Ловчев о «Спартаке»: «Купите вместо Маслова, Чернова, Дуарте и Тавареша одного хорошего Видича!»

Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику «Спартака».

– Вы говорили, что «Зенит» может охотиться за Кордобой. А способен ли петербуржцев усилить еще и Эдуард Сперцян в случае ухода кого-то из бразильцев?

– Об этом может судить только Сергей Семак. Лишь он ответит на вопрос, помогут ли ему эти исполнители. Здесь дело не только в усилении собственного коллектива, но еще и в ослаблении прямого конкурента.

«Зенит» занимается тем, чем должен заниматься качественный клуб: имеет деньги, покупает хороших игроков и завоевывает трофеи. Все остальное – пустые разговоры. В чем проблема? Стройте такие же команды.

Неужели, например, у «Лукойла» не хватает средств на «Спартак»? Но если вы берете Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, нечего пенять на других. Приобретите вместо Павла Маслова, Никиты Чернова, Мачея Рыбуса, Дуарте и Тавареша одного хорошего Неманью Видича! – сказал бывший игрок «Спартака».

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