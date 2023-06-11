Джокович – Златану после финала «Ролан Гаррос»: «Ты мой друг». Ибрагимович сложил сердечко руками в ответ

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Новак Джокович Ролан Гаррос Футбол

Новак Джокович обратился к Златану Ибрагимовичу после победы на «Роллан Гаррос».

Сербский теннисист обыграл Каспера Рууда (7:6, 6:3, 7:5) в трех сетах в финале турнира.

На матче присутствовали футболисты Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

В своей речи после победы Новак Джокович поблагодарил звезд спорта за поддержку, а также отдельно выделил Ибрагимовича.

«Ибра, мы с тобой давно знакомы, ты мой друг», – сказал Джокович на сербском языке.

Ибрагимович в ответ сложил сердечко кистями рук.

Отметим, что Джокович болеет за «Милан», за который играли Жиру и Златан в завершившемся сезоне.

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22 комментария

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Адекватник
Ответ Амин Чич
ич, окончание все решает
Абрамович согласен)
+27
-1
+26
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0rbit
Главный болельщик Милана на ряду с великим Кобе( покойным ).
Ноле ❤️🖤
+24
0
+24
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Адекватник
Если поставить рядом Джоковича, Златана и Дончича, то все приборы, измеряющие уровень харизмы, выйдут из строя...
+18
-1
+17
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Амин Чич
ич, окончание все решает
+9
0
+9
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ 0rbit
Главный болельщик Милана на ряду с великим Кобе( покойным ). Ноле ❤️🖤
А Тото Кутуньо?
+8
0
+8
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like a boss
Ответ 0rbit
Главный болельщик Милана на ряду с великим Кобе( покойным ). Ноле ❤️🖤
Не Новаком единым: Известнейший композитор и певец, да и вообще «Итальяно Веро» Тото Кутуньо, бесспорно самый известный болельщик Милана (он стал Россонерри, когда Новак ещё не родился, а Кобе ещё мяч в руках не держал), актёры Джордж Клуни и Ричард Гир,
законодатели мод Доменико Дольче & Стефано Габбана, Джорджио Армани и Донателла Версаче, гонщики Фелипе Масса и Роберт Кубица, баскетболист Деннис Родман ("плохиш" оставил след в НБА не менее яркий, чем Кобе).
И самый преданный известный больщик Милана (кроме Дона Сильвио, конечно) это Тициано Круделли (дед каждый матч сильно переживает).
+6
0
+6
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инок
Приятно, когда дружат великие теннисист и футболист. Это обогащает их обоих.
+5
0
+5
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Lionel Andres Messi 10
Новак всему обязан Златану, поцеловавшему его в темечко.
+2
0
+2
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Теннисный абсолют
https://www.youtube.com/watch?v=bCuHGR5W9Yc
+1
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savik-A.M.
Ответ Адекватник
Абрамович согласен)
Даже Ильич из мавзолея лайк поставил )
+2
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versus_
Ответ Адекватник
Если поставить рядом Джоковича, Златана и Дончича, то все приборы, измеряющие уровень харизмы, выйдут из строя...
Модрич.
Дончичу еще ой как далеко.
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Crestbook
Ответ like a boss
Не Новаком единым: Известнейший композитор и певец, да и вообще «Итальяно Веро» Тото Кутуньо, бесспорно самый известный болельщик Милана (он стал Россонерри, когда Новак ещё не родился, а Кобе ещё мяч в руках не держал), актёры Джордж Клуни и Ричард Гир, законодатели мод Доменико Дольче & Стефано Габбана, Джорджио Армани и Донателла Версаче, гонщики Фелипе Масса и Роберт Кубица, баскетболист Деннис Родман ("плохиш" оставил след в НБА не менее яркий, чем Кобе). И самый преданный известный больщик Милана (кроме Дона Сильвио, конечно) это Тициано Круделли (дед каждый матч сильно переживает).
Ну то есть все деды, кто уже был взрослым, когда Милан брал чашки в конце девяностых)
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0rbit
Ответ like a boss
Не Новаком единым: Известнейший композитор и певец, да и вообще «Итальяно Веро» Тото Кутуньо, бесспорно самый известный болельщик Милана (он стал Россонерри, когда Новак ещё не родился, а Кобе ещё мяч в руках не держал), актёры Джордж Клуни и Ричард Гир, законодатели мод Доменико Дольче & Стефано Габбана, Джорджио Армани и Донателла Версаче, гонщики Фелипе Масса и Роберт Кубица, баскетболист Деннис Родман ("плохиш" оставил след в НБА не менее яркий, чем Кобе). И самый преданный известный больщик Милана (кроме Дона Сильвио, конечно) это Тициано Круделли (дед каждый матч сильно переживает).
безусловно, но в Миланелло их не особо часто замечали как Новака и Кобе. Ну а Тициано( как и Дона), я имел ввиду не причастных к клубу. Он все-таки связан профессией.

Пс. «Родман не менее яркий чем Кобе» - это сомнительное утверждение, разве что внешностью. Но безусловно крутой игрок.

ппс. Про Дольче, Габану и тем более Донателлу Версаче не очень согласен, это скорее что-то связанное с городом. И хайпом. Не уверен что эти люди близки к футболу.
Да и сравнивать с легендарным тенистом и баскетболистом, который приезжал каждую предсезонку тренить в Миланелло - такое себе.
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раскаявшийся жиробас
Ответ Адекватник
Абрамович согласен)
как и Тумилович с Поповичем
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Fedoseich
Ответ Адекватник
Абрамович согласен)
👍)))
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Амин Чич
Ответ Адекватник
Абрамович согласен)
да)
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LevSmith
Ибрагимович:
- Как говорил один мой друг "Ты мой друг"
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Artem Karev
Два великих
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Lionel Andres Messi 10
Джокович – Златану: «Ты мой Создатель».
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Spaten
Земляки понятно
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