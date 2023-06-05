Ради борьбы с расизмом Бразилия и Испания проведут товарищеский матч в марте 2024 года

Бразилия и Испания объединили усилия в борьбе с расизмом после инцидента с Винисиусом.

Как передает ESPN, в марте 2024 года сборные этих стран проведут товарищеский матч в целях борьбы с дискриминацией. Он пройдет под девизом «Мы все похожи».

Президенты футбольных федераций Испании и Бразилии в совместном заявлении выразили надежду на «укрепление и без того хороших отношений» между странами.

Бразильский министр по вопросам расового равенства Аниэль Франко сообщила, что власти двух стран подписали меморандум о сотрудничестве незадолго до того, как вингер « » стал жертвой оскорблений со стороны фанатов «Валенсии».

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