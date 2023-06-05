Джикия планирует заняться здоровьем: «Проблема с ногой и еще одна, небольшая – возможно хирургическое вмешательство»

Георгий Джикия допустил, что в июне он, возможно, перенесет операцию.

— Какие планы на отпуск?

— Заняться здоровьем.

— Именно поэтому пропустили последний матч?

— Совершенно верно.

— Что за проблемы?

— Проблема с ногой и еще одна, небольшая, которая, возможно, будет требовать хирургического вмешательства.

— Будете готовы к первому сбору «Спартака»?

— Думаю, да. Есть месяц до начала сбора. Как быстрее займусь здоровьем и как можно быстрее восстановлюсь, так и быстро будут готовиться к возобновлению чемпионата, – сказал защитник « ».

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