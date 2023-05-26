Ловчев о «Спартаке»: «Купите вместо Маслова, Чернова, Дуарте и Тавареша одного хорошего Видича!»

Теги Спартак Зенит Неманя Видич премьер-лига Россия Евгений Ловчев Лукойл Мачей Рыбус Никита Чернов Павел Маслов Алексис Дуарте Эдуард Сперцян Томаш Тавареш Футбол

Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику «Спартака».

– Вы говорили, что «Зенит» может охотиться за Кордобой. А способен ли петербуржцев усилить еще и Эдуард Сперцян в случае ухода кого-то из бразильцев?

– Об этом может судить только Сергей Семак. Лишь он ответит на вопрос, помогут ли ему эти исполнители. Здесь дело не только в усилении собственного коллектива, но еще и в ослаблении прямого конкурента.

«Зенит» занимается тем, чем должен заниматься качественный клуб: имеет деньги, покупает хороших игроков и завоевывает трофеи. Все остальное – пустые разговоры. В чем проблема? Стройте такие же команды.

Неужели, например, у «Лукойла» не хватает средств на «Спартак»? Но если вы берете Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, нечего пенять на других. Приобретите вместо Павла Маслова, Никиты Чернова, Мачея Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Неманью Видича! – сказал бывший игрок «Спартака». 

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60 комментариев

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savik-A.M.
Ответ ten Hag
Как все просто оказывается!
А что сложного , убиваешь в Гугле " аналог Видича , купить "
+63
-4
+59
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ten Hag
Как все просто оказывается!
+54
-7
+47
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Гоша Петров
Когда Видича в Спартак подвозили все говорили очередной Душан Петкович еще и травмирован,почему не взять Бугаева из Торпедо.Задним числом все офигеть какие умные.
+18
0
+18
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Мистер Громов
Ответ ten Hag
Как все просто оказывается!
он ещё и за четверых сыграет
+14
-1
+13
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</c/>
Тавареш качественный игрок, зря на него гонят, вообще фланги Тавареш/Хлусевич оба моторные, с хорошим движением вперёд, но сзади есть проблемы...по центральным защитникам, скорее всего, нужно менять...
+10
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+6
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kilo_gilo
как показала дальнейшая практика, с Видичем,по сути, пальцем в небо попали)
+7
-1
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OldRedWhite
Ответ КБ Сергей
Не просто сильно, а несравнимо. К тому же, тратить приходится свои, а не государственные. Попробуй вспомнить самую дорогую покупку Спартака и сравни с покупками Газпрома, а заодно прикинь разницу в з/п.)))
20 лет позора от Федуна !
Все деньги только?
+5
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Victor Efremoff
Товарища можно попридержать
+6
-2
+4
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bevooch
Судя по количеству заминусованных комментариев, сам Ловчев минусует
+7
-4
+3
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EnzoAmatera
Ответ КБ Сергей
Не просто сильно, а несравнимо. К тому же, тратить приходится свои, а не государственные. Попробуй вспомнить самую дорогую покупку Спартака и сравни с покупками Газпрома, а заодно прикинь разницу в з/п.)))
Все равно на Спартак и Зенит,но очень смешно читать такое,денег у вас мало? достаточно,а признать,что ваша селекция по сравнению с Зенитом полные нули духу Спартаковского нехватет?
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LifeSpartak
Тавареш нормально играет!
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Zorggggg
Посредственных и средних не покупать, топовых — покупать. Гениальный совет. Если утрировать, то заповеди от ЕС выглядели бы так:
"Не берите машины, которые ломаются, берите надёжные!"
"Не мокните в дождь, используйте зонт!"
"Не женитесь на шмарах, ищите приличных девушек!"
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Антон Абызов
Ответ savik-A.M.
А что сложного , убиваешь в Гугле " аналог Видича , купить "
зачем сразу убивать?)
+1
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dandyst1
Купите вместо Игнатова, Мелешина, Соболева и Бальде одного хорошего Мбаппе! Что сложного то не пойму
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Peter Parker
29 декабря 2009

Защитник "Спартака" и сборной СССР 1970-х годов Евгений Ловчев порассуждал о легионерах, выступающих в обороне российских команд, и посоветовал "Спартаку" поменять защиту.

– Как вам в этом году защита «Спартака»? На краях здесь играют россияне, но в центре – иностранцы.
– Иранек – неплохой защитник. Но он не центральный. Его место на фланге. Что же касается Штранцля, то в этом году он наконец-то стал заметной фигурой в «Спартаке». Но всё равно назвать выдающимся игроком я его не могу. Он средний, просто уже устоялся здесь, привык ко всему. Что же касается ещё одного иностранца, Дедуры, его даже обсуждать не хочется. То же самое – Фати. За последнее десятилетие лидером в обороне «Спартака» из легионеров смог стать только Видич. Чтобы выйти на новый уровень, руководителям красно-белых лучше всё-таки поменять свою оборону. Хотя на краях тут растёт перспективная молодёжь. К примеру, Паршивлюк в этом сезоне очень вырос.
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Pushkin_CR7
Ответ savik-A.M.
А что сложного , убиваешь в Гугле " аналог Видича , купить "
С доставкой нужно еще написать обязательно
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napoli_14
Ответ КБ Сергей
Не просто сильно, а несравнимо. К тому же, тратить приходится свои, а не государственные. Попробуй вспомнить самую дорогую покупку Спартака и сравни с покупками Газпрома, а заодно прикинь разницу в з/п.)))
Если дело в деньгах - почему "Спартак" не на втором месте каждый сезон?
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
29 декабря 2009 Защитник "Спартака" и сборной СССР 1970-х годов Евгений Ловчев порассуждал о легионерах, выступающих в обороне российских команд, и посоветовал "Спартаку" поменять защиту. – Как вам в этом году защита «Спартака»? На краях здесь играют россияне, но в центре – иностранцы. – Иранек – неплохой защитник. Но он не центральный. Его место на фланге. Что же касается Штранцля, то в этом году он наконец-то стал заметной фигурой в «Спартаке». Но всё равно назвать выдающимся игроком я его не могу. Он средний, просто уже устоялся здесь, привык ко всему. Что же касается ещё одного иностранца, Дедуры, его даже обсуждать не хочется. То же самое – Фати. За последнее десятилетие лидером в обороне «Спартака» из легионеров смог стать только Видич. Чтобы выйти на новый уровень, руководителям красно-белых лучше всё-таки поменять свою оборону. Хотя на краях тут растёт перспективная молодёжь. К примеру, Паршивлюк в этом сезоне очень вырос.
31 августа 2017

Ловчев: «Спартаку» нужен новый Видич, но в защиту никого не купили – это беда

появился в защите Кутепов – молодой, перспективный, но сейчас он не играет. Появился Джикия. Остальных сохранили. Все опытные, поигравшие. Но мне всегда бросалось в глаза, что они все медленные. Но самое главное – я не видел линию защиты, как таковую. Предпочтительнее всех выглядит Джикия, но сам по себе, как отдельная единица в защитной линии.

Поэтому очень нужен защитник хорошего класса. Пусть даже он и стоит не дешево. Нужен лидер обороны, такой, как Видич.
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Павел Колесников
И Холанда с Модричем вместо атаки и полузащиты. Селихова оставим или лучше Куртуа? Давайте Куртуа.
Вчетвером поиграют, ничего страшного
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Роман Князефф
И один хороший веллитон не помешал бы и один хороший алекс. ..
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Олег Акимов
К нам сейчас Видичи поедут только если уголовка светит на родине или за астрономическими деньгами.
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КБ Сергей
Ответ hulk&boloto
Он содержал? Странно слышать это от КБ. Явно назначенный, с выделенным бюджетом, для сдержания болельщиков, самых многочисленных в стране...
Кто выделял ему бюджет и кто его назначил? Для того, чтобы понимать, кто владеет клубом, достаточно посмотреть состав главных акционеров и Совета Директоров. Остальное - радио ОБС.
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Сергей Медведев
Ага, если учесть, что Видича купили, т.к. другие клубы побоялись брать игрока, у которого проблемы со спиной, смогли вылечить его, и он очень быстро уехал из нашего чемпионата, то да, всё очень просто.
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arspurs9
Там не все. Он еще потом подумал: «И играйте с папой Джикия - Видич всё 40 матчей сезона, футболисты не ломаются, не устают, а «ротация» - вообще слово-иноагент».

У Ловева давно кукуха уехала.
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Valentin Kompaneytsev
Таких, как Видич уже нет.
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