Федотов об Акинфееве: «Это и человек номер один, и футболист. Этот сезон лишний раз показал, что оснований вешать бутсы на гвоздь у Игоря нет никаких»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов высказался о сильных сторонах вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– В серии 11-метровых в финале Кубка России решающую роль сыграл фактор Игоря Акинфеева. Проработав с капитаном ЦСКА бок о бок целый год, вы почувствовали, в чем его феномен?

– Решающая кубковая игра – это, так сказать, апофеоз. Фактор, о котором вы говорите, проходит через всю блестящую карьеру Игоря. Конечно, это особенно чувствуется, когда работаешь с ним рядом. Но мы и раньше знали и видели, когда встречались с ЦСКА, насколько значимой фигурой является Акинфеев.

Это и человек номер один, и футболист номер один. Его сила в профессионализме, уверенности, идеях, стремлении побеждать. Буквально вчера прочитал его слова, мол, многие ждут, что я закончу карьеру. А я не закончу, отвечает Игорь. Этот сезон лишний раз показал, что оснований вешать бутсы на гвоздь у Игоря нет никаких.

Он в полном порядке, он лучший. Понимаю, что чувствуют соперники после его феноменальных спасений. Сам через это прошел, когда мы с Игорем еще были по разные стороны баррикад. 

Хочу отметить еще одну важную вещь. Несмотря на феноменальную карьеру, в которой столько престижных трофеев, на столь длинный и успешный футбольный путь, Игорь остается самим собой. Победы и титулы не изменили его. Он искренний, честный и справедливый. Я думаю, это самое ценное качество, – сказал главный тренер ЦСКА

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4 комментария

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Константин Эсперов
Но нападающий всё равно нужен , а не Заболотный
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Виталий Желтоусов
бесспорно Акинфеев легенда #35, но ЦСКА нужно оптимизировать состав на других позициях, чтобы бороться за чемпионство.
+1
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инок
Хорошо, что заканчивать Игорь не собирается! Будет и дальше радовать нас своей игрой! Вратарская позиция надежно закрыта. Успехов ему и в новом сезоне.
+1
0
+1
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Владислав Бондарчук
Ответ Константин Эсперов
Но нападающий всё равно нужен , а не Заболотный
Нужен форвард, голодный до голов всегда, который может решить, а не попасть во вратаря штангу по воробьям
0
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