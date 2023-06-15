Килиан Мбаппе подчеркнул, что планирует и дальше играть за «ПСЖ».

– Собираетесь ли вы покинуть клуб?

– Я уже отвечал, уже сказал, что моя цель – остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант на данный момент, я готов вернуться к новому сезону.

– Можете ли вы объяснить, почему хотите остаться до конца контракта, не продлевая его?

– Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем, – заявил форвард «ПСЖ».

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