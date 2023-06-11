Гинер о трансферах для борьбы с «Зенитом»: «Жалею, что Месси ушел в Америку. Нужно Неймара и Роналду – и все будет идеально»
Евгений Гинер пошутил о трансферах ЦСКА.
Команда тренера Владимира Федотова заняла второе место в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
– Что делать, чтобы бороться с «Зенитом»?
– Ничего. Мне кажется люди когда задают такой вопрос, они не разбираются в футболе.
ЦСКА в чемпионате берет у «Зенита» шесть очков и проигрывает остальные матчи. Мы боремся, но надо выигрывать больше игр.
– Нужны ли для борьбы с «Зенитом» трансферы?
– Я очень жалею, что Месси ушел в Америку. Нужно Неймара и Роналду – и все будет идеально.
Ибрагимович? Тяжело, но надо еще подумать, – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.
35 комментариев