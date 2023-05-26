Агент Гюнтера из «Вероны» заявил, что защитник может перейти в «Краснодар»

Теги Сампдория премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Краснодар Корай Гюнтер Спорт-Экспресс Футбол

Агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера допустил переход в «Краснодар».

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», – сказал Эрсин Акан.

Ранее агент говорил об интересе к Гюнтеру со стороны «Спартака». На данный момент 28-летний игрок выступает на правах аренды за «Сампдорию».

В этом сезоне Гюнтер провел 22 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. 

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3 комментария

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Инженер Управляющий
Ответ Алексей Гусев
что то мне подсказывает, что не перейдет)
а в чем проблема? если игрок не ставит себе цель играть в еврокубках, то какая разница между Вероной и Краснодаром? в РПЛ ещё и зп больше наверняка, хотя у любителей вопроса "а что случилось?" в голове идеи как у Смольянинова наверное
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Мерген Морозов
жиго тоже в Краснодар собирался...
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