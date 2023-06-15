Марин Ле Пен о попытках Макрона убедить Мбаппе остаться: «У французов достаточно других проблем. Президент вмешивается в то, что его не касается, и делает это ради себя, а не Килиана»

Марин Ле Пен раскритиковала Эммануэля Макрона за интерес к судьбе Килиана Мбаппе.

Вчера президент Франции заявил, что намерен убедить форварда остаться в «ПСЖ». Его соперница на выборах 2017 и 2022 годов выступила против такого вмешательства.

«Не кажется ли вам, что у французов сегодня достаточно проблем, на которые президенту стоило бы направить все свои силы вместо того, чтобы вмешиваться в то, что его не касается?

Не ради он это делает, не ради футбольных болельщиков и фанатов Килиана, а ради себя.

Проблема Эммануэля Макрона в том образе, который виден в его зеркале каждую ночь», – сказала глава партии «Национальное объединение».

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