Агент Гюнтера из «Вероны» заявил, что защитник может перейти в «Краснодар»
Агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера допустил переход в «Краснодар».
«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», – сказал Эрсин Акан.
Ранее агент говорил об интересе к Гюнтеру со стороны «Спартака». На данный момент 28-летний игрок выступает на правах аренды за «Сампдорию».
В этом сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей.
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