продолжаю на этом настаивать. Считаю, что при сильных легионерах, как сейчас в «Зените» или как когда-то было в ЦСКА…

Я до сих пор вспоминаю Вернблума, Вагнера Лава. Что, плохо было с ними? Плохо играли? Прекрасно играли. А наши российские футболисты, особенно молодые, играя с такими мастерами, учились, прогрессировали и превращались в больших мастеров. Поэтому я за легионеров.

И, кстати, не согласен с тем, что в хоккее в КХЛ ограничили число легионеров до трех в одной команде. Считаю, что три иностранца на команду — это мало, – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам экологии, болельщик ЦСКА.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Я тоже не против, но только хороших, а всякий шлак не нужен. Хорошие сейчас не поедут в РПЛ, вариться в собственном соку, в не самой сильной лиге, так себе удовольствие
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vićtor Diaź
Может Иванов ещё и против фанайди?
Так и до иноагента договориться можно…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий