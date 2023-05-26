Ловчев о «Спартаке»: «Купите вместо Маслова, Чернова, Дуарте и Тавареша одного хорошего Видича!»
Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику «Спартака».
– Вы говорили, что «Зенит» может охотиться за Кордобой. А способен ли петербуржцев усилить еще и Эдуард Сперцян в случае ухода кого-то из бразильцев?
– Об этом может судить только Сергей Семак. Лишь он ответит на вопрос, помогут ли ему эти исполнители. Здесь дело не только в усилении собственного коллектива, но еще и в ослаблении прямого конкурента.
«Зенит» занимается тем, чем должен заниматься качественный клуб: имеет деньги, покупает хороших игроков и завоевывает трофеи. Все остальное – пустые разговоры. В чем проблема? Стройте такие же команды.
Неужели, например, у «Лукойла» не хватает средств на «Спартак»? Но если вы берете Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, нечего пенять на других. Приобретите вместо Павла Маслова, Никиты Чернова, Мачея Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Неманью Видича! – сказал бывший игрок «Спартака».
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Все деньги только?
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Защитник "Спартака" и сборной СССР 1970-х годов Евгений Ловчев порассуждал о легионерах, выступающих в обороне российских команд, и посоветовал "Спартаку" поменять защиту.
– Как вам в этом году защита «Спартака»? На краях здесь играют россияне, но в центре – иностранцы.
– Иранек – неплохой защитник. Но он не центральный. Его место на фланге. Что же касается Штранцля, то в этом году он наконец-то стал заметной фигурой в «Спартаке». Но всё равно назвать выдающимся игроком я его не могу. Он средний, просто уже устоялся здесь, привык ко всему. Что же касается ещё одного иностранца, Дедуры, его даже обсуждать не хочется. То же самое – Фати. За последнее десятилетие лидером в обороне «Спартака» из легионеров смог стать только Видич. Чтобы выйти на новый уровень, руководителям красно-белых лучше всё-таки поменять свою оборону. Хотя на краях тут растёт перспективная молодёжь. К примеру, Паршивлюк в этом сезоне очень вырос.
Ловчев: «Спартаку» нужен новый Видич, но в защиту никого не купили – это беда
появился в защите Кутепов – молодой, перспективный, но сейчас он не играет. Появился Джикия. Остальных сохранили. Все опытные, поигравшие. Но мне всегда бросалось в глаза, что они все медленные. Но самое главное – я не видел линию защиты, как таковую. Предпочтительнее всех выглядит Джикия, но сам по себе, как отдельная единица в защитной линии.
Поэтому очень нужен защитник хорошего класса. Пусть даже он и стоит не дешево. Нужен лидер обороны, такой, как Видич.
Вчетвером поиграют, ничего страшного
У Ловева давно кукуха уехала.