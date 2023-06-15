Марин Ле Пен о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться: «У французов достаточно других проблем. Президент вмешивается в то, что его не касается, и делает это ради себя, а не Килиана»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Марин Ле Пен раскритиковала Эммануэля Макрона за интерес к судьбе Килиана Мбаппе.

Вчера президент Франции заявил, что намерен убедить форварда остаться в «ПСЖ». Его соперница на выборах 2017 и 2022 годов выступила против такого вмешательства.

«Не кажется ли вам, что у французов сегодня достаточно проблем, на которые президенту стоило бы направить все свои силы вместо того, чтобы вмешиваться в то, что его не касается?

Не ради Килиана Мбаппе он это делает, не ради футбольных болельщиков и фанатов Килиана, а ради себя.

Проблема Эммануэля Макрона в том образе, который виден в его зеркале каждую ночь», – сказала глава партии «Национальное объединение».

Мбаппе шумно уходит из «ПСЖ», клуб готов жить и без него. Онлайн главного трансфера года

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40 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Макрон это огромный лицемер, это известно давно
+48
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Дмитрий Фурсов
Можно по-разному относиться к Ле Пен и ее политической деятельности, но как по мне, она права здесь на все 146%
+41
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Romeo Yankovich
Ответ Дмитрий Фурсов
Можно по-разному относиться к Ле Пен и ее политической деятельности, но как по мне, она права здесь на все 146%
именно 146%, в точку. ведь шестёрка и лоббистка кремлёвская
+39
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Lindeman
Ле Пен такая же популистка как и сам Макрон
+19
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tolobas
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Только Путин не лицемер. Это видно сразу. Из своего глаза бревно вытащи сначала.
А при чём здесь Путин?
+10
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инок
Здесь Ле Пен права. Макрон - президент, у которого куча проблем в стране, протесты, недовольства, а он ставит в приоритет переговоры с футболистом, просто позор...
+8
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Кокич
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Макрон это огромный лицемер, это известно давно
Мелкий он, а не огромный.
+11
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Vlad Kel
Ответ Romeo Yankovich
именно 146%, в точку. ведь шестёрка и лоббистка кремлёвская
Всё так, ведь она сделала столько подарков Кремлю, ну например... И... Ну и это знаменитое... Не то, что Макрон, который до 2022 года составляло технику в РФ для подавления протестов, великий Макрон, звонящий солнцелиуому лидеру по 7 дней в неделю, не выведший компании французские из РФ. Вот это точно не подстилка Кремля лол
+4
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R-9
интересно на какой зарплате у шейхов макрон?
+3
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d.xoxlov
Ответ инок
Здесь Ле Пен права. Макрон - президент, у которого куча проблем в стране, протесты, недовольства, а он ставит в приоритет переговоры с футболистом, просто позор...
Видимо, эти вопросы президент решить не в силах. А так хоть в чём-то успешен окажется.
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mold-cel
Правильно, хороший президент никогда не отреагирует на переход звезды мирового футбола в «Адана Демирспор»
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leon01
она права
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kos.vohrt
Фактос. Или как там на французском это будет.
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anatol&#8242;
Раз уж у нас спортивный ресурс, могли бы еще написать, что Макрон просит президента ЮАР позвать его на саммит БРИКС
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Кашшай Чакырович
Макрон это обычная ротшильдовская марионетка ,которого выбирали на смотринах в бельдерберском клубе , тупой , заднипрводный ,послушный ,все качества для нынешнего деградирубщего общества ,как раз ещё и реклама деградации ,что тупым быть круто ! Идеальная марионетка ,на которого , ещё куча компромата , те ручной пёсик при дворе ,выполнит любую команду хозяев денег,но либеральные хомячки будут кричать хто демократия ,сменяемость власти ))
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Rio de Janeiro
Нашей Маши желаем выиграть выборы в 2027
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Барсик Юрана
Ответ kos.vohrt
Фактос. Или как там на французском это будет.
Ле фактуа
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& Co1366
Женская логика здесь сработала чётко - она права.
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EAstman
Ле пен русская
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Виталий Ан
Это действительно создает давление на игрока, когда президент твоей страны прямо говорит что хочет чтоб игрок остался. При этом не думаю что это просто желание Макрона. Опускаться до такого уровня (уговаривать игрока) довольно смешно. Не должен глава государства вмешиваться в такие вопросы. Все более чем очевидно.
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Семён Жуйло
Вообще не дело политиков в такие истории мешаться. ЛеПенша права только в том, что не смогла пройти мимо очередной бездарности от Маркона - есть повод щелкнуть по носу, надо щелкнуть.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ну нравятся макарону молодые спортивные негры, ничего не может с собой поделать))
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Антоша Спирин
Судьба гонит черепаху в стан сливок. Ну ОК, Зато у моей Барсы есть Ферран Торрес. Ррррр. И старенький Лева. И страстный Раф. И Фати. Мы этому черепашке покаааажем, где зимуют раки. Или, етить, не покажем?
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FalcaoNePoedet
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Макрон это огромный лицемер, это известно давно
в большой политике все такие) впринципе только глупец всегда честен иди святой
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ну если по чесноку, к лицу президента 2 раза упрашивать футболиста? Ладно один раз скажем, второй раз это ниже достоинство уже!
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