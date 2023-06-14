Агент защитника «Вероны» Гюнтера допустил переход в ЦСКА: «Это большой клуб, он ему подходит. Кораю нравится Москва»
Агент Корая Гюнтера допустил, что защитник перейдет в ЦСКА.
Права на 28-летнего немца принадлежат «Вероне», вторую половину минувшего сезона он провел на правах аренды в «Сампдории».
«Гюнтер может перейти в ЦСКА. Его жена родила ребенка, и с ним все в порядке, они находятся вместе.
ЦСКА — это большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва», — сказал Эрсин Акан.
Сообщалось об интересе к Гюнтеру со стороны «Краснодара» и «Спартака».
Статистика защитника – здесь.
Не удивлюсь, если очередные агентские игры )