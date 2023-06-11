Валерий Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Андрей Аршавин Валерий Газзаев премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев отметил мастерство Игоря Акинфеева в серии пенальти с «Краснодаром».

– Справедливо, что все решилось в серии пенальти?

– Сложно сказать. В первом тайме ЦСКА смотрелся предпочтительнее. Создал несколько моментов, потом забил с пенальти. До перерыва армейцы были сильнее, острее.

В начале второго тайма «Краснодар» на какое-то время инициативу перехватил, счет сравнял, имел неплохие подходы.

Но если проанализировать все 90 минут, то ЦСКА мне показался более мастеровитой командой. Создал убойные моменты в концовке, но Чалов свой шанс не реализовал. В итоге все дошло до серии пенальти.

Она стала очередным бенефисом Игоря Акинфеева. Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка. Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.

– Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место Андрея Аршавина.

– А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков.

Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи! Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим, – заявил бывший главный тренер ЦСКА после победы армейцев в финале Фонбет Кубка России.

Акинфеев царит в сериях пенальти! Всего одно поражение за карьеру – помните?

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38 комментариев

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Aleksandr Danilov
Что что, а пёс в ЦСКА воспитал поколение молодёжи, на котором выезжал потом и Слуцкий и Гончаренко. Как тренер он был топ
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Сергей Ч
Я в живую видел как Акинфеев не пропустил от Арсенала в ЛЧ и как Оуэн отгрузил треху Спартаку (ну также вот яркое детское воспоминание красно-синего сердца). Это было давно. А Игорь все продолжает тащит нас к трофеям! Вратарь всея Руси!
+22
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Petran_grek
да и это так и есть!
+29
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Партизанен
Игорь действительно лучший российский голкипер в Истории Российского футбола, для меня он как Дасаев. Не в обиду, но не Яшин.
+12
-5
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dimur
Как неприятен Газзаев, но в данном случае с ним трудно не согласится.
Если выбирать тройку лучших российских футболистов, то кроме вратарей выбирать некого. Яшин, Дасаев, Акинфеев.
Остальные все "если бы". Если бы Стрельцов не сидел, если бы Воронин и Численко не пили, если бы Добрововольскому, Корнееву и Шалимову первые деньги голову не вскружили, если бы Аршавин с Кокориным не были такими рас...(обалдуями) и т.д.
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Кирилл
Ответ Spartakovec navsegda
Безусловно, по длительности карьеры и трофеям. Но на уровне российской высшей лиги. Карьеры Аршавина или Мостового с Карпиным ему не ведомы. Но даже, если не брать во внимание, отсутствие опыта игры в ведущих мировых лигах, в сборной можно вспомнить лишь серию пенальти с испанцами, ошибки в важных матчах тоже присутствовали. И дело не в том, что он армеец, как многим может показаться из комментария. Реально лучшего игрока нет, есть список из лучших игроков, куда входит и Акинфеев.
А Чемпионат Европы 2008 года ушел в небытие, где Игорь был основным вратарем и тащил тоже ?
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Честный контроль
Однозначно! Живая Легенда!
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Petran_grek
Ответ Aleksandr Danilov
Что что, а пёс в ЦСКА воспитал поколение молодёжи, на котором выезжал потом и Слуцкий и Гончаренко. Как тренер он был топ
Газаев и как футболист был хорош!
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Brennet
Я бы сказал не лучший, но абсолютно образцовый. "Лучшее" и "худшее" всегда идёт волнами на протяжении карьеры любого спортсмена.
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воробей джек
Честно говоря таким футболистом можно и нужно гордиться! И это не пустые,громкие слова. Преданность клубу и мастерство ! Игорь огромное спасибо!
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Spartakovec navsegda
Безусловно, по длительности карьеры и трофеям. Но на уровне российской высшей лиги. Карьеры Аршавина или Мостового с Карпиным ему не ведомы. Но даже, если не брать во внимание, отсутствие опыта игры в ведущих мировых лигах, в сборной можно вспомнить лишь серию пенальти с испанцами, ошибки в важных матчах тоже присутствовали.
И дело не в том, что он армеец, как многим может показаться из комментария. Реально лучшего игрока нет, есть список из лучших игроков, куда входит и Акинфеев.
+6
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Vagner01
Все правильно! Легенда есть легенда!
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Petran_grek
Ответ An Kr
Нет и это так и есть.
почему.
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Shuller18
Ответ Красная стрела
Ну что- то этот «топ»тренер не показал в Европе больше ничего. Не вышли из группы с Левски, Динамо румынским, Херенвеном. А на следующий сезон слили Маккаби в 1/16 уефа. У ЦСКА тогда топ состав был. И почему его так долго держали🤷‍♂️ видно по принципу сегодняшнего Зенита. Берет внутренние чашки и ладно, а Европа как придется🤷‍♂️ Пс. Забыл Лч 07/08 с 1 очком в группе🤷‍♂️ и не в такой крутой. С Фенером и ПСВ.
А какой отечественный тренер себя стабильно круто показывал в Европе?
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slavazema
Шава
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Красная стрела
Ответ Shuller18
А какой отечественный тренер себя стабильно круто показывал в Европе?
Ну это не о том речь. А конкретно о Газзаеве 🤷‍♂️ победитель кубка УЕФА, с таким составом, ЦСКА мог действительно пошуметь. А по факту- провалились. А победа вышла каким-то исключением. Вот знаете, у нас как- то относятся к еврокубкам, как к парт заданию. Вот ЦСКА тогда, пришли деньги, накупили игроков, переносили матчи чемпионата…Зенит тоже самое. Он весной почти вообще не играл внутри чемпионата. Ну и выиграли турнир и всё. Дальше, как отрезает. И идут не просто результаты, а какие- то провалы.
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Артем Иванов
Ответ Сергей Ч
Я в живую видел как Акинфеев не пропустил от Арсенала в ЛЧ и как Оуэн отгрузил треху Спартаку (ну также вот яркое детское воспоминание красно-синего сердца). Это было давно. А Игорь все продолжает тащит нас к трофеям! Вратарь всея Руси!
Дорого стоят ваши впечатления и воспоминания. Игорь лучший, сила!
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Дэннис Молинарев
Ответ dimur
Как неприятен Газзаев, но в данном случае с ним трудно не согласится. Если выбирать тройку лучших российских футболистов, то кроме вратарей выбирать некого. Яшин, Дасаев, Акинфеев. Остальные все "если бы". Если бы Стрельцов не сидел, если бы Воронин и Численко не пили, если бы Добрововольскому, Корнееву и Шалимову первые деньги голову не вскружили, если бы Аршавин с Кокориным не были такими рас...(обалдуями) и т.д.
Много матчей Яшина видели?
Не смущает что два сезона в расцвете сил он просидел в Динамо на банке?
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waleri
Ответ Красная стрела
Ну так Корее вообще-то забивать надо. А случайности бывают. А мы еще Алжир не смогли обыграть. Так что тут дело не в Акинфееве совсем.
Эдерсон вчера наглядно в концовке продемонстрировал в ком дело, когда команда может вырвать решающий матч с 1 забитым голом.
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Красная стрела
Ответ waleri
Эдерсон вчера наглядно в концовке продемонстрировал в ком дело, когда команда может вырвать решающий матч с 1 забитым голом.
Ну так противостоял им топ. А нам Корея🤷‍♂️
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Медельин
Ответ Petran_grek
почему пёс?
Потому что обещания надо выполнять, насколько я помню
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Красная стрела
Ответ Shuller18
Как я люблю эти сказки про багаж. Ну да, Жорже за полгода сплошных ничьих научил всех играть в футбол
Ну что- то этот «топ»тренер не показал в Европе больше ничего. Не вышли из группы с Левски, Динамо румынским, Херенвеном. А на следующий сезон слили Маккаби в 1/16 уефа. У ЦСКА тогда топ состав был. И почему его так долго держали🤷‍♂️ видно по принципу сегодняшнего Зенита. Берет внутренние чашки и ладно, а Европа как придется🤷‍♂️
Пс. Забыл Лч 07/08 с 1 очком в группе🤷‍♂️ и не в такой крутой. С Фенером и ПСВ.
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Shuller18
Ответ waleri
Так же, как ЧМ2014, где пенка от Кореи стоила нам не выхода из группы? https://youtu.be/UlocGkOgp0s
Ничего ровным счетом та пенка не стоила, даже если бы выиграли 1:0, нас бы все равно Алжир обошел по доп показателям. Вот ошибка на выходе с арабами да, повлияла сильнее, но там Игорь должен разделить вину с Козловым, на ровном месте потерявшим мяч и привезшим штрафной, и Комбаровым, который упустил Слимани.
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Вячеслав Максименко
Ответ Партизанен
Игорь действительно лучший российский голкипер в Истории Российского футбола, для меня он как Дасаев. Не в обиду, но не Яшин.
Яшин всегда будет первым))
Акинфеев лучше Дасаева.
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Красная стрела
Не верно их сравнивать. Всё же были игроки поигравшие в Европе. Есть Аленичев, который взял Лч, забив гол. И будь он моложе , его Маур точно взял в тот легендарный Челси. Но Акинфеев конечно большая фигура в нашем футболе. И можно сказать ему только спасибо за такую карьеру, верность клубу, за игру в сборной.
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