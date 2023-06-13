Бахтиер Зайнутдинов: «Пенальти – это лотерея, но когда у тебя есть Акинфеев, то не совсем лотерея»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов высказался о победе в финале Фонбет Кубка России в серии пенальти.

ЦСКА стал обладателем трофея, одержав победу над «Краснодаром» (1:1, пен. 6:5). 

«Пенальти – это лотерея, но когда у тебя есть Акинфеев, то все-таки не совсем лотерея.

Уверенность сидела внутри во время серии пенальти. На скамейке все почувствовали, что Олусегун не забьет», – сказал полузащитник ЦСКА.

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8 комментариев

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инок
Акинфеев, конечно, топ. Он выиграл серию пенальти. Пожалуй лучший вратарь в современной России.
Успехов ему и в следующим сезоне.
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jqzn88xn6n
Главное свои попадать, а Игорь то свое дело знает!❤️💙
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Bashibuzuck
Минимум один Игорь всегда потащит. Проверено
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Mixos Demid
Хорошо сказал!
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Сергей Жарковский
Когда в воротах стоит Акинфеев, это точно не лотерея!👏👏👏
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Iceeyee
Акинфеев - русский Буффон
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Arthur Nowack
Ответ инок
Акинфеев, конечно, топ. Он выиграл серию пенальти. Пожалуй лучший вратарь в современной России. Успехов ему и в следующим сезоне.
Пожалуй?
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