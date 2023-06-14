Малком: «За расизм надо наказывать и судить. Без него мы будем жить лучше»
Малком выступил против дискриминации по расовому признаку.
Сборная Бразилии в знак протеста против расизма сыграет в 1-м тайме товарищеского матча с Гвинеей в черной форме.
«Это для меня и для темнокожих людей.
Любой, кто совершает расистский поступок, должен быть наказан и осужден.
Мы будем жить лучше без расизма в футболе и обществе», – заявил в интервью UOL полузащитник «Зенита».
Ради борьбы с расизмом Бразилия и Испания проведут товарищеский матч в марте 2024 года
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