Джокович о Златане, Мбаппе, Жиру и Томе Брэди на финале «Ролан Гаррос»: «Надеюсь, вам понравилось»

Новак Джокович поблагодарил футболистов, пришедших поддержать его в финале «Ролан Гаррос».

«Хочу поблагодарить звезд футбола – , , , . Спасибо, что приехали и поддерживали. Надеюсь, вам понравилось. Это большая честь, что пришло столько звезд спорта.

[Болельщикам] Увидимся в следующем году!» – сказал Джокович на церемонии награждения.

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