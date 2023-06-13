Президент Бразилии: «Наш футбол больше не лучший в мире, мы стали экспортером игроков. Не можем собрать великую сборную, как в 1970-м – тогда играли мужчины, а не мальчики»

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Луис Инасио Лула да Силва Политика Футбол

Президент Бразилии раскритиковал бразильский футбол.

«Печально, что у нас есть команда, которая считается лучшей в мире, и у нас нет тренера. А еще мы не можем собрать великую сборную, потому что у нас нет игроков такого качества, как в 1970 году [когда сборная выиграла ЧМ]. У нас играли не просто мальчики, а мужчины, начиная с Пеле, которому было 30 лет.

Бразильский футбол не справляется. У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, которые приобретают опыт за границей.

Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах», – сказал Лула да Силва.

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41 комментарий

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Red_Marlboro_
Кому кому,но не ему жаловаться на отсутствие нормальных игроков для сборной
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Этот Райола хочет денег
Где то Неймар из ванны с шампанским- че не так, алло?
+15
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pashko
Происки восточных партнеров, видимо

Ну а в целом странный пассаж, сейчас разве что позиция ЦФ выглядит слабой, в остальном все на приличном уровне, просто тренера нет нормального.
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Паровоз19
главное на олимпиаду отбираться добавил Лула да Силва
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Sv_oloch
Про 2002 забыл что ли? Легендарная сборная
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Budabuda
Ответ Dzhansug Bukiya
Самая талантливая на футболистов страна на планете земля, о чем этот бездарь говорит(
у игроков нет характера Дунги, Кафу, Тафарелла. геймар, ришарлиссон это мальчики не мужчины. с такими не побеждают.
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Предан Мадриду!!!
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Пеле, который стал чемпионом в 17 лет: 🗿🗿🗿
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Товарищ Наркотик
Ответ pashko
Происки восточных партнеров, видимо Ну а в целом странный пассаж, сейчас разве что позиция ЦФ выглядит слабой, в остальном все на приличном уровне, просто тренера нет нормального.
Тите хороший тренер, но с Хорватами не повезло. Аргов бы вынесли
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Proline
Как будто не презилент страны выступает, а старый дед ворчит на кухне под стопарик водки и сало с горчицей.
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SVD44
а в 2002ом кто играл, мальчики для битья? Лютая сборная же была, что ни имя - легенда.
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mitos
Где еще покажешь свое несогласие президенту Бразилии?))
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Пирс Морган
Ответ pashko
Происки восточных партнеров, видимо Ну а в целом странный пассаж, сейчас разве что позиция ЦФ выглядит слабой, в остальном все на приличном уровне, просто тренера нет нормального.
Если Анчелотти примет предложение, то вопрос будет закрыт
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Поцелуй Оздоева
Ответ pashko
Происки восточных партнеров, видимо Ну а в целом странный пассаж, сейчас разве что позиция ЦФ выглядит слабой, в остальном все на приличном уровне, просто тренера нет нормального.
Позиция ЦФ там уже лет 10-15 проседает. При чем даже Диего Косту умудрились упустить.
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Ansu Fati
Ответ Товарищ Наркотик
Тите хороший тренер, но с Хорватами не повезло. Аргов бы вынесли
За год до ЧМ они встречались в финале Копы, но почему-то вынес был в обратную сторону))
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Теннисный абсолют
Ответ stason79
кошмар какой. в других странах то не так...
У бразилов это особо ярко проявляется.
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truboprovodchik2019
Ответ Теннисный абсолют
Все по делу. Лула - великий политик, один из величайших в 21-м веке. Нынешние бразильцы-игроки избалованы стилем жизни в странах золотого мильярда гомосеков. Попинали мячик, получили зпшку, и пошли карнавалить. А раньше ЧМ был шансом показать себя, стать героем страны.
мда уж
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stason79
Ответ Теннисный абсолют
Все по делу. Лула - великий политик, один из величайших в 21-м веке. Нынешние бразильцы-игроки избалованы стилем жизни в странах золотого мильярда гомосеков. Попинали мячик, получили зпшку, и пошли карнавалить. А раньше ЧМ был шансом показать себя, стать героем страны.
кошмар какой. в других странах то не так...
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Rocci
времена другие были, а сейчас Месси в Майами а Роналду аль Наср
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Куприн
Отсутствие нормальных президентов в Бразилии все же более острая проблема, одни популисты и горлопаны.
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Edwin_Hubble
Бразилия ехала в Катар главным претендентом на титул у буков)
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шампион
Да, Бразилия после 70го резко сдала. Не считая Абелардо из ГазМяса, звезд особых не было.
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Иван_Флягин
Хрень какую-то ляпнул.
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Теннисный абсолют
Все по делу. Лула - великий политик, один из величайших в 21-м веке.
Нынешние бразильцы-игроки избалованы стилем жизни в странах золотого мильярда гомосеков.
Попинали мячик, получили зпшку, и пошли карнавалить.
А раньше ЧМ был шансом показать себя, стать героем страны.
+8
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Пирс Морган
Жестоко, конечно, хотя сам на встрече с президентом Аргентины сказал, что следующий кубок увезет Бразилия
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Manis0403
Неймар: вот щас обидно стало )))
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