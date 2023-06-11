Новак Джокович обратился к Златану Ибрагимовичу после победы на «Роллан Гаррос».

Сербский теннисист обыграл Каспера Рууда (7:6, 6:3, 7:5) в трех сетах в финале турнира.

На матче присутствовали футболисты , Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

В своей речи после победы поблагодарил звезд спорта за поддержку, а также отдельно выделил Ибрагимовича.

«Ибра, мы с тобой давно знакомы, ты мой друг», – сказал Джокович на сербском языке.

Ибрагимович в ответ сложил сердечко кистями рук.

Отметим, что Джокович болеет за « », за который играли Жиру и Златан в завершившемся сезоне.