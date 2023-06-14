В Лиге 1 обеспокоены возможным уходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, в Лиге 1 опасаются, что возможный уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» может оказать негативный эффект на весь чемпионат.

12 сентября состоится тендер на покупку телеправ на показ Лиги 1 на период с 2024 по 2028 год. Таким образом, ситуация, сложившаяся вокруг Мбаппе, может отрицательно повлиять на ситуацию с новым телеконтрактом, особенно учитывая недавний уход Лионеля Месси из «ПСЖ».

Президенты французских клубов выразили опасения, связанные с тем, что из-за возможного ухода Мбаппе стоимость нового телеконтракта может существенно снизиться.

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