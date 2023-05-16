Малафеев о Кубке УЕФА «Зенита»: «Слова Путина передали после матча. Потом сходили на прием к Медведеву, Аршавин почти всю церемонию смеялся»

Вячеслав Малафеев вспомнил о звонке Владимира Путина и общении с Дмитрием Медведевым.

В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, победив в финал шотландский клуб «Рейнджерс» (2:0).

– после игры рассказывал, что ему позвонил занимавший тогда должность премьер-министра . Команде он поздравлений не передавал? Или, может, его транслировали по громкой связи?

– Прекрасно это помню. Слова Путина передали, но по громкой связи он не обращался.

Зато уже по прилете в Санкт-Петербург сходили на прием к Дмитрию Медведеву (тогда был президентом РФ – Sports.ru). Аршавин почти всю церемонию смеялся, но сложно сказать почему. Вероятно, таким образом сбрасывал напряжение.

Я же предпочел соблюсти субординацию и вопросов не задавал. В целом мы, хотя и пребывали в отличном настроении, все же понимали, в каком месте находимся, – сказал бывший вратарь « ».