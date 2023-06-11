Валерий Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола»
Валерий Газзаев отметил мастерство Игоря Акинфеева в серии пенальти с «Краснодаром».
– Справедливо, что все решилось в серии пенальти?
– Сложно сказать. В первом тайме ЦСКА смотрелся предпочтительнее. Создал несколько моментов, потом забил с пенальти. До перерыва армейцы были сильнее, острее.
В начале второго тайма «Краснодар» на какое-то время инициативу перехватил, счет сравнял, имел неплохие подходы.
Но если проанализировать все 90 минут, то ЦСКА мне показался более мастеровитой командой. Создал убойные моменты в концовке, но Чалов свой шанс не реализовал. В итоге все дошло до серии пенальти.
Она стала очередным бенефисом Игоря Акинфеева. Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка. Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.
– Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место Андрея Аршавина.
– А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков.
Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи! Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим, – заявил бывший главный тренер ЦСКА после победы армейцев в финале Фонбет Кубка России.
Акинфеев царит в сериях пенальти! Всего одно поражение за карьеру – помните?
Если выбирать тройку лучших российских футболистов, то кроме вратарей выбирать некого. Яшин, Дасаев, Акинфеев.
Остальные все "если бы". Если бы Стрельцов не сидел, если бы Воронин и Численко не пили, если бы Добрововольскому, Корнееву и Шалимову первые деньги голову не вскружили, если бы Аршавин с Кокориным не были такими рас...(обалдуями) и т.д.
И дело не в том, что он армеец, как многим может показаться из комментария. Реально лучшего игрока нет, есть список из лучших игроков, куда входит и Акинфеев.
Не смущает что два сезона в расцвете сил он просидел в Динамо на банке?
Пс. Забыл Лч 07/08 с 1 очком в группе🤷♂️ и не в такой крутой. С Фенером и ПСВ.
Акинфеев лучше Дасаева.