Джикия планирует заняться здоровьем: «Проблема с ногой и еще одна, небольшая – возможно хирургическое вмешательство»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Георгий Джикия Здоровье Футбол

Георгий Джикия допустил, что в июне он, возможно, перенесет операцию.

— Какие планы на отпуск?

— Заняться здоровьем.

— Именно поэтому пропустили последний матч?

— Совершенно верно.

— Что за проблемы?

— Проблема с ногой и еще одна, небольшая, которая, возможно, будет требовать хирургического вмешательства.

— Будете готовы к первому сбору «Спартака»?

— Думаю, да. Есть месяц до начала сбора. Как быстрее займусь здоровьем и как можно быстрее восстановлюсь, так и быстро будут готовиться к возобновлению чемпионата, – сказал защитник «Спартака».

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5 комментариев

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Милдронат Бромантанов
А ещё с лишним весом и нервами, на людей кидается, совсем больной стал Жорик..
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alexsem69
и нервы подлечи !
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Pok_Toholo
Речь судя по всему о мозге?
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Александр Смирнов
У Жоры есть ещё проблемы с головой , но это видимо уже не лечится...
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