Карасев о легионерах в РПЛ: «Хочется, чтобы в это время играли наши футболисты! Талантов в России – миллион»

Судья Сергей Карасев хочет, что сейчас в Мир РПЛ играло больше россиян.

– В этом сезоне вам было сложнее судить, чем в прошлом?

– Стало больше матчей и в Кубке России, и в – да, стало сложнее, но это и хорошо! У меня иногда получалось и три игры за неделю.

Кубок России заменил еврокубки. Игр, перелетов стало больше, к тому же я часто работал на играх в Краснодаре и Ростове.

– Уменьшение количества легионеров на поле – для вас это плюс или минус?

– Честно, судьи никогда не задумываются, сколько легионеров на поле. Хочется, чтобы в это время играли наши футболисты! Талантов в России – миллион.

Для нас самое главное – минимизировать количество своих ошибок на поле, независимо, кто на поле, – сказал .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?