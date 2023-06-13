Хавбек ЦСКА Здьелар об Акинфееве: «Остается лучшим вратарем России даже в 37. Может играть на высоком уровне еще не один год»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Саша Здьелар Футбол

Саша Здьелар назвал Игоря Акинфеев лучшим вратарем России.

Хавбек ЦСКА высказался после победы над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пен.) в финале Фонбет Кубка России.

— Перед серией пенальти было волнение?

— Верил в Акинфеева. Все знают, как он умеет играть в сериях пенальти. Все помнят матч ЧМ-2018 против Испании [1:1, по пен. 4:3]. И за ЦСКА он не раз выигрывал серию пенальти. Поэтому была уверенность, что Игорь просто так не даст «Краснодару» победить.

Он и выручил нас в послематчевой серии, отбил удары игроков «Краснодара» в самый нужный момент.

— За год игры в ЦСКА какие впечатления от работы вместе с Акинфеевым?

— Ничего нового о нем не скажу. Это настоящий мастер, легенда ЦСКА. Лучший вратарь России. Остается им даже сейчас, в 37 лет, когда есть немало хороших молодых голкиперов. Но Игорь все еще лучший. И может играть на высоком уровне еще не один год.

Что и показал в матче с «Краснодаром», выручив ЦСКА и принеся команде трофей. Он настоящий капитан, который всегда приходит на помощь и приносит успех в самый непростой момент, – сказал Здьелар.

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2 комментария

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Сергей Жарковский
Акинфеев бесспорно лучший страж ворот в РПЛ, а за его умение выручить в решающий момент- особый респект!👏
+4
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