Мбаппе о письме «ПСЖ»: «Не думал, что оно кого-то убьет. Невозможно контролировать реакцию других»

Килиан Мбаппе считает, что его зря критикуют за письмо о намерении уйти из «ПСЖ» в 2024-м.

«Оно было направлено не во время сборов национальной команды, а до них.

Меня уже мало что шокирует. Я не думал, что это письмо кого-то убьет или что я кого-то обижу. Невозможно контролировать реакцию [других людей]. Но для меня это значения не имеет», – заявил форвард «ПСЖ».

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