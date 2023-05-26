Агент Гюнтера из «Вероны» заявил, что защитник может перейти в «Краснодар»

Агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера допустил переход в «Краснодар».

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», – сказал Эрсин Акан.

Ранее агент говорил об интересе к Гюнтеру со стороны «Спартака». На данный момент 28-летний игрок выступает на правах аренды за «Сампдорию».

В этом сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей.

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