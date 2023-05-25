Соболев перенесет операцию из-за перелома пальца

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Александр Соболев Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев перенесет операцию.

Нападающий пропустил тренировку команды в четверг, в ближайшее время ему будет сделана операция на сломанном пальце, сообщает «Матч ТВ».

Ранее жена футболиста сообщила, что Соболев перед матчем 28‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА получил перелом пальца.

Напомним, в среду КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча чемпионата России по итогам дерби с ЦСКА.

Жена Соболева: «Муж неделю тренировался с травмой, чтобы сыграть с ЦСКА – после «Химок» был жуткий перелом пальца. Мой личный герой»

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68 комментариев

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Вячеслав Татарников
Так сильно хватался за помидоры 🍅🍅, что палец сломал? Ну, блин, Саня, аккуратнее надо
+153
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+132
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Caniball
Здоровья, подлечить руку, подлечить голову, отдохнуть и готовится к сборам.
+75
-12
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Ебздрогыч
Самое прикольное, что Соболев ничего особо не теряет: 2 тура в этом сезоне он все равно не сыграл бы из-за операции, а в следующем - пара туров на раскачку, не особо страшно. Но, конечно, надо браться за голову и переосмыслить поведение.
+38
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+28
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Иван Висс
Ответ Вячеслав Татарников
Так сильно хватался за помидоры 🍅🍅, что палец сломал? Ну, блин, Саня, аккуратнее надо
с дуру можно и 4лен сломать
+15
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Пользователь Huawei
Ответ Caniball
Здоровья, подлечить руку, подлечить голову, отдохнуть и готовится к сборам.
Один из немногих здравых комментов, а то сейчас люди соревнуются кто больше желчи из себя выдавит.
+11
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дикийоскар
Наказание послужит ему уроком! Особенно тяжело придётся Спартаку в начале следующего сезона, когда вновь начнётся долгая гонка за еврокубковые мес...

Боже, что я несу
+5
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deadjoker
Ответ Вячеслав Татарников
Так сильно хватался за помидоры 🍅🍅, что палец сломал? Ну, блин, Саня, аккуратнее надо
Что ж там с шарами то тогда :)))
+6
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i.ivanov...russia.dca......
Палец, уточните, пжалста, на каком плавнике?
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-DF-
Понятно, почему вместо Соболева ныряли Зобнин с Мозесом - с перебитым плавником разве сможешь так артистично это сделать? ((
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Mihei4
Ответ ДудьСдулся
Соболеву сломали палец в предыдущем матче, никакой реакции ни от судьи Кукуляка, ни от ЭСК... Играл со сломанным пальцем, психанул в ответ на провокации Роши (например толчок в штрафной, за который Карась должен был назначить пенальти) и получил огромную волну хейта за жест, который никому не причинил никакого вреда. Аж до депутата волна возмущения дошла...
Вас обоих можно в одну палату положить.
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SpilightTwarkle
Ответ Пользователь Huawei
Один из немногих здравых комментов, а то сейчас люди соревнуются кто больше желчи из себя выдавит.
Какой футболист, такие и комменты.
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⚽️Juve⚽️
Ответ ДудьСдулся
Соболеву сломали палец в предыдущем матче. Тому кто это сделал, не была показана даже жёлтая. Соболев не побежал жаловаться к судьям и размахивать перед их лицами сломанным пальцем...
Соболев мужчина , я понимаю нытьё от зенитовских , но игрок цска как и фанаты не приятно удивляют , слезами весь спортс залили , яйки бедному показали
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Владислав88
В этом весь фокус и был. Ему Явно дали установку убрать из игры Рошу. Он и убрал его, не фолами, так провокациями. А ещё до Дельфина Рошу Игнатов пытался сломать. Хамство, грязь и симуляции - три кита Спартака
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agrus
Так вот какой "палец" он сломал.
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OldRedWhite
Ответ Caniball
Здоровья, подлечить руку, подлечить голову, отдохнуть и готовится к сборам.
Были сборы недолги,
От Кубани и Волги
Мы коней поднимали в поход )))
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Иван Иванов
Ответ Вячеслав Татарников
Так сильно хватался за помидоры 🍅🍅, что палец сломал? Ну, блин, Саня, аккуратнее надо
Не ерзи, а лучше за собой следи. И это касается всех... В том числе, и меня...
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Caniball
Ответ prist
Может заодно коррекцию гениталий сделать
Это к Роше, он же ходил все время поправлял.
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СкептикК
А у дельфина взрезано брюхо винтом...
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Виталий Желтоусов
Так бы и сказали, что он уже в отпуске! Ждём шутки насчёт пальца)))
+2
-1
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LifeSpartak
Полечись,подумай над своим поведением и больше так не подставляй команду!
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alexandergerstle97@gmail.com
А у нас тут личных поклонников Соболева больше, чем обычных балел, просто все отрицательные комменты в минус... Или это Сашка опять не сдержался? :)
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Caniball
Ответ Ебздрогыч
Самое прикольное, что Соболев ничего особо не теряет: 2 тура в этом сезоне он все равно не сыграл бы из-за операции, а в следующем - пара туров на раскачку, не особо страшно. Но, конечно, надо браться за голову и переосмыслить поведение.
Ну так еще за 1-2 матча следующего сезона можно побороться юристам. Регламент это позволяет сделать.
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SpilightTwarkle
Ответ Пользователь Huawei
Но такого антуража небыло. Даже когда они с Азмуном друг друга имели.
Да было, было. Ты уж лукавишь или запамятовал.
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Сергей48
Главное голову не поколечь? А то совсем худо будет. Без пальца, даже 21-го жить можно)
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Валерий Охотин
Ну к чему это , якобы палец сломал .Пожалеть его ? Ничего он не ломал , это понятно .Может яйца потянул ?
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