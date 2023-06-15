Мбаппе о письме «ПСЖ»: «Не думал, что оно кого-то убьет. Невозможно контролировать реакцию других»
Килиан Мбаппе считает, что его зря критикуют за письмо о намерении уйти из «ПСЖ» в 2024-м.
«Оно было направлено не во время сборов национальной команды, а до них.
Меня уже мало что шокирует. Я не думал, что это письмо кого-то убьет или что я кого-то обижу. Невозможно контролировать реакцию [других людей]. Но для меня это значения не имеет», – заявил форвард «ПСЖ».
Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025-го. Клуб может продать форварда этим летом
Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ», клуб готов жить и без него. Онлайн главного трансфера года
Обоссался от счастья и утонул в своей моче))
"Я к Вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать.
Теперь я знаю в вашей воле
Меня презреньем покарать...",-
Начал письмо Килиан