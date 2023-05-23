Жена Соболева: «Муж неделю тренировался с травмой, чтобы сыграть с ЦСКА – после «Химок» был жуткий перелом пальца. Мой личный герой»
Жена Александра Соболева заявила, что футболист тренировался с травмой перед матчем с ЦСКА.
По словам Елены Соболевой, форвард «Спартака» получил травму в матче с «Химками».
«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть эту игру. Ты – мой личный герой», – написала супруга футболиста в социальной сети.
«Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Александр Соболев получил прямую красную карточку на 67-й минуте матча после того, как показал неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше.
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Насколько же это позорно выглядело. За такое надо давать дисквалификацию. и не важно, что извинился.
или твоя после такого бы прилюдно в соцсетях тебя чморила бы?