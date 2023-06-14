Саенко о Евро-2008: «Думаю, мы пролезли бы в финал, выиграй по пенальти Италия, а не Испания. Хиддинк создал сильную команду, мы были одним целым»

Теги Иван Саенко Роман Павлюченко Юрий Жирков Андрей Аршавин Гус Хиддинк премьер-лига Россия сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Евро-2008 Футбол

Иван Саенко поделился воспоминаниями с Евро-2008.

– Есть история про Евро-2008 от Ивана Саенко, которую не знает никто?

– В каком-то интервью, кажется, Вася Березуцкий сказал, что на старости напишет книгу и все расскажет про те времена. Мне кажется, что все что было внутри команды, там должно и остаться. Это, правда, истории не для всех!

Могу сказать, что было круто. Хиддинк создал очень сильную команду к тому турниру. У нас не было единоличников. Мы были одним целым. Все переживали друг за друга. Никто ни на кого не мог обидеться. Никто не бил себя в грудь: я должен выйти в основном составе. И это главное.

Понятно, что была и физическая подготовка. Но это у всех было. А именно атмосфера внутри команды была топовая. У нас была спортивная конкуренция, а не эго-конкуренция. Все переживали за команду и за результат. И это чисто его заслуга.

– Он психологически вас накачивал? Казалось, что голландцев вы грохнули больше на эмоциях.

– Просто так никогда ничего не бывает. Мы проделали огромный объем работы. Была команда. Никто не халявил, никто не тянул одеяло на себя. Мы отпахали на сборах. А то что Хиддинк – крутой мотиватор и психолог, это не секрет. Конечно, его слова и его доверие нам очень помогли. Но было еще много компонентов успеха.

Можно сказать – о, удача, на последних минутах забили. Но до этих последних минут ты должен сопротивляться, быть физически готовым, чтобы на этих последних минутах забить. Повторю, Хиддинк очень круто все выстроил. От него веяло уверенностью. Он видел в нас потенциал.

Посмотри, после того Евро Юрка Жирков уехал, Андрей Аршавин уехал, Рома Павлюченко уехал. Это говорит о том, какого уровня у нас были футболисты. Людей просто моментально разобрали в АПЛ. Не в обиду другим поколениям, но сейчас русскими игроками так не интересуются.

Я очень ценю людей, которые ставят перед собой вызов и уезжают в другую страну. По себе знаю, что это такое. Пусть даже на год. Взять к примеру Дзюбу. Он пересилил себя и уехал. Это круто, когда ты не держишь себя в комфорте, бегая из одного московского клуба в другой, а едешь в другую страну, где другая культура, другой язык, другая конкуренция.

– Возвращаемся к Евро. С испанцами вообще реально было бороться?

– Они же на том чемпионате положили начало своим успехам. Потом выиграли мир, потом снова Евро. И если смотреть на то, что они потом повыигрывали, можно сказать, что бороться было нереально, что это топовая сборная. Но в тот момент, мне кажется, они сами не знали, что способны на такое. Понятно, что у них были топовые игроки, вопросов нет.

Думаю, если бы по пенальти [в четвертьфинале] тогда выиграли итальянцы, а не испанцы, мы могли бы пролезть дальше, в финал. А так результат был честным и правдивым. Они реально были сильнее. Возможно, мы могли бы забить, где-то не пропустить. Максимум – до пенальти потянуть. Но чтобы переиграть ту Испанию… никто не смог этого сделать на том Евро, – сказал бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

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12 комментариев

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Амин Чич
Реально радовала именно игра, а не результат!!! Очень атакующий футбол увидеть у сборной России было кайф!!!
И слова Гусева: Широков жто не уровень сборной" по моему это на том евро было )))
+13
-3
+10
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Tigo_Volchara93
Всем намного интереснее откуда Иван дает интервью, как вообще его судьба сложилась, писали что он кинул много кого.
+6
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Амин Чич
Ответ Quake III Arena
против Голландии да, против Испании нет. Результат порадовал всех.
Я был на тот момент в армии и смотрел все матчи, ну очень понравилась игра команды, всё, и игра в центре, и в нападении, пушка Колодина, перепалка Акинфеева с Игнашевичем ( азарт боевой был )
+3
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<~Inter~>
как люблю эти разговоры. А если бы не Словения в 2009 году, то в ЮАР как миниму был бы полуфинал
+4
-3
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&_Bishep_&
Если бы, да кабы Англия дома не проиграла Хорватии...Кстати, ключевой матч сб. России за выход на ЧЕ-08 был в Тель-Авиве..
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Ale10FJ
Думаю ,что как раз таки Испания была более удобным соперником для РФ на том ЧЕ, ибо играть против открытой сборной легче, чем против закрытого соперника. Там где Испания говорила отбери мяч и попробуй забей , Италия говорила да без проблем владей мячом но подойти к воротам не получиться. Если та сама Испания не смогла взломать ту оборону Италии куда там России.
+2
-1
+1
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antoxaspam
Ответ Tigo_Volchara93
Всем намного интереснее откуда Иван дает интервью, как вообще его судьба сложилась, писали что он кинул много кого.
С нефтяной вышки!)
+1
0
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Quake III Arena
Ответ Амин Чич
Реально радовала именно игра, а не результат!!! Очень атакующий футбол увидеть у сборной России было кайф!!! И слова Гусева: Широков жто не уровень сборной" по моему это на том евро было )))
против Голландии да, против Испании нет. Результат порадовал всех.
0
0
0
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An Kr
Ответ Амин Чич
Реально радовала именно игра, а не результат!!! Очень атакующий футбол увидеть у сборной России было кайф!!! И слова Гусева: Широков жто не уровень сборной" по моему это на том евро было )))
Так Широков ЦЗ играл.
0
0
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An Kr
Ответ Ale10FJ
Думаю ,что как раз таки Испания была более удобным соперником для РФ на том ЧЕ, ибо играть против открытой сборной легче, чем против закрытого соперника. Там где Испания говорила отбери мяч и попробуй забей , Италия говорила да без проблем владей мячом но подойти к воротам не получиться. Если та сама Испания не смогла взломать ту оборону Италии куда там России.
Ошибаешься, Италия бы не играла с Россией от обороны статусы сборных не те, чтобы Италия закрывалась. А там и на контракте бы их поймали.
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