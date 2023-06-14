В Лиге 1 обеспокоены, что возможный уход Мбаппе из «ПСЖ» может плохо повлиять на стоимость нового телеконтракта
В Лиге 1 обеспокоены возможным уходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Как пишет L’Équipe, в Лиге 1 опасаются, что возможный уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» может оказать негативный эффект на весь чемпионат.
12 сентября состоится тендер на покупку телеправ на показ Лиги 1 на период с 2024 по 2028 год. Таким образом, ситуация, сложившаяся вокруг Мбаппе, может отрицательно повлиять на ситуацию с новым телеконтрактом, особенно учитывая недавний уход Лионеля Месси из «ПСЖ».
Президенты французских клубов выразили опасения, связанные с тем, что из-за возможного ухода Мбаппе стоимость нового телеконтракта может существенно снизиться.
💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!
вообще было бы логично сделать две четверки - топ 4 лиг (италия германия испания англия) и предтоп-4 (франция португалия нидерланды и кто-нить ещё)
2022: псж всеми силами пытаются удержать мбаппе,а тот хочет уйти,но все же остался...
2023: мбаппе хочет остаться на год и уйти,а псх хотят продать его уже в этом году)))
на что они надеялись,что мбаппе каждый год будет продлевать контракт?
Просто убедился что Лига 1 это такое болото, силовой футбол, унылые игра, желтые карточки за красивые финты, токсичные фанаты, вечные срачи и скандалы. Французские СМС это вообще особая тема.
У Лиги 1 амбиции как у АПЛ, а по факту чемпионат чуть лучше Голландского.