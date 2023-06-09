Карасев о легионерах в РПЛ: «Хочется, чтобы в это время играли наши футболисты! Талантов в России – миллион»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев лимит на легионеров Футбол

Судья Сергей Карасев хочет, что сейчас в Мир РПЛ играло больше россиян.

– В этом сезоне вам было сложнее судить, чем в прошлом?

– Стало больше матчей и в Кубке России, и в РПЛ – да, стало сложнее, но это и хорошо! У меня иногда получалось и три игры за неделю.

Кубок России заменил еврокубки. Игр, перелетов стало больше, к тому же я часто работал на играх в Краснодаре и Ростове.

– Уменьшение количества легионеров на поле – для вас это плюс или минус?

– Честно, судьи никогда не задумываются, сколько легионеров на поле. Хочется, чтобы в это время играли наши футболисты! Талантов в России – миллион.

Для нас самое главное – минимизировать количество своих ошибок на поле, независимо, кто на поле, – сказал Карасев.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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10 комментариев

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Dima Maznev
Дзюба Дзюба Дзюба Дзюба Дзюба!!!
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psixyec
Главный талант – Дзюба.
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Shadow1882
День, когда ничего не произошло
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Олег Мохов
ох уж эти наши мальчики
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BARCA_10
Это не та новость, которую ждут
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Сергей Жарковский
Где про Дзюбу?!!!
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Syroezhkin
Их мильон, но все они на сво
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Алар
Талантов в России – миллион? Только не хотелось бы, чтобы было, как в судейском корпусе: судят только россияне и мы видим, что получается ниже плинтуса!
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Moffo
Где вы их всех прячете? За 25 лет росфутболистов стабильного еврокубкового уровня можно по пальцам пересчитать
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