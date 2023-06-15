Мбаппе о письме «ПСЖ»: «Не думал, что оно кого-то убьет. Невозможно контролировать реакцию других»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе считает, что его зря критикуют за письмо о намерении уйти из «ПСЖ» в 2024-м.

«Оно было направлено не во время сборов национальной команды, а до них.

Меня уже мало что шокирует. Я не думал, что это письмо кого-то убьет или что я кого-то обижу. Невозможно контролировать реакцию [других людей]. Но для меня это значения не имеет», – заявил форвард «ПСЖ».

Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025-го. Клуб может продать форварда этим летом

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17 комментариев

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Евгений - 79
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Ноль плюсов. Пора опять сносить комментарий. Вдруг в минус уйдёт.
+17
-4
+13
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Homelender_666
Ответ Евгений - 79
Ноль плюсов. Пора опять сносить комментарий. Вдруг в минус уйдёт.
Осторожно! За похожий коммент этот персонаж меня заблокировал. Это его больная тема)
+8
-1
+7
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Ansu Fati
Ответ SaH4r.
а кто умер
Белошип))
Обоссался от счастья и утонул в своей моче))
+8
-2
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SaH4r.
а кто умер
+4
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
ты аккуратнее с такими заявами. если в модрид перейдёт придется переобуться)
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SaH4r.
Ответ Ansu Fati
Белошип)) Обоссался от счастья и утонул в своей моче))
хоть одна хорошая новость за день
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Леван Мкртчян
Ответ Red_Marlboro_
Черепашка до сих пор не понял,что письмом можно и посильнее оружия ранить,особенно психически неустойчивых фанатов ПСЖ
Ну ....только если Мбаппе Пушкиным вдохновлялся, тогда да)

"Я к Вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать.
Теперь я знаю в вашей воле
Меня презреньем покарать...",-
Начал письмо Килиан
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Евгений - 79
Ответ e_kot
Никогда такого не было, и вот опять))
Ну смешно же. Старается. Пишет. И тут хлоп - и удалить надо. Трагедия 🤣
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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kos.vohrt
Ответ Ansu Fati
Белошип)) Обоссался от счастья и утонул в своей моче))
Так, кто есть Белошип?
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Xxx zzz
Ответ instasamka
Он прямым текстом сказал «клал я на мнение болел ПСЖ» Такие идиоты! Свистели полсезона Месси, а кинул их их же любимчик
Ультрас никогда не славились умом,как только Килиан подтвердил что не подписывает контракт,они залили видео где сжигают его джерси
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e_kot
Ответ Евгений - 79
Ноль плюсов. Пора опять сносить комментарий. Вдруг в минус уйдёт.
Никогда такого не было, и вот опять))
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