Беллингем о форвардах для «Реала»: «Кто не хотел бы поиграть с Мбаппе? И Кейн – игрок мирового класса»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Харри Кейн Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем хотел бы поиграть с Килианом Мбаппе, которого связывают с «Реалом».

«Я не могу это комментировать, поскольку не знаю его ситуацию. Если вся история с моим переходом чему-то меня и научила, так это тому, что не все, что ты видишь, является правдой.

Он прекрасный игрок, что бы он ни выбрал, я желаю ему всего наилучшего. Хотел бы я поиграть с таким футболистом, как Килиан Мбаппе? А кто не хотел бы?

Что касается слухов о Харри Кейне, я не могу ничего прокомментировать. Он футболист мирового класса, мой капитан [в сборной Англии]. Я люблю его как игрока и личность. Будь что будет», – сказал полузащитник.

Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?

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13 комментариев

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Александр Белов
С Мбаппе и Кейном любой дурак сможет играть, а ты попробуй с Хоселу и Ришарлисоном))
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Екн Лор
Думаю блауграна не горит желанием играть с Мбаппе)
+15
-3
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corazón blanco
Корректно и адекватно ответил. Смотрю журналисты решили всех игроков Мадрида поспрашивать на счет Мбаппе, чтобы получить нужный заголовок, но пока не сильно удается преуспеть в этом деле.
+6
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+6
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M93
Ответ Александр Белов
С Мбаппе и Кейном любой дурак сможет играть, а ты попробуй с Хоселу и Ришарлисоном))
С Ришарлиссаном понятно. С Хоселу что не так, к чему смех? Третий бомбардир Ла Лиги после Левандовски и Бензема в мертвом Эспаньоле с 16 голами. Забивал Барселоне, Реалу, Атлетико.
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Ruslan-Spartakforever
Джуд: Харри, ты ювелир 😋
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Nagatomo
Уровнь журналюг конечно... зачем ему вообще задавать вопросы про Мбаппе и Кейна, когда они в других командах, ладно еще когда тренеру задают подобные вопросы, а вот игроку который только что пришел в клуб, всегда выбешивают такие вопросы
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ALMANAC
А Мариано?
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Геннадий Чеботарев
умный парнишка. и без лишних слов.
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Romeo Yankovich
Ответ Александр Белов
С Мбаппе и Кейном любой дурак сможет играть, а ты попробуй с Хоселу и Ришарлисоном))
или брэйтвейтом, да?
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M93
Ответ Nagatomo
Уровнь журналюг конечно... зачем ему вообще задавать вопросы про Мбаппе и Кейна, когда они в других командах, ладно еще когда тренеру задают подобные вопросы, а вот игроку который только что пришел в клуб, всегда выбешивают такие вопросы
Во вторник тоже спрашивали у Браима.
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Сикарио
Ответ ALMANAC
А Мариано?
А Мариано топтал Бирсу через минуту после выхода на поле))
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