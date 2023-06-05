Джикия планирует заняться здоровьем: «Проблема с ногой и еще одна, небольшая – возможно хирургическое вмешательство»
Георгий Джикия допустил, что в июне он, возможно, перенесет операцию.
— Какие планы на отпуск?
— Заняться здоровьем.
— Именно поэтому пропустили последний матч?
— Совершенно верно.
— Что за проблемы?
— Проблема с ногой и еще одна, небольшая, которая, возможно, будет требовать хирургического вмешательства.
— Будете готовы к первому сбору «Спартака»?
— Думаю, да. Есть месяц до начала сбора. Как быстрее займусь здоровьем и как можно быстрее восстановлюсь, так и быстро будут готовиться к возобновлению чемпионата, – сказал защитник «Спартака».
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