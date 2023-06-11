Валерий Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола»

Валерий Газзаев отметил мастерство Игоря Акинфеева в серии пенальти с «Краснодаром».

– Справедливо, что все решилось в серии пенальти?

– Сложно сказать. В первом тайме ЦСКА смотрелся предпочтительнее. Создал несколько моментов, потом забил с пенальти. До перерыва армейцы были сильнее, острее.

В начале второго тайма « » на какое-то время инициативу перехватил, счет сравнял, имел неплохие подходы.

Но если проанализировать все 90 минут, то ЦСКА мне показался более мастеровитой командой. Создал убойные моменты в концовке, но Чалов свой шанс не реализовал. В итоге все дошло до серии пенальти.

Она стала очередным бенефисом . Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка. Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.

– Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место .

– А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков.

Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи! Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим, – заявил бывший главный тренер после победы армейцев в финале Фонбет Кубка России.

Акинфеев царит в сериях пенальти! Всего одно поражение за карьеру – помните?