Джокович о Златане, Мбаппе, Жиру и Томе Брэди на финале «Ролан Гаррос»: «Надеюсь, вам понравилось»
Новак Джокович поблагодарил футболистов, пришедших поддержать его в финале «Ролан Гаррос».
«Хочу поблагодарить звезд футбола – Жиру, Ибру, Мбаппе, Тома Брэди. Спасибо, что приехали и поддерживали. Надеюсь, вам понравилось. Это большая честь, что пришло столько звезд спорта.
[Болельщикам] Увидимся в следующем году!» – сказал Джокович на церемонии награждения.
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