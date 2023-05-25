Соболев перенесет операцию из-за перелома пальца

Форвард «Спартака» Александр Соболев перенесет операцию.

Нападающий пропустил тренировку команды в четверг, в ближайшее время ему будет сделана операция на сломанном пальце, сообщает «Матч ТВ».

Ранее жена футболиста сообщила, что Соболев перед матчем 28‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА получил перелом пальца.

Напомним, в среду КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча чемпионата России по итогам дерби с ЦСКА.

Жена Соболева: «Муж неделю тренировался с травмой, чтобы сыграть с ЦСКА – после «Химок» был жуткий перелом пальца. Мой личный герой»

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