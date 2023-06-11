Гинер о трансферах для борьбы с «Зенитом»: «Жалею, что Месси ушел в Америку. Нужно Неймара и Роналду – и все будет идеально»

Евгений Гинер пошутил о трансферах ЦСКА.

Команда тренера Владимира Федотова заняла второе место в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

– Что делать, чтобы бороться с «Зенитом»?

– Ничего. Мне кажется люди когда задают такой вопрос, они не разбираются в футболе.

ЦСКА в чемпионате берет у « » шесть очков и проигрывает остальные матчи. Мы боремся, но надо выигрывать больше игр.

– Нужны ли для борьбы с «Зенитом» трансферы?

– Я очень жалею, что ушел в Америку. Нужно Неймара и – и все будет идеально.

? Тяжело, но надо еще подумать, – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.