Гинер о трансферах для борьбы с «Зенитом»: «Жалею, что Месси ушел в Америку. Нужно Неймара и Роналду – и все будет идеально»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Гинер Златан Ибрагимович Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Неймар Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Евгений Гинер пошутил о трансферах ЦСКА.

Команда тренера Владимира Федотова заняла второе место в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

– Что делать, чтобы бороться с «Зенитом»?

– Ничего. Мне кажется люди когда задают такой вопрос, они не разбираются в футболе.

ЦСКА в чемпионате берет у «Зенита» шесть очков и проигрывает остальные матчи. Мы боремся, но надо выигрывать больше игр.

– Нужны ли для борьбы с «Зенитом» трансферы?

– Я очень жалею, что Месси ушел в Америку. Нужно Неймара и Роналду – и все будет идеально.

Ибрагимович? Тяжело, но надо еще подумать, – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.

35 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Streetbor
Роналду к нам не поедет, мы не играем в еврокубках ((
Аль-Наср тоже.
+24
-3
+21
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SirArktic
Ответ Red_Marlboro_
Когда последний раз Цска брал у Зенита 6 очков?
совсем недавно, в 2002
+22
-2
+20
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Эдуард Рихтер
Какие шесть очков?
+15
-1
+14
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аноним анонимович
Ответ Эдуард Рихтер
Какие шесть очков?
одна победа над зенитом считается за 6 очков)
+11
-2
+9
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Red_Marlboro_
Когда последний раз Цска брал у Зенита 6 очков?
+13
-5
+8
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Чемпион Людей
Ответ Эдуард Рихтер
Какие шесть очков?
Это он для примера. Если ЦСКА 2 раза обыграет Зенит, но проиграет остальные 28 игр, то чемпионом не станет.
+6
-1
+5
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Игорь Новиков
Уже отметил)
+6
-2
+4
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Streetbor
Роналду к нам не поедет, мы не играем в еврокубках ((
+4
-1
+3
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RBChannel
Ответ Red_Marlboro_
Когда последний раз Цска брал у Зенита 6 очков?
Посыл в том, что нужно брать очки с другими, а не только в очных встречах - это и есть борьба. А если ты с Зенитом делишь по три очка, а проигрываешь торпедо, то о какой борьбе может идти речь.
+3
0
+3
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Красный чай
Зачем если есть Заболотный?
+2
0
+2
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Рембо
Ответ Андрей Андреев
С Заболотным сравнится только Лукаку
не=е,с Лукакой сравнится наш Рукаку!
+1
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Рембо
Ответ voka25
Тренера забыл, Мостовой пока свободен. Пока он лицензию не получил, можно почти даром подписать.
ну если только по цене свинины
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Rudenzik
А толку их покупать, конкуренцию у Зе им не выиграть
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аноним анонимович
Ответ Спартак Уокер
Пусть берут Лукаку он как раз на пике
согласен защитник на миллиард
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Фут.Боль
Берите Вагнера Лава.
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аноним анонимович
Ответ Red_Marlboro_
Ну и кто сейчас в Зените играет из древних капитанов европейских клубов?)
ну были же маркизио и ловрен, но не сейчас конечно
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Charmless Man
Ответ аноним анонимович
согласен защитник на миллиард
Блин, это очень смешно))
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Рембо
Ответ voka25
Тренера забыл, Мостовой пока свободен. Пока он лицензию не получил, можно почти даром подписать.
Как??- Он же мясной!
0
0
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Андрей Андреев
Ответ Красный чай
Зачем если есть Заболотный?
С Заболотным сравнится только Лукаку
0
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Eugene Leonov
Ответ a2wai
Ну он хотя бы в АзияКубке сыграет)))
Мы тоже)
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a2wai
Ответ Lionel Andres Messi 10
Аль-Наср тоже.
Ну он хотя бы в АзияКубке сыграет)))
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Новокули26
Не помогут они тебе!
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Verhovn
Подумать самое время, ага) Надо купить, мне всегда казалось, игроков. классных как это делает Зенит. И будет тебе...
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Спартак Уокер
Пусть берут Лукаку он как раз на пике
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аноним анонимович
надо каких нибудь древних капитанов европейских клубов брать) как зенит
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