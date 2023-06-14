Саенко о Евро-2008: «Думаю, мы пролезли бы в финал, выиграй по пенальти Италия, а не Испания. Хиддинк создал сильную команду, мы были одним целым»

Иван Саенко поделился воспоминаниями с Евро-2008.

– Есть история про Евро-2008 от , которую не знает никто?

– В каком-то интервью, кажется, Вася Березуцкий сказал, что на старости напишет книгу и все расскажет про те времена. Мне кажется, что все что было внутри команды, там должно и остаться. Это, правда, истории не для всех!

Могу сказать, что было круто. создал очень сильную команду к тому турниру. У нас не было единоличников. Мы были одним целым. Все переживали друг за друга. Никто ни на кого не мог обидеться. Никто не бил себя в грудь: я должен выйти в основном составе. И это главное.

Понятно, что была и физическая подготовка. Но это у всех было. А именно атмосфера внутри команды была топовая. У нас была спортивная конкуренция, а не эго-конкуренция. Все переживали за команду и за результат. И это чисто его заслуга.

– Он психологически вас накачивал? Казалось, что голландцев вы грохнули больше на эмоциях.

– Просто так никогда ничего не бывает. Мы проделали огромный объем работы. Была команда. Никто не халявил, никто не тянул одеяло на себя. Мы отпахали на сборах. А то что Хиддинк – крутой мотиватор и психолог, это не секрет. Конечно, его слова и его доверие нам очень помогли. Но было еще много компонентов успеха.

Можно сказать – о, удача, на последних минутах забили. Но до этих последних минут ты должен сопротивляться, быть физически готовым, чтобы на этих последних минутах забить. Повторю, Хиддинк очень круто все выстроил. От него веяло уверенностью. Он видел в нас потенциал.

Посмотри, после того Евро Юрка Жирков уехал, уехал, уехал. Это говорит о том, какого уровня у нас были футболисты. Людей просто моментально разобрали в АПЛ. Не в обиду другим поколениям, но сейчас русскими игроками так не интересуются.

Я очень ценю людей, которые ставят перед собой вызов и уезжают в другую страну. По себе знаю, что это такое. Пусть даже на год. Взять к примеру Дзюбу. Он пересилил себя и уехал. Это круто, когда ты не держишь себя в комфорте, бегая из одного московского клуба в другой, а едешь в другую страну, где другая культура, другой язык, другая конкуренция.

– Возвращаемся к Евро. С испанцами вообще реально было бороться?

– Они же на том чемпионате положили начало своим успехам. Потом выиграли мир, потом снова Евро. И если смотреть на то, что они потом повыигрывали, можно сказать, что бороться было нереально, что это топовая сборная. Но в тот момент, мне кажется, они сами не знали, что способны на такое. Понятно, что у них были топовые игроки, вопросов нет.

Думаю, если бы по пенальти [в четвертьфинале] тогда выиграли итальянцы, а не испанцы, мы могли бы пролезть дальше, в финал. А так результат был честным и правдивым. Они реально были сильнее. Возможно, мы могли бы забить, где-то не пропустить. Максимум – до пенальти потянуть. Но чтобы переиграть ту Испанию… никто не смог этого сделать на том Евро, – сказал бронзовый призер -2008 в составе сборной России.