Малком: «За расизм надо наказывать и судить. Без него мы будем жить лучше»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия сборная Гвинеи Малком дискриминация Футбол

Малком выступил против дискриминации по расовому признаку.

Сборная Бразилии в знак протеста против расизма сыграет в 1-м тайме товарищеского матча с Гвинеей в черной форме.

«Это для меня и для темнокожих людей.

Любой, кто совершает расистский поступок, должен быть наказан и осужден.

Мы будем жить лучше без расизма в футболе и обществе», – заявил в интервью UOL полузащитник «Зенита».

Ради борьбы с расизмом Бразилия и Испания проведут товарищеский матч в марте 2024 года

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10 комментариев

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Денис Давыдов
Перегибать палку тоже нельзя, запреты не работают, настоящая борьба с расизмом это хорошее образование.
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Velirpa
Ответ Dmitry Aqf
Огого, негритенок приехал в Россию и будет наказывать и судить русских людей. Ну все, это рывок. А, ну да, и помогут ему в этом в первую очередь питерские ребята, во главе с вождём.
наказывать будут украинские люди, что сейчас они и делают, судить - европейцы, а бразильцы будут доить зенит.
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Mr. Fett
Ответ Dmitry Aqf
Огого, негритенок приехал в Россию и будет наказывать и судить русских людей. Ну все, это рывок. А, ну да, и помогут ему в этом в первую очередь питерские ребята, во главе с вождём.
Где там хоть слово про "русских людей"...
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Alimoff84
Ответ TheSportNik
Ну правильно конечно и кстати за русофобию пора также судить и садить так лет на 10+ с обязательным трудом на благо россиян. Кстати здесь много на сайте кандидатов стать стахановцами ударниками труда на стройках России, нам надо 3 города построить на Востоке, причем это не я говорил про это.
Еще на пару соседних стран напасть и можно 6 городов строить, хоть на Востоке, хоть где)
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Фарид Харисов
Ответ Velirpa
наказывать будут украинские люди, что сейчас они и делают, судить - европейцы, а бразильцы будут доить зенит.
Встретились как-то расист и фашик на одной ветке, а главным позором всё равно оказалась Рэй на аватарке :)
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Red_Marlboro_
Ответ Velirpa
наказывать будут украинские люди, что сейчас они и делают, судить - европейцы, а бразильцы будут доить зенит.
Ага,а потом ты проснёшься и обнаружишь чиркачи коричневые на простыне и побежишь купаться 😃
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