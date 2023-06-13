Малком: «Барселона» стала мостом для перехода в «Зенит» в другом статусе. Я счастлив в России»
Малком вспомнил о выступлениях за «Барселону».
«У меня были возможности, я ими пользовался, но не все было справедливо. Однако таков был выбор тренера – игроки должны его уважать. Нужно выполнять свою работу каждый день, и кто знает, не появится ли еще одна возможность.
Я счастлив в «Зените», в России. Меня здорово приняли, и у меня есть действующий контракт. «Барселона» для меня была мостом для перехода в «Зенит» в уже другом статусе. Я рад и доволен.
Мой этап в «Барселоне» был скоротечным, но я многое узнал, все мне помогали. Я решил уйти из «Барселоны», чтобы больше играть, продолжая выступать в Лиге чемпионов. Сейчас я стал отцом и сосредоточен на том, чтобы делать то, что лучше для меня и моей семьи.
Я постараюсь помочь сборной, когда будет такая возможность. В клубе я тоже помогаю молодым футболистам. Я теперь другой человек, я вырос», – цитирует полузащитника UOL.
лучший свой сезон в Зените. Молодец!