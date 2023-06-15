Беллингем о форвардах для «Реала»: «Кто не хотел бы поиграть с Мбаппе? И Кейн – игрок мирового класса»

Джуд Беллингем хотел бы поиграть с Килианом Мбаппе, которого связывают с «Реалом».

«Я не могу это комментировать, поскольку не знаю его ситуацию. Если вся история с моим переходом чему-то меня и научила, так это тому, что не все, что ты видишь, является правдой.

Он прекрасный игрок, что бы он ни выбрал, я желаю ему всего наилучшего. Хотел бы я поиграть с таким футболистом, как ? А кто не хотел бы?

Что касается слухов о , я не могу ничего прокомментировать. Он футболист мирового класса, мой капитан [в сборной Англии]. Я люблю его как игрока и личность. Будь что будет», – сказал полузащитник.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?