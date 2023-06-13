Президент Бразилии: «Наш футбол больше не лучший в мире, мы стали экспортером игроков. Не можем собрать великую сборную, как в 1970-м – тогда играли мужчины, а не мальчики»
Президент Бразилии раскритиковал бразильский футбол.
«Печально, что у нас есть команда, которая считается лучшей в мире, и у нас нет тренера. А еще мы не можем собрать великую сборную, потому что у нас нет игроков такого качества, как в 1970 году [когда сборная выиграла ЧМ]. У нас играли не просто мальчики, а мужчины, начиная с Пеле, которому было 30 лет.
Бразильский футбол не справляется. У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей.
Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах», – сказал Лула да Силва.
Ну а в целом странный пассаж, сейчас разве что позиция ЦФ выглядит слабой, в остальном все на приличном уровне, просто тренера нет нормального.
Нынешние бразильцы-игроки избалованы стилем жизни в странах золотого мильярда гомосеков.
Попинали мячик, получили зпшку, и пошли карнавалить.
А раньше ЧМ был шансом показать себя, стать героем страны.