Жена Соболева: «Муж неделю тренировался с травмой, чтобы сыграть с ЦСКА – после «Химок» был жуткий перелом пальца. Мой личный герой»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия травмы девушки и спорт Александр Соболев Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Жена Александра Соболева заявила, что футболист тренировался с травмой перед матчем с ЦСКА.

По словам Елены Соболевой, форвард «Спартака» получил травму в матче с «Химками».

«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть эту игру. Ты – мой личный герой», – написала супруга футболиста в социальной сети.

«Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Александр Соболев получил прямую красную карточку на 67-й минуте матча после того, как показал неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

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123 комментария

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psycho
показывал Роше, что у него травма🙏
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дитя лимита
ну точно семейка клоунов
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Архитектор Мендисабаль
Перелом того пальца, который он демонстрировал, очевидно. Двадцать первого... Тогда да, точно герой!
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Сергей Жарковский
Дельфин и русалка оказывается пара!
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Evgeny Trifonov
Ответ Евгений Кошелек
Не защищаю Соболя, поступок идиотский, но может хватит уже. Не помню, чтобы столько обсуждали например Дзюбу и Азмуна за их поведение в раздевалке, или это ничего страшного? Вынесут ему наказание, дискву получит, прям одни святые тут комментаторы. Не суди, да не судим будешь.
ну если ты не видишь разницу между жестом во время игры, и приколами в раздевалке. Мои соболезнования
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Кирилл.С-Пб
Какой муж, такая и жена. Ячейка общества... 🤦
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Severfan
она замужем за его деньгами и статусом, будем объективны
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Fenek
Личный болван.
Насколько же это позорно выглядело. За такое надо давать дисквалификацию. и не важно, что извинился.
+22
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+18
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Светлана Агейкина
Перелом пальца жестоко отразился на срыве мозговой деятельности. Ничего, теперь время для лечения появится у него.
+18
-3
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Dead88 Poets
Ответ Сергей Бондов
Верная и любящая супруга поддерживает своего любимого, что тут не так?
все
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Новый тренер ФК Спартак
разорвать контракт и выкинуть быдло
+13
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Честный контроль
Эта та, которая в одних трусах гулять выходит. Очень интеллектуальная личность.
+11
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Caustic
Ответ Кирилл.С-Пб
Какой муж, такая и жена. Ячейка общества... 🤦
жена как раз в этом случае ведет себя как и должна вести.
или твоя после такого бы прилюдно в соцсетях тебя чморила бы?
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stoudemire
неделю тренировался чтобы показать кохонес, ну да, герой)
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Japonskiy Magnitofon
Ответ psycho
показывал Роше, что у него травма🙏
Жутко переломанный палец))
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Shuller18
Ответ Caustic
жена как раз в этом случае ведет себя как и должна вести. или твоя после такого бы прилюдно в соцсетях тебя чморила бы?
Нормальная жена бы ничего не писала
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btg2c7jhjf
А при чем здесь травма и этот жест? Ой ду..ра
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buturlinomo
Ответ Caustic
жена как раз в этом случае ведет себя как и должна вести. или твоя после такого бы прилюдно в соцсетях тебя чморила бы?
можно, например, промолчать в соцсетях . Хотя если в их семье в порядке вещей так общаться, то, конечно, следует поддержать мужа
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Алексей Сергеевич
Не понял, он что член сломал? И показывал, что он у него болит? Тогда герой!
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Утренняя Аврора
Твой герой на всю страну трясет причиндалами. Уж лучше бы помолчала.
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Кеша
Был жуткий перелом 21 пальца , который мой личный герой. Вот он и показывал -«у меня перелом». Спросите еще у нее Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли .
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Рамамбахарамамбарум
ааа... это он свой переломанный палец показывал? который об химки сломал?
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Boory
С родовой травмой головы видимо
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Олег Сагайдачный
Из Зенита отпустили в отпуск игроков. Они чемпионы. Клуб пошёл им на встречу. Соболев сам себя отпустил. Эксперты в комиссии подтвердят его "заявление на отпуск". Он особый. Отпуск могут и продлить туров на 5.
+3
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Severfan
кукушка хвалит петуха за то, что все его считают дельфином
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