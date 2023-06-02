Фанаты «Валенсии» обратились в прокуратуру с требованием наказать Карло Анчелотти.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя вингера « » «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. « » получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей и 27 тысяч.

После матча Анчелотти сказал, что вся «Месталья» называла обезьяной. Позже тренер « » уточнил свои слова и сказал, что так делала только группа фанатов.

Ассоциация малых акционеров «Валенсии» (APAVCF) подала на Анчелотти иск в прокуратуру за эти слова.

«Подан иск в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесен ущерб имиджу «Валенсии» и ее болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем еще один шаг и подадим иск о клевете против господина », – говорится в заявлении APAVCF.

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