Титов о Кубке России: «За «Краснодар» обидно, Галицкий заслужил трофей, но магия Акинфеева сыграла свою роль»

Теги ЦСКА Егор Титов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Егор Титов рассказал, за счет чего ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России.

В финале армейцы победили «Краснодар» (1:1, 6:5 по пен.).

– Конечно, обидно за «Краснодар», у клуба мог бы быть первый трофей. Господин Галицкий однозначно заслужил за 15 лет выиграть Кубок, который шел восемь месяцев, с таким количеством матчей… И вот так проиграть в финале по пенальти…

Но тут магия Акинфеева сыграла свою роль. Можно только признать в очередной раз, что Акинфеев – большой вратарь по всем своим качествам. И однозначно его имя впишут золотыми буквами в историю ЦСКА.

— Действительно, эта серия пенальти получилась не лотереей, как обычно принято их называть, а демонстрацией мастерства голкипера армейцев…

— Это первое. А второе – он же выиграл жребий, что они будут бить первыми. Потому что если ты бьешь первым в серии, то у тебя шансы не 50 на 50, а 60 на 40.

Ведь очень большое значение имеет психология. Ты понимаешь, что если ты промахнулся первым, то у тебя есть шанс еще исправить ситуацию. А если ты бьешь вторым и промахнулся – все, до свидания. Сегодня это очень важно, — сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

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18 комментариев

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Александр Тараканов
Ну ,что здесь поделаешь. Акинфеев реально,наш величайший вратарь современности.
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apossym
Не понял... А ЦСКА не заслужил, не проиграв ни разу в плэй-офф?
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27nvn
Когда только началась серия пенальти, почему-то сразу понял, что ЦСКА возьмёт кубок, вот прям какой-то уверенностью повеяло от Акинфеева и чувствовалось волнение от пробивающих Краснодара. В магию Акинфеева не верится, но то, что это легенда и глыба нашего футбола - неоспоримый факт.
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Доктор Верховцев
Если бы Галицкий заслужил трофей, то кубок был бы в Краснодаре. Но так как он находится не там, то его заслужил ЦСКА. Сделайте тогда кубок (или премию) «За совокупность» и вручайте не тем, кто что-то выиграл, а тем, кто «заслужил». Премировать даже можно в разных номинациях: «За совокупность падений в штрафной», «За совокупность нытья», «За совокупность сливов на ровном месте», «За совокупность вратарских косяков» и т.д.
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Сергей Жарковский
👏👏👏
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Ришат Хурматов
Очень страшно оказаться в том дне (от слова день), когда Игорь будет проводить "последнюю" игру в карьере!!! Но его должны проводить не хуже Ибрагимовича и прочих великих футболистов, а так же поставить памятник перед стадионом!!! Великий вратарь в истории России и просто хороший человек!!! Много слов хороших можно про него сказать!!! ЦВБП
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T622222
А разве у второго не будет шанса потом пробить все, если первый промахнется? Это чисто математически?
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Vagner01
Что за бред несут все бывшие борщевики? При чем не только по этому вопросу! То есть ЦСКА не заслужил что ли? А ничего что ЦСКА ранее по сути вышиб Краснодар из кубка и если бы не новая система розыгрыша то его и в финале бы не было?
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Брэд Либил
когда выпускаешь на главный матч в воротах решето без опыта, сложно рассчитывать на другой исход
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Burel
а есть такие данные, что 60 на 40 ?
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Strike36
Ответ Доктор Верховцев
Если бы Галицкий заслужил трофей, то кубок был бы в Краснодаре. Но так как он находится не там, то его заслужил ЦСКА. Сделайте тогда кубок (или премию) «За совокупность» и вручайте не тем, кто что-то выиграл, а тем, кто «заслужил». Премировать даже можно в разных номинациях: «За совокупность падений в штрафной», «За совокупность нытья», «За совокупность сливов на ровном месте», «За совокупность вратарских косяков» и т.д.
Эй. Тогда спартак заберет все награды
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Burel
Ответ Александр Тараканов
Ну ,что здесь поделаешь. Акинфеев реально,наш величайший вратарь современности.
Сухарян
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Британский шпион
Ответ 27nvn
Когда только началась серия пенальти, почему-то сразу понял, что ЦСКА возьмёт кубок, вот прям какой-то уверенностью повеяло от Акинфеева и чувствовалось волнение от пробивающих Краснодара. В магию Акинфеева не верится, но то, что это легенда и глыба нашего футбола - неоспоримый факт.
Так может его уверенность в совокупности с осознанием игроков Краснодара, кто перед ними в воротах — как раз и есть магия, которая подкашивала коленки у большей части пробивших? Мне кажется, все примерно это и подразумевают, когда говорят про «магию Акинфеева».
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Remy Cabella
Ответ apossym
Не понял... А ЦСКА не заслужил, не проиграв ни разу в плэй-офф?
ЦСКА проиграл Краснодару ответку в пути РПЛ в феврале
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apossym
Ответ Remy Cabella
ЦСКА проиграл Краснодару ответку в пути РПЛ в феврале
Перед этим ЦСКА вынес Краснодар и прошел по сумме двух встреч.
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