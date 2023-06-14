Агент защитника «Вероны» Гюнтера допустил переход в ЦСКА: «Это большой клуб, он ему подходит. Кораю нравится Москва»

Теги ЦСКА Сампдория премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Корай Гюнтер Футбол

Агент Корая Гюнтера допустил, что защитник перейдет в ЦСКА.

Права на 28-летнего немца принадлежат «Вероне», вторую половину минувшего сезона он провел на правах аренды в «Сампдории».

«Гюнтер может перейти в ЦСКА. Его жена родила ребенка, и с ним все в порядке, они находятся вместе.

ЦСКА — это большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва», — сказал Эрсин Акан.

Сообщалось об интересе к Гюнтеру со стороны «Краснодара» и «Спартака».

Статистика защитника – здесь.

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8 комментариев

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nobrainnopain
Надеюсь этот Гюнтер не из Зверопоя
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apossym
Вот защита у ЦСКА как раз более-менее укомплектована. Зачем нужен ещё один защитник, не очень понятно. При этом в нападении бегает Зе.
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Сергей Жарковский
Заметьте что бы поднять статус игрока обязательно укажут ещё пару - тройку клубов, которые, вроде бы интересуются им, причём это, как правило топ клубы!
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IlyaGrain
Очень сомнительное усиление , больше похоже на слух 🤷🏻‍♂️
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Кирилл
Сколько лет уже слышу, что этот Гюнтер перейдет в РПЛ, но до сих пор не доехал )

Не удивлюсь, если очередные агентские игры )
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Британский шпион
Было уже год назад и 2 года назад вроде тоже, неинтересно. Да и защ — сбитый летчик, хотя надежды подавал
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Marcus-light
Добротный средний защитник
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kaimussen
Ответ apossym
Вот защита у ЦСКА как раз более-менее укомплектована. Зачем нужен ещё один защитник, не очень понятно. При этом в нападении бегает Зе.
Основа укомплектована для 3-5-2 разве что, и то без скамейки.
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