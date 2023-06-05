Ради борьбы с расизмом Бразилия и Испания проведут товарищеский матч в марте 2024 года

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Бразилия и Испания объединили усилия в борьбе с расизмом после инцидента с Винисиусом.

Как передает ESPN, в марте 2024 года сборные этих стран проведут товарищеский матч в целях борьбы с дискриминацией. Он пройдет под девизом «Мы все похожи».

Президенты футбольных федераций Испании и Бразилии в совместном заявлении выразили надежду на «укрепление и без того хороших отношений» между странами.

Бразильский министр по вопросам расового равенства Аниэль Франко сообщила, что власти двух стран подписали меморандум о сотрудничестве незадолго до того, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой оскорблений со стороны фанатов «Валенсии».

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20 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Эта нездоровая истерия с Винисиусом напоминает такой же заокеанский треш в виде похорон в золотом гробу наркомана Флойда - который и умер-то - как выяснилось - от банального передоза.
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Гамарджоба Генацвале
Какой-то расистский девиз "Мы все похожи".На кого похожи?
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Qazan
Лицемерие
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Пирс Морган
Ответ Гамарджоба Генацвале
Какой-то расистский девиз "Мы все похожи".На кого похожи?
Леонид Агутин:
“Не похожий на тебя, не похожий на меня
А просто так, прохожий, парень чернокожий

Ты боишься всего, а тут ужасного нет ничего
Просто парень как парень, только малость темноват
А бывает южней, один другого темней
Там, где пальмы растут, и бананы, и агат”
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Итачи Учиха
В составах будут одни темнокожие?
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Пирс Морган
Будет смешно, если Винисиус выйдет играть за Бразилию, начнет потасовку и все начнется по-новой
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llolishe
На 1 минуте Винисиус пожалуется что у Испании вратарь не темнокожий
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Берендей Ватрушкин
Негры против канкистадоров?
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Aram Avanesian
собранные средства отправят на счет Винисиуса
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DeutschesFußballFan
Заерохали уже своим расизмом. Делают из мухи слона и навязывают эту левацкую муть.
Проблем в мире больше нет, что ли...
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Temo Sokhadze
Ответ Гамарджоба Генацвале
Какой-то расистский девиз "Мы все похожи".На кого похожи?
Имеется ввиду, что друг на друга, очевидно же
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Temo Sokhadze
Имеется ввиду, что друг на друга, очевидно же
Вот именно, что это итак очевидно.
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Фут.Боль
Ответ cektor
Вини будет играть ?)
Естественно, ради него этот матч и проводится.
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