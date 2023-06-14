В Лиге 1 обеспокоены, что возможный уход Мбаппе из «ПСЖ» может плохо повлиять на стоимость нового телеконтракта

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы бизнес телевидение Килиан Мбаппе деньги Футбол

В Лиге 1 обеспокоены возможным уходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, в Лиге 1 опасаются, что возможный уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» может оказать негативный эффект на весь чемпионат.

12 сентября состоится тендер на покупку телеправ на показ Лиги 1 на период с 2024 по 2028 год. Таким образом, ситуация, сложившаяся вокруг Мбаппе, может отрицательно повлиять на ситуацию с новым телеконтрактом, особенно учитывая недавний уход Лионеля Месси из «ПСЖ».

Президенты французских клубов выразили опасения, связанные с тем, что из-за возможного ухода Мбаппе стоимость нового телеконтракта может существенно снизиться.

💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!

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35 комментариев

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Я Ты
где было их беспокойство когда они Месси гнобили? глупые лягушатники останутся в своей ферм лиге со своими ноунеймами
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Рашпель793
Это ж насколько печальны дела в лиге фермеров, что там от одного игрока столько зависит.
+23
-7
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m1t9
сейчас руководство лиги будет умолять араба не продавать мбаппе в это лето, типо пусть в следующее уйдет хоть бесплатно, но норм тв контракт это все покроет, а так псж что-то отобьет за него, зато вся остальная франция будет бомжевать. их 5ая позиция в топ-5 лиг и так максимально шаткая, плохой тв контракт забьет последний гвоздь в крышку гроба и франция точно оттуда вывалиться.
вообще было бы логично сделать две четверки - топ 4 лиг (италия германия испания англия) и предтоп-4 (франция португалия нидерланды и кто-нить ещё)
+7
0
+7
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error505
Мертвейшая лига, если все и правда зависит от 1 игрока
+10
-4
+6
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Nogoi89
Надо было думать раньше, когда освистывали Лео и Неймара, делая ставку на избалованного принца, которому класть на все, кроме своего эго и денег. Хотя игрок он и классный, при этом.
+8
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Raman Juve
Ответ SaH4r.
за 4-ую команду "предтопа" нехилая борьба будет между турками, бельгийцами, шотландцами, русскими
ну про русских ты загнул)
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SaH4r.
Ответ m1t9
сейчас руководство лиги будет умолять араба не продавать мбаппе в это лето, типо пусть в следующее уйдет хоть бесплатно, но норм тв контракт это все покроет, а так псж что-то отобьет за него, зато вся остальная франция будет бомжевать. их 5ая позиция в топ-5 лиг и так максимально шаткая, плохой тв контракт забьет последний гвоздь в крышку гроба и франция точно оттуда вывалиться. вообще было бы логично сделать две четверки - топ 4 лиг (италия германия испания англия) и предтоп-4 (франция португалия нидерланды и кто-нить ещё)
за 4-ую команду "предтопа" нехилая борьба будет между турками, бельгийцами, шотландцами, русскими
+3
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Александр Андала
Ответ Born is the King
Месси это игрок уровня аутсайдера МЛС, а Мбаппе лучший игрок мира на пике карьеры. Мбаппе заполняет стадионы,Месси подписчиков в Инстаграме
Хорошая шутка)
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Милан137
Вообще уже совсем крышей поехали из-за этого бестолкового бегунка, тоже мне Марадонну нашли 🤦‍♂️🤡...
+3
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Иван Иванов
Та хорош ссать! Есть же НЕЙМАР! 😎
+1
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Talgat Ergeshov
как за год все поменялось:
2022: псж всеми силами пытаются удержать мбаппе,а тот хочет уйти,но все же остался...
2023: мбаппе хочет остаться на год и уйти,а псх хотят продать его уже в этом году)))

на что они надеялись,что мбаппе каждый год будет продлевать контракт?
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кто-то
Поздновато беспокоится стали
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Кино Музыка
Переборщили с пиаром)
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Budabuda
Шейхи и их мечты об ЛЧ закончатся когда они останутся с одним Асенсио
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иц а мэн
после прихода месси лига 1 была в топ 3 лиг, но щас можно сказать - В С Е, никому не нужна и не интересна
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Кокич
Э.Макрон: "Спокойно, джентльмены! Я попробую его уговорить".
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Shadow1882
Эффект Мбаппе > эффект Месси
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Сергей Ямковой
До прихода Мессии, мне в французском чемпионате нравилась только атмосфера на стадионе Марселя. Еще раньше, только матчи Марселя и Лиона.
Просто убедился что Лига 1 это такое болото, силовой футбол, унылые игра, желтые карточки за красивые финты, токсичные фанаты, вечные срачи и скандалы. Французские СМС это вообще особая тема.
У Лиги 1 амбиции как у АПЛ, а по факту чемпионат чуть лучше Голландского.
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Red_Marlboro_
Там не только о контракте думать надо,а ещё и том что скоро Голландия и Португалия их по рейтингу могут вышвырнуть из топ-5 лиг
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NEKAMO
Ответ Born is the King
Месси это игрок уровня аутсайдера МЛС, а Мбаппе лучший игрок мира на пике карьеры. Мбаппе заполняет стадионы,Месси подписчиков в Инстаграме
О, да Вы поэт!
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Born is the King
Месси это игрок уровня аутсайдера МЛС, а Мбаппе лучший игрок мира на пике карьеры. Мбаппе заполняет стадионы,Месси подписчиков в Инстаграме
ахахахаха, шути еще
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Marcus-light
Ответ error505
Мертвейшая лига, если все и правда зависит от 1 игрока
Всегда будут локальные звезды. Даже до мешковатого ПСЖ были игроки, за которыми хотелось наблюдать, в Лионе, Марселе и прочих.
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Scorpio
Ответ m1t9
сейчас руководство лиги будет умолять араба не продавать мбаппе в это лето, типо пусть в следующее уйдет хоть бесплатно, но норм тв контракт это все покроет, а так псж что-то отобьет за него, зато вся остальная франция будет бомжевать. их 5ая позиция в топ-5 лиг и так максимально шаткая, плохой тв контракт забьет последний гвоздь в крышку гроба и франция точно оттуда вывалиться. вообще было бы логично сделать две четверки - топ 4 лиг (италия германия испания англия) и предтоп-4 (франция португалия нидерланды и кто-нить ещё)
ну да, люди, которые хоть иногда открывают рейтинги, и так знают что никакого топ5 нет, там от 4 места до 5 пропасть и Франция ничем не лучше Голландии и Португалии, разница в очках в пределах погрешности одного сезона
+3
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Андрей Чучунков
Ответ m1t9
сейчас руководство лиги будет умолять араба не продавать мбаппе в это лето, типо пусть в следующее уйдет хоть бесплатно, но норм тв контракт это все покроет, а так псж что-то отобьет за него, зато вся остальная франция будет бомжевать. их 5ая позиция в топ-5 лиг и так максимально шаткая, плохой тв контракт забьет последний гвоздь в крышку гроба и франция точно оттуда вывалиться. вообще было бы логично сделать две четверки - топ 4 лиг (италия германия испания англия) и предтоп-4 (франция португалия нидерланды и кто-нить ещё)
Бельгия как раз 8 строчка
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Рамиль Валиев
ну щас снова президент, звонок, я остаюсь и по новой.
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