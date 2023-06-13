Малком: «Барселона» стала мостом для перехода в «Зенит» в другом статусе. Я счастлив в России»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Малком Футбол

Малком вспомнил о выступлениях за «Барселону».

«У меня были возможности, я ими пользовался, но не все было справедливо. Однако таков был выбор тренера – игроки должны его уважать. Нужно выполнять свою работу каждый день, и кто знает, не появится ли еще одна возможность.

Я счастлив в «Зените», в России. Меня здорово приняли, и у меня есть действующий контракт. «Барселона» для меня была мостом для перехода в «Зенит» в уже другом статусе. Я рад и доволен.

Мой этап в «Барселоне» был скоротечным, но я многое узнал, все мне помогали. Я решил уйти из «Барселоны», чтобы больше играть, продолжая выступать в Лиге чемпионов. Сейчас я стал отцом и сосредоточен на том, чтобы делать то, что лучше для меня и моей семьи.

Я постараюсь помочь сборной, когда будет такая возможность. В клубе я тоже помогаю молодым футболистам. Я теперь другой человек, я вырос», – цитирует полузащитника UOL.

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22 комментария

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Ник Ник
Вот это да.... Барселона это всего лишь мостик к Зениту. Вот так вот.... Рейтинг России в УЕФА должен сейчас взлететь
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-DF-
Зенит сумел найти каких-то неправильных бразильцев - непьющих, не карнавалящих бесперечь, семейных, верящих в бога, веселых и не токсичных. Ну круто же )
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Red_Marlboro_
Человек поиграл с Месси,сейчас хорошо зарабатывает и заодно штампует чемпионства,за ним следят очень неплохие клубы,можно только порадоваться за Малкома
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Recordmeister_1900
ГСО: Барселона - фарм-клуб Зенита
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general main
Промес: "контрабанда лишь мостик к гражданству РФ. Я с детства за Спартак!"
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ARIGAMI ARIGAMI
По началу казалось что Бартомеу 🤯 развел Зенит. Но теперь он тащер
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инок
Малком во всем ищет позитив и хорошие деньги. Провел
лучший свой сезон в Зените. Молодец!
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Black Phoenix
Одна проблема. Чемпионат России остался без еврокубков, так что Малкому в Зените дорога в ЛЧ заказана.
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Саша Пушкин
Ответ Ник Ник
Вот это да.... Барселона это всего лишь мостик к Зениту. Вот так вот.... Рейтинг России в УЕФА должен сейчас взлететь
Прочитал голосом Геннадия Орлова.
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Romeo Yankovich
так на спортсе ригобера, барсаманию, гуру и прочих никто не опускал. браво, Малком
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Recordmeister_1900
ГСО: Барселона - фарм-клуб Зенита
Терюшков: Вот видите!
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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Иван Баланар
Скоро это будет реальностью, когда ФК 2:8 с позором отстранят от участия в ЛЧ. С другой стороны, им там всё равно делать нечего, они сами из группы уже не могут выйти 🤣🤣
кто ла Лигу выиграл?
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Михаил Зобнин
Просто улетел в космос с такого мостика
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DolJun
так никто уже собственно и не скрывает, что барса - клуб-трамплин)
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Overkiller
Какой тернистый путь в Зенит у Левандовского то в карьере складывается...
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Sinister Kid
А в футбол пошёл, после просмотра финала кубка УЕФА-2008. Хотел, как Погребняк стать.
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Teodrakis
Щас бы ещё надо было Наби Кейта, Солера, де Кетеларе, Лукаку, Ришарлисона... Ну и Хари Магуая!
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Этот Райола хочет денег
Тогда уж лифтом. Вниз, в денежную шахту
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LaffyTaffy
Лапорте надо сейчас подсуетиться и скинуть в Зенит балласт в виде Фати, Феррана, Дембеле и тд
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Екн Лор
Фати тоже мог бы сейчас оказаться в Зените, не будь политической ситуации
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