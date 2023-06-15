Килиан Мбаппе: «Моя цель – остаться в «ПСЖ», это единственный вариант. Объяснения не нужны, я знаю, зачем так делаю»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе подчеркнул, что планирует и дальше играть за «ПСЖ».

– Собираетесь ли вы покинуть клуб?

– Я уже отвечал, уже сказал, что моя цель – остаться в «ПСЖ». Это мой единственный вариант на данный момент, я готов вернуться к новому сезону.

– Можете ли вы объяснить, почему хотите остаться до конца контракта, не продлевая его?

– Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем, – заявил форвард «ПСЖ».

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ», клуб готов жить и без него. Онлайн главного трансфера года

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37 комментариев

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S. A.
Цикл Мбаппе: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ->Все отправляют его в Реал->Мбаппе остаётся и становится лучшим бомбардиром Лиги 1, затем повторение.
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МАЙНЕ Рыжов
Забавно будет если он даже не в реал перейдёт
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W.Blake
Да всё знают, зачем он так делает! Тоже мне, тайны мадридского двора!
+7
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+6
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Alan Dutch
Думаю он держит в уме что если он станет свободным агентом, то может перейти и в любой клуб на выбор за хорошую зарплату и при этом получить огромную неустойку
+4
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+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ещё денег на счёт положили 🤣
Зачем шейхам ещё ему денег давать? Он и так на контракте и не требовал, чтобы его сейчас продали.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ещё денег на счёт положили 🤣
+4
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Ivan Ivanych
Ответ Alan Dutch
Думаю он держит в уме что если он станет свободным агентом, то может перейти и в любой клуб на выбор за хорошую зарплату и при этом получить огромную неустойку
Какую неустойку???
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Andrei Pavlov
Сериал продлили ещё на один сезон.
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brig_Mercury
Ответ S. A.
Цикл Мбаппе: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ->Все отправляют его в Реал->Мбаппе остаётся и становится лучшим бомбардиром Лиги 1, затем повторение.
Тут ещё итерация пропущена - продление контракта на 2 года
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ МАЙНЕ Рыжов
Забавно будет если он даже не в реал перейдёт
Ньюкасл ждет. Вот у Катара то полыхнет)
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DolJun
а потом бесплатно в реал. и только местные глоры реала противились этой очевидной двухходовой схеме, рассказывали про какой-то свист бернабеу и что мбаппе не нужен потому что рофлил с переса. бред. никто в своем уме от такого биста бесплатно не откажется
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Oblazhaet
Ну конечно, Перез то не будет так его облизывать и давать сумасшедшие деньги по меркам европейского футбола
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Xxx zzz
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Канистра не допустит я думаю. Терять такие деньги даже для них непозволительно. Придется пихнуть уже сейчас со скидкой в несколько траншей.
Ну он сказал что пока у него одна опция )) так что и в самом деле шейхи от жадности могут его быстро продать Пересу
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ DolJun
а потом бесплатно в реал. и только местные глоры реала противились этой очевидной двухходовой схеме, рассказывали про какой-то свист бернабеу и что мбаппе не нужен потому что рофлил с переса. бред. никто в своем уме от такого биста бесплатно не откажется
Канистра не допустит я думаю. Терять такие деньги даже для них непозволительно. Придется пихнуть уже сейчас со скидкой в несколько траншей.
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che kaif
Ответ А. Мостовой
Холланд требл в первый сезон, а этот 25 лет и в шестой лиге - вся суть
Этот Чемпион Мира и дважды играл в финалах Чм и раз в лч еще куча местных титулов
Ответ последует о составе Сборной Франции. Ок с Сити и брат Мбаппе бы взял требл
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Xxx zzz
Ответ Oblazhaet
Ну конечно, Перез то не будет так его облизывать и давать сумасшедшие деньги по меркам европейского футбола
Такой как Мбаппе всегда будет во внимании и Перес ему окажет еще такое же внимание))) кроме Кейна опций нет у Реала,так что ждите,либо придет как свободный,либо шейхи от жадности продадут
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Хочет еще один сезон получить большую зп, которую Реал явно не потянет. Договорился с Пересом о бесплатном трансфере с выплатой ему бонусов за то, что Реал сэкономил. Стоит отметить Мбаппе расчетливо поступает. Но это не красит его как спортсмена. ПСЖ в следующем сезоне по сути будет играть без цели.
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Человек1991
Мбаппе брат лучше переходи в МЮ будет соперничество с Холландом , или переходи в Барселону будет битва с Винни Пухом.))
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GromwuD
просидев год на лавке, можно вообще к нормальному футболу не вернуться..., похоже ему об этом никто не сказал
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Rundatgame
Тухляк для болельщиков ПСЖ уже в том, что один из лучших молодых футболистов Франции и всего мира заявил о желании свалить из клуба аж за целый год до истечения контракта. Не по-пацански это.
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Josep
-"Я люблю деньги - это моя цель. Всё остальное не важно и объяснения не нужны".
Маам, я всё верно сказал?
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Great ManUtd
Какой нафиг Реал? Играть в унылой Ла Лиге? Мбаппе дорога в МЮ и соперничество с Холландом
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Любезный Коссутий
ждет, пока Джассим купит МЮ
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Born is the King
В АПЛ бы Мбаппе,но с скорее всего реал уже окутал его
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Хитон
Ну всем всё понятно, добро пожаловать в Динамо Махачкала, Килиан!
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