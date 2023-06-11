Джокович – Златану после финала «Ролан Гаррос»: «Ты мой друг». Ибрагимович сложил сердечко руками в ответ
Новак Джокович обратился к Златану Ибрагимовичу после победы на «Роллан Гаррос».
Сербский теннисист обыграл Каспера Рууда (7:6, 6:3, 7:5) в трех сетах в финале турнира.
На матче присутствовали футболисты Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.
В своей речи после победы Новак Джокович поблагодарил звезд спорта за поддержку, а также отдельно выделил Ибрагимовича.
«Ибра, мы с тобой давно знакомы, ты мой друг», – сказал Джокович на сербском языке.
Ибрагимович в ответ сложил сердечко кистями рук.
Отметим, что Джокович болеет за «Милан», за который играли Жиру и Златан в завершившемся сезоне.
Ноле ❤️🖤
законодатели мод Доменико Дольче & Стефано Габбана, Джорджио Армани и Донателла Версаче, гонщики Фелипе Масса и Роберт Кубица, баскетболист Деннис Родман ("плохиш" оставил след в НБА не менее яркий, чем Кобе).
И самый преданный известный больщик Милана (кроме Дона Сильвио, конечно) это Тициано Круделли (дед каждый матч сильно переживает).
Дончичу еще ой как далеко.
Пс. «Родман не менее яркий чем Кобе» - это сомнительное утверждение, разве что внешностью. Но безусловно крутой игрок.
ппс. Про Дольче, Габану и тем более Донателлу Версаче не очень согласен, это скорее что-то связанное с городом. И хайпом. Не уверен что эти люди близки к футболу.
Да и сравнивать с легендарным тенистом и баскетболистом, который приезжал каждую предсезонку тренить в Миланелло - такое себе.
- Как говорил один мой друг "Ты мой друг"