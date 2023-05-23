Жена Александра Соболева заявила, что футболист тренировался с травмой перед матчем с ЦСКА.

По словам Елены Соболевой, форвард «Спартака» получил травму в матче с «Химками».

«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть эту игру. Ты – мой личный герой», – написала супруга футболиста в социальной сети.

«Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Александр Соболев получил прямую красную карточку на 67-й минуте матча после того, как показал неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте