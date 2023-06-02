Фанаты «Валенсии» подали на Анчелотти иск в прокуратуру. Он говорил, что весь стадион оскорблял Винисиуса

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты «Валенсии» обратились в прокуратуру с требованием наказать Карло Анчелотти.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя вингера «Реала» «обезьяной», что привело к остановке игры на 8 минут. «Валенсия» получила штраф на 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до 3 матчей и 27 тысяч.

После матча Анчелотти сказал, что вся «Месталья» называла Винисиуса обезьяной. Позже тренер «Реала» уточнил свои слова и сказал, что так делала только группа фанатов.

Ассоциация малых акционеров «Валенсии» (APAVCF) подала на Анчелотти иск в прокуратуру за эти слова.

«Подан иск в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесен ущерб имиджу «Валенсии» и ее болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем еще один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти», – говорится в заявлении APAVCF.

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54 комментария

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Алекс Мелкумян
Ну фанаты Валенсии капец вам в комментариях на спортсе, это же «Папа Карло, он святой, не может делать плохие дела! Вы ничего не смыслите, грязные расисты, это Реал Мадрид, королевский клуб, тут таким не занимаются!»
+64
-34
+30
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misha___97
Эти ребята продолжают пробивать дно.
+70
-48
+22
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Tristan...
Ответ Arsenii Cherkasov
Анчелотти прав, пусть гонят быдлоту со стадионов
Тогда надо закрыть вход на Бернабеу...
+33
-18
+15
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Arsenii Cherkasov
Анчелотти прав, пусть гонят быдлоту со стадионов
+50
-37
+13
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gPk
Ответ misha___97
Эти ребята продолжают пробивать дно.
Во-во. Старый маразматик уже совсем до дна опустился
+61
-49
+12
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Алекс Мелкумян
Ответ Tristan...
Посмотрите на лицо Анчелотти. Разве он мог такое сделать?...
Конечно нет, он когда бровь поднимает игроки Реал Мадрид бегут забивать голы потому что уважают тренера! Это королевский клуб!
+16
-8
+8
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Tristan...
Ладно ещё Анчелотти. Винисиус вообще всю страну расистами назвал...
+13
-6
+7
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Kubinec_
Ответ Arsenii Cherkasov
Анчелотти прав, пусть гонят быдлоту со стадионов
фанаты Валенсии правы, пусть за словами следит
+8
-5
+3
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Сикарио
Ответ Анвар Масимов
реал как всегда в своем репертуаре. позор в лч прикрывают скандалом на фоне расизма .
позоришься лишь ты, "с дивяти лет за Барцу")))
+2
0
+2
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Arrahmano Matcyev
Ответ rigobersong
Правильно сделали, совсем эстонец берега попутал:)
Почему его называют Эстонцем? Я совсем не понимаю
+3
-1
+2
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Артём Назмутдинов
Ответ Алекс Мелкумян
Ну фанаты Валенсии капец вам в комментариях на спортсе, это же «Папа Карло, он святой, не может делать плохие дела! Вы ничего не смыслите, грязные расисты, это Реал Мадрид, королевский клуб, тут таким не занимаются!»
А теперь посмотри в комменты, они ведь всерьёз написали так
+2
-1
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
"Добряк" Карло в этом сезоне раскрыл всем свою истинную сущность, сначала требовал чтобы засчитали гол из офсайда в класико, потому что Реалу так можно. А после 4-0 от Ман Сити записался в отряд борцов с расизмом, чтобы никто не говорил о футболе. После матча у него спросили: Что на счет игры, вы проиграли Валенсии? Он ответил: Не хочу говорить о футболе в такой момент. Красиво ускользнул, ничего не скажешь)
А чего ждать от человека который по всем клубам прошелся, сбежал из Милана когда игроки постарели, бегал по мешкам, его везде выгоняли, и он даже это стерпел и вернулся в реал, сущность физрука была давно ясна, но в этом сезоне он конечно открыл глаза многим:))
+8
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Заяцволк
Ответ rigobersong
А чего ждать от человека который по всем клубам прошелся, сбежал из Милана когда игроки постарели, бегал по мешкам, его везде выгоняли, и он даже это стерпел и вернулся в реал, сущность физрука была давно ясна, но в этом сезоне он конечно открыл глаза многим:))
?? Как можно не любить того, кто 3 года разваливал наш коррумпированный Ювентус ? И Сельте крупно промахивали, и Панатинайкосу промахивали при нём. Если бы не Анчелотти, у нашего Ювентуса было бы ЛЧ больше, чем у Барсы ! А тут такая неблагодарность )
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<~Inter~>
Ответ misha___97
Эти ребята продолжают пробивать дно.
С каких пор защита своих интересов стало чем-то плохим? Там же явно не весь стадион его оскорблял
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Arsenii Cherkasov
Ответ Tristan...
Не туда воюешь, меренг...
Отвали тюбик
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Всем мир
Ответ gPk
Я про мистера " интеллигента" который никогда не на что не жалуется по мнению фанатов Реала, при этом постоянно его нытьё слышно)))
То ли дело чави)) если по твоему мнению Анчелотти жалуется постоянно , то я уж не знаю , какое слово подобрать для вашего тренера))
Анчелотти говорит по факту то , что видел и слышал. Не помню , чтоб он часто жаловался.
+4
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bam bam
Ответ Tristan...
Посмотрите на лицо Анчелотти. Разве он мог такое сделать?...
жуёт жвачку и рот не закрывает
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Сикарио
Ответ gPk
Во-во. Старый маразматик уже совсем до дна опустился
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RealJon
Ответ Красная стрела
Ну вот превратили всё в фарс. А раньше бы обозвали друг друга, разошлись и забыли.
фарс в том ранше было можно оскорблят на расовом почве. в ЛЧ такие вещи почему то наблюдается, так в чем испанцы исключения
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-1
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Сикарио
Ответ Анвар Масимов
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Tristan...
Ответ Arsenii Cherkasov
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Не туда воюешь, меренг...
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Arsenii Cherkasov
Ответ Tristan...
Тогда надо закрыть вход на Бернабеу...
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Анвар Масимов
Ответ Сикарио
позоришься лишь ты, "с дивяти лет за Барцу")))
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ПомБур-Шиномонтажник
Я хоть болельщик Реала, но согласен с болельщиками Валенсии. Раз уж пошла жара нужно что бы все отвечали за свои слова, а не только одна сторона.
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Андрей Тюхтов
Прекращали бы позориться фанаты Валенсии, жертву ещё изображают...
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