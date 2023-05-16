Малафеев о Кубке УЕФА «Зенита»: «Слова Путина передали после матча. Потом сходили на прием к Медведеву, Аршавин почти всю церемонию смеялся»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев Андрей Аршавин Дик Адвокат премьер-лига Россия Владимир Путин Дмитрий Медведев Политика Футбол

Вячеслав Малафеев вспомнил о звонке Владимира Путина и общении с Дмитрием Медведевым.

В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, победив в финал шотландский клуб «Рейнджерс» (2:0).

Дик Адвокат после игры рассказывал, что ему позвонил занимавший тогда должность премьер-министра Владимир Путин. Команде он поздравлений не передавал? Или, может, его транслировали по громкой связи?

– Прекрасно это помню. Слова Путина передали, но по громкой связи он не обращался.

Зато уже по прилете в Санкт-Петербург сходили на прием к Дмитрию Медведеву (тогда был президентом РФ – Sports.ru). Аршавин почти всю церемонию смеялся, но сложно сказать почему. Вероятно, таким образом сбрасывал напряжение.

Я же предпочел соблюсти субординацию и вопросов не задавал. В целом мы, хотя и пребывали в отличном настроении, все же понимали, в каком месте находимся, – сказал бывший вратарь «Зенита».

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31 комментарий

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Фут.Боль
Эта новость является неполноценной без аудио смеха Аршавина.
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Кабанов_Поддубный
Заголовок напомнил бородатый анекдот, когда с выступления Брежнева выводят двоих непрерывно угарающих мужиков. Вывели. Мужики на улице: "- Ну, вот, блин, я говорил тебе, что это Брежнев, а ты Райкин, Райкин!". Вот и Аршавин, судя по всему, спутал с кем-то.
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Александр Жердин
Ответ T622222
Вспомнила бабка 15 лет назад 🤣🤣🤣
Ну кто-то ещё и более замшелые чемпионства вспоминает и ничего.
+11
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Александр Колодин
Ответ Сергей Жарковский
Что так рассмешило Андрея останется тайной за семью печатями, но окурок он заранее выбросил
Да какая там тайна? Без смеха на Медведа разве можно смотреть?
+9
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Сергей Жарковский
Что так рассмешило Андрея останется тайной за семью печатями, но окурок он заранее выбросил
+7
-2
+5
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S<>M
Ответ Владимири Йолкиннен
Комментарий удален модератором
Один из не многих кто умеет это делать
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Marcus-light
Ответ Владимири Йолкиннен
Комментарий удален модератором
Да он и со спичрайтерами стал откровенную чушь нести. Не сравнить с временами, когда швейцарцы занимались пиаром.
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Zeakril
Аршавин смеётся как тюлень.mpg
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Бедякович
Ответ Фут.Боль
Эта новость является неполноценной без аудио смеха Аршавина.
Можно ограничиться ссылкой на дилера смеха)
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Ярослав Гордеев
Жадный Шава не поделился планом на церемонию(и). Готовый заголовок
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Михаил Савченко
Ответ maks44
Медведев - президент. Это же смешно.
Отличным был президентом, к слову) За МФЦ отдельное спасибо.
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alexbor083
исчерпывающая инфа..спасибо,Слава!!!
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Владимири Йолкиннен
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Николай Леухин
Семак был тренером?
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Olga.t
Ответ T622222
Вспомнила бабка 15 лет назад 🤣🤣🤣
Не смущает, что это ответ на вопрос журналиста?
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Marcus-light
Ответ Kestutis Ceponis
Понятно, что российские клубные команды недовольны тем, что не могут конкурировать с лучшими европейскими командами в Европе. Все мы знаем виновного, но не каждый осмелится обвинить главу государства в развязывании войны своими дурными идеями. Спасибо за понимание. С уважением.
Ну он же не сам войска собрал и напал. Камней не хватит всех забросать.
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Olga.t
Ответ maks44
Медведев - президент. Это же смешно.
Ну, это ещё вопрос - над кем смеяться, а от кого плакать))
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Северный болельщик
Ответ Николай Леухин
Семак был тренером?
Нет, ещё не был. Мясо уже не употреблял.
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