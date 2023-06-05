Ради борьбы с расизмом Бразилия и Испания проведут товарищеский матч в марте 2024 года
Бразилия и Испания объединили усилия в борьбе с расизмом после инцидента с Винисиусом.
Как передает ESPN, в марте 2024 года сборные этих стран проведут товарищеский матч в целях борьбы с дискриминацией. Он пройдет под девизом «Мы все похожи».
Президенты футбольных федераций Испании и Бразилии в совместном заявлении выразили надежду на «укрепление и без того хороших отношений» между странами.
Бразильский министр по вопросам расового равенства Аниэль Франко сообщила, что власти двух стран подписали меморандум о сотрудничестве незадолго до того, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой оскорблений со стороны фанатов «Валенсии».
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“Не похожий на тебя, не похожий на меня
А просто так, прохожий, парень чернокожий
Ты боишься всего, а тут ужасного нет ничего
Просто парень как парень, только малость темноват
А бывает южней, один другого темней
Там, где пальмы растут, и бананы, и агат”
Проблем в мире больше нет, что ли...