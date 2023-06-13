Бахтиер Зайнутдинов: «Пенальти – это лотерея, но когда у тебя есть Акинфеев, то не совсем лотерея»

Бахтиер Зайнутдинов высказался о победе в финале Фонбет Кубка России в серии пенальти.

ЦСКА стал обладателем трофея, одержав победу над «Краснодаром» (1:1, пен. 6:5).

«Пенальти – это лотерея, но когда у тебя есть , то все-таки не совсем лотерея.

Уверенность сидела внутри во время серии пенальти. На скамейке все почувствовали, что Олусегун не забьет», – сказал полузащитник .