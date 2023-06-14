Титов о Кубке России: «За «Краснодар» обидно, Галицкий заслужил трофей, но магия Акинфеева сыграла свою роль»

Егор Титов рассказал, за счет чего ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России.

В финале армейцы победили « » (1:1, 6:5 по пен.).

– Конечно, обидно за «Краснодар», у клуба мог бы быть первый трофей. Господин Галицкий однозначно заслужил за 15 лет выиграть , который шел восемь месяцев, с таким количеством матчей… И вот так проиграть в финале по пенальти…

Но тут магия сыграла свою роль. Можно только признать в очередной раз, что Акинфеев – большой вратарь по всем своим качествам. И однозначно его имя впишут золотыми буквами в историю .

— Действительно, эта серия пенальти получилась не лотереей, как обычно принято их называть, а демонстрацией мастерства голкипера армейцев…

— Это первое. А второе – он же выиграл жребий, что они будут бить первыми. Потому что если ты бьешь первым в серии, то у тебя шансы не 50 на 50, а 60 на 40.

Ведь очень большое значение имеет психология. Ты понимаешь, что если ты промахнулся первым, то у тебя есть шанс еще исправить ситуацию. А если ты бьешь вторым и промахнулся – все, до свидания. Сегодня это очень важно, — сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.