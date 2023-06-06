Сергей Иванов о лимите: «Всегда был против. Наши, особенно молодые, играя с легионерами, прогрессировали и превращались в больших мастеров»

Сергей Иванов выступил против ограничения числа легионеров в Мир РПЛ.

— А зачем «Зениту» в нынешней обстановке, когда нет еврокубков, такое количество иностранцев? И вообще нашему чемпионату?

— Я всегда был резко против ограничения числа легионеров в наших чемпионатах. И продолжаю на этом настаивать. Считаю, что при сильных легионерах, как сейчас в « » или как когда-то было в ЦСКА…

Я до сих пор вспоминаю Вернблума, Вагнера Лава. Что, плохо было с ними? Плохо играли? Прекрасно играли. А наши российские футболисты, особенно молодые, играя с такими мастерами, учились, прогрессировали и превращались в больших мастеров. Поэтому я за легионеров.

И, кстати, не согласен с тем, что в хоккее в КХЛ ограничили число легионеров до трех в одной команде. Считаю, что три иностранца на команду — это мало, – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам экологии, болельщик ЦСКА.

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