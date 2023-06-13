Бахтиер Зайнутдинов: «Пенальти – это лотерея, но когда у тебя есть Акинфеев, то не совсем лотерея»
Бахтиер Зайнутдинов высказался о победе в финале Фонбет Кубка России в серии пенальти.
ЦСКА стал обладателем трофея, одержав победу над «Краснодаром» (1:1, пен. 6:5).
«Пенальти – это лотерея, но когда у тебя есть Акинфеев, то все-таки не совсем лотерея.
Уверенность сидела внутри во время серии пенальти. На скамейке все почувствовали, что Олусегун не забьет», – сказал полузащитник ЦСКА.
Успехов ему и в следующим сезоне.